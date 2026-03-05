Életmód
Ezt árulja el a személyiségedről a kedvenc manikűr színed
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz
Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!
Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Imádsz manikűrözni? Vagy legalábbis rendszeresen elcsábulsz egy új árnyalatra a szalonban vagy a drogériában? Lehet, hogy eddig csak egy random gondolatnak hitted, de a kedvenc körömszíned meglepően sokat elárulhat rólad. Egyes színekhez ugyanis ösztönösen viszonyulunk: hangulatokat, emlékeket, vágyakat társítunk hozzájuk, gyakran anélkül, hogy tudatosítanánk. Amikor leülsz a manikűröshöz vagy a polc előtt állva vacillálsz két árnyalat között, valójában egy apró döntést hozol arról, hogyan szeretnéd látni és láttatni magad a következő napokban. Sőt, néha pont akkor nyúlunk egy bizonyos színhez, amikor valami belső változás zajlik bennünk. Egy biztos: a választásod sosem teljesen véletlen.
Ha szeretnéd megtudni, mit jelent ez, Katt a galériára!
