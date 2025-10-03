Francia nők titka: a hajtrend, ami most nálunk is mindenhol feltűnik

A francia nők régóta híresek kifinomult ízlésükről és egyedi, időtálló szettjeikről. Mindig elegánsan öltözködnek, de képesek megmaradni a lazaság és szofisztikáltság szűk határán is. Sosem követnek semmilyen felkapott divatot, helyette inkább ők teremtik őket. A legújabb trend pedig, ami már Magyarországon is egyre elterjedtebb, az a parketta fonás.

Elsőre talán a gyerekkorunk jut eszünkbe róla, de ez a frizura korántsem gyerekes. Épp ellenkezőleg: rendkívül nőies és hihetetlenül sikkes.

A hosszú hajúak most előnyben vannak, ugyanis ezt sokkal könnyebb fonni és általában látványosabban is mutat rajtuk ez a fajta fonás, de persze akár közepes hosszúságú hajkoronával is kivitelezhető. A francia nők általában kicsit lazára és kócosra hagyják a fonatukat, úgyhogy, ha nem vagy a fonás mestere, akkor se aggódj! A tökéletesség itt nem lényeg!

A fonat elkészítése nem olyan nehéz, mint ahogy elsőre tűnik, ha ismered a klasszikus fonást, akkor ezt is pillanatok alatt elsajátítod. Középen válasz le három kisebb tincset, majd kezdd el a klasszikus fonást, és amint kicsit lejjebb értél, jobbról és balról is fogj hozzá a szélső tincseidhez még egy kis plusz hajat. Ezt folytasd végig és igazából készen is vagy a parketta fonással.

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép A francia nők 5+1 titka a mindig sikkes megjelenéshez Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria