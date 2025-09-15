Ezért beszél mindenki Jennifer Aniston manikűrjéről: az ősz legnagyobb kedvence lesz

Jennifer Aniston nem gyakran posztol az Instagramon vagy legalábbis nem annyit, amennyit mi szeretnénk, de amikor igen, akkor nagyot dob. Erre egy tökéletes példa a nyári összefoglaló bejegyzése, amelyben 18 fotót osztott meg a nyárról és egy valamit egyből kiszúrtunk. Méghozzá csodás manikűrjét az egyik képen.

Jennifer haja is kiemelt szerepet kapott, a klasszikus hajcsavarók nem maradhattak el most sem, de a legfontosabb, hogy bepillantást nyerhettünk a váratlan manikűr választásába is. A készülődős tükörszelfin Aniston megmutatta barna manikűrjét is, ami csak azért extrán különleges, mert tőle már egészen megszokhattuk halványrózsaszínt, viszont most rövid körmeire tejcsokoládé árnyalatot választott.

forrás: Instagram Jennifer Aniston

Bár a fotók nyáron készültek, az őszi trendekhez tökéletesen illeszkedik. A barna árnyalatok az ősz egyik legnépszerűbb választásai. A mély, csokoládébarna árnyalatok lesznek az ősz 2025 egyik kulcsszínei. Egyszerre időtállóak és elegánsak, a gazdag barna árnyalatok visszafogott eleganciát kölcsönöznek a körmöknek, miközben kifinomultságot és ápoltságot is sugároznak. Aniston választása nemcsak színben, de formában is figyelemre méltó: a rövid, kerekített körmök praktikusak, de mégis nőiesek és persze tökéletesen illeszkednek a mindennapokhoz.