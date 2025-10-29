Horoszkóp
3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Szépség
Utoljára frissült: 2025. október 29. 09:53

Forrás: Inga Engele on Unsplash

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak
Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Amikor a megjelenésünkről van szó, nagyon is fontos odafigyelni az apró kis részletekre. Bár azt gondolnánk, egy férfinek nem tűnnek fel ezek (és tudod mit, lehet, hogy így is van), valójában az összképet ők is látják, és érzik a különbséget. Épp ezért nem mehetünk el szó nélkül a manikűrök mellett sem. A pasik talán nem tudják felidézni, hogy a barátnőjüknek aktuálisan milyen színű/mintájú a körme, de az biztos, hogy látják, ha szépen gondozott valaki keze. És gondoltad volna, hogy bizonyos trendeket ők is imádnak egy nőn, míg akadnak olyanok, amiket egyáltalán nem? Mi most utánajártunk, milyen manikűröket imádnak a pasik, és mi az, ami nem a szívük csücske. Kezdjük is az előbbivel!

Az a bizonyos piros manikűr

Nem meglepő, hogy a világ egyik legdögösebb színe a pasik szerint a körmökön is irtó jól mutat! Olyan ez, mint a piros kis ruha vagy egy tűzvörös rúzs: vadító, vonzó, és ad egy hatalmas pluszt a megjelenésnek. Már csak azért is, mert egyfajta magabiztosságot kölcsönöz viselőjének, ami ugyebár a férfiak szerint nagyon is ellenállhatatlan!

Joy-tipp: mi pedig már tudjuk is, honnan szerezheted be a legtökéletesebb, strapabíró piros körömlakkot, ami minden pasi tekintetét a kezeidre vonzza! A Dior Vernis csodás színei között ott lapul a Red Smile nevezetű árnyalat is, ami tökéletes lesz őszre... télre... tavaszra... és nyárra is! November 13-16. között jönnek a Joy-napok, ahol 30% kedvezmény vár rád a Marionnaudnál, amennyiben két terméket veszel egyszerre. De ha meglátod, milyen csodás körömlakkokat szedtünk össze ebben a cikkben, biztos, hogy nem állsz meg kettőnél!

Dior
VERNIS Körömlakk (080 Red Smile)

9520 Ft

13600 Ft

Megnézem

A francia manikűr

A klasszikus francia manikűr a tisztaság, ápoltság és lágyság benyomását kelti. A férfiak többsége talán nem is tudja megmondani, miért tetszik neki, de az összhatás rendezett, nőies, gondoskodó érzetet kelt bennük, így ez már alapból nagy plusz pont számukra. Egyébként megjegyeznénk, hogy a francia manikűr már évtizedek óta a „diszkrét luxus” jele: többe között a Chanel és a Dior miatt vált időtlen stílussá.

Joy-tipp: Micsoda szerencse, hogy a Joy-napok alatt a Marionnaudnál csodás Dior körömlakkot is vásárolhatsz magadnak akciósan! 2 termék vásárlása esetén ugyanis 30% kedvezménnyel lehet a tiéd például ez a gyönyörű Dior VERNIS körömlakk, többféle árnyalatban is.

Dior
VERNIS Körömlakk (108 Muguet)

9520 Ft

13600 Ft

Megnézem

Visszafogott színek és kis méretű körmök

Egy biztos: a férfiak inkább a visszafogottságot szeretik manikűrök terén. A kisebb méretű, elsősorban mandula formájú köröm (a fogalmat amúgy többségük nem ismeri, de ha ránéznek, tudják, hogy szép), valamint a visszafogott árnyalatok azok, melyek szerintük igazán jól mutatnak egy nőn.

Joy-tipp: A Dior Nail Glow körömlakkja tökéletes azoknak, akik imádják a természetes színeket, de vágynak egy icipici pluszra, ami élénkíti az összképet. Ez a termék ugyanis már egyetlen használat után leheletnyi színt kölcsönöz a körömnek, és a Joy-napok alatt 30% kedvezménnyel lehet a tiéd legalább 2 termék vásárlása esetén az üzletekben és a Marionnaud e-shopon.

DIOR VERNIS
Nail Glow Körömlakk

9520 Ft

13600 Ft

Megnézem

Ne feledd!

A Joy-napok alatt nem csak körömlakkokat tudsz vásárolni akciós áron, hanem igazából BÁRMIT, amire szükséged van - vagy simán csak szeretnéd megvenni magadnak. Dekorelemek, elektronikai kütyük, élelmiszer, szállás, tisztítószerek... folytassuk még? Akár 50% kedveménnyel vásárolhatsz be több mint 1000 üzletben és online, de természetesen hazai vállalkozók kínálatára is hoztunk jó pár kupont. Ezt imádni fogod, csekkold a kuponokat már most, és szerezd be őket a legújabb JOY magazinból vagy a JOY Hungary appból!

A cikk persze még nem ért véget! Most következik az a három manikűrtrend, ami a pasik szerint egyáltalán nem vonzó egy nőn:

