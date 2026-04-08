Ezért beszél most mindenki Justin és Hailey Bieberről: te imádod vagy utálod?

Hamarosan kezdődik a Coachella, de ezzel együtt valami más is elindult: nagyon úgy tűnik, eljött a Bieberchella, vagy inkább a Rhodechella ideje is. Ahogy ugyanis mindig, úgy Hailey Bieber és a szépségmárkája most is megadják az embereknek azt, amire vágynak.

Április 13-án a Rhode egy limitált kollekciót dob piacra, a Rhode x The Biebers-t, amelyet Hailey és Justin közösen terveztek, és ahogy azt már sejthetted is, az időzítése a Coachellához igazodik. De mit is rejt ez a kollekció? Nos...

Többek között pattanástapaszokat, melyek azon túl, hogy nagyon cukik, bármikor és bárhol viselhetők: 100%-ban hidrokolloidból készülnek, vízállók, izzadságállók és klinikailag bizonyítottan csökkentik a pattanások láthatóságát. Nem lehet tudni, meddig lesznek elérhetők ezek a limitált kiadású dizájnok, úgyhogy érdemes lecsapni rájuk. Összesen öt forma létezik: gomba, százszorszép, zselécukor, ív és buborék, amelyeket arra használhatsz, hogy feldobd és persze végső soron eltüntesd a bőrhibákat.

De ez még nem minden. Mindenkinek szüksége van egy szemmaszkra, amit a pattanástapaszokkal párosíthat. Pont ezért megalkották Hailey-ék a banános szemmaszkot is, ami lényegében a már jól ismert és szeretett szemmaszk egy kis fesztiválhangulattal megfűszerezve. Mellé érkezett egy ajakápoló is, aminek pontosan „édes banános desszert” illata van.

Hát, ha a mi férjünk lenne a főfellépő a Coachella fesztiválon, mi is kitalálnánk valami pluszt a koncertek mellé, nemde? Szóval hála Hailey-nek, hamarosan mindenki Justin „Daisies” című dalát fogja énekelni, miközben a modell százszorszépeit viseli majd az arcán.

