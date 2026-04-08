Ezért beszél most mindenki Justin és Hailey Bieberről: te imádod vagy utálod?

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Utoljára frissült: 2026. április 7. 16:38

Forrás: Getty Images

Ezért beszél most mindenki Justin és Hailey Bieberről: te imádod vagy utálod?
Elég egyedi módon készülnek a Coachellára...

Hamarosan kezdődik a Coachella, de ezzel együtt valami más is elindult: nagyon úgy tűnik, eljött a Bieberchella, vagy inkább a Rhodechella ideje is. Ahogy ugyanis mindig, úgy Hailey Bieber és a szépségmárkája most is megadják az embereknek azt, amire vágynak.

Április 13-án a Rhode egy limitált kollekciót dob piacra, a Rhode x The Biebers-t, amelyet Hailey és Justin közösen terveztek, és ahogy azt már sejthetted is, az időzítése a Coachellához igazodik. De mit is rejt ez a kollekció? Nos...

Többek között pattanástapaszokat, melyek azon túl, hogy nagyon cukik, bármikor és bárhol viselhetők: 100%-ban hidrokolloidból készülnek, vízállók, izzadságállók és klinikailag bizonyítottan csökkentik a pattanások láthatóságát. Nem lehet tudni, meddig lesznek elérhetők ezek a limitált kiadású dizájnok, úgyhogy érdemes lecsapni rájuk. Összesen öt forma létezik: gomba, százszorszép, zselécukor, ív és buborék, amelyeket arra használhatsz, hogy feldobd és persze végső soron eltüntesd a bőrhibákat.

De ez még nem minden. Mindenkinek szüksége van egy szemmaszkra, amit a pattanástapaszokkal párosíthat. Pont ezért megalkották Hailey-ék a banános szemmaszkot is, ami lényegében a már jól ismert és szeretett szemmaszk egy kis fesztiválhangulattal megfűszerezve. Mellé érkezett egy ajakápoló is, aminek pontosan „édes banános desszert” illata van.

Hát, ha a mi férjünk lenne a főfellépő a Coachella fesztiválon, mi is kitalálnánk valami pluszt a koncertek mellé, nemde? Szóval hála Hailey-nek, hamarosan mindenki Justin „Daisies” című dalát fogja énekelni, miközben a modell százszorszépeit viseli majd az arcán.

És ha már szépségápolás, tudtad, hogy ezek a sztárok is bőrhibákkal küzdenek?

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Életmód

Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország

Vannak országok, amelyeknek valahogy mindig sikerül egy kicsit előrébb járniuk. Svédország például pont ilyen.

Életmód

Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?

A dohányzásról beszélni ma már nem ugyanaz, mint régen. Nemcsak azért, mert sokan érzékenyek a témára, hanem mert a való...

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...

Promóciók

Elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire

Újra reflektorfénybe kerül a hazai vendéglátás legjava: elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire.
