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A francia nők kedvence! A french ponytail mindenkinek jól áll, és percek alatt kész van
Forrás: Getty Images
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A francia nők öltözködési és lakberendezési tippjeit nem lehet nem imádni, de szépségápolási téren is bőven lehet inspirálódni tőlük. Nem véletlen, hogy még a legnagyobb sztárok is gyakran viselik úgy a frizurájukat, mint ők, ha épp a vörös szőnyegre lépnek. Legutóbb épp Nicole Kidman "french ponytail" frizuráját imádta a net, de ezt a stílust korábban már Jenna Ortega és Sabrina Carpenter is előszeretettel viselte.
Mit is értünk francia stílusú lófarok alatt, és hogyan készítheted el te is?
Valójában több verzió létezik, de ami közös, hogy ez mindig egy könnyed, lazán összefogott lófarok, amelyet frufru keretez. Nicole esetében a haját magasan fogták össze, kapott pár lágy hullámot, az oldalra söpört, légies frufru és az arc mellett szabadon hagyott tincsek pedig megadják azt a könnyed, kicsit ’90-es évekbeli hangulatot. A hajtőnél van egy kis emelés, amitől az egész frizura dúsabbnak tűnik.
Így készítsd el otthon
- Kezdd az arc körüli tincsekkel. Ha van frufrud, hajszárítás közben az ujjaiddal igazgasd jobbra-balra, majd egy kisebb körkefével adj neki enyhe ívet, és söpörd oldalra. Ha nincs frufrud, hagyj szabadon pár rövidebb tincset az arcod mellett.
- Emeld meg a hajtövet, és fogd össze magasan a hajad. A fejtetőn körkefével szárítsd megemelve a töveket, majd gumizd össze a hajad úgy, hogy maradjon egy kis tartása a copf előtt is.
- Hullámosíts meg néhány tincset. A copfból válassz ki pár részt, és hajsütővassal adj nekik laza ívet. Az arcod mellett hagyott tincseket is finoman formázd meg, végül az ujjaiddal lazítsd szét a hullámokat. Elég, ha itt-ott megtörik a haj, ettől lesz természetes a végeredmény.
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