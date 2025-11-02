Nyilvánvaló, hogy ha botox kezelés mellett döntünk, akkor utánajárunk annak, hogy milyen orvost ajánlanak a legtöbben, vagy hogy milyen árakra számíthatunk a kezelést illetően. Természetesen utánaolvasunk annak, hogy mennyire fáj a kezelés, vagy éppen milyen kockázatokkal járhat az, ha esetleg nem úgy sikerül a beavatkozás. Azonban sokan csak a kezelésig tájékozódnak és nem foglalkoznak azzal, hogy azt követően mire érdemes figyelni, és milyen cselekedetek azok, amiket inkább hanyagolni érdemes.

Szakértők szerint az első 24–48 óra a botox kezelést követően kulcsfontosságú. Ha ilyenkor hibázunk, könnyen előfordulhat, hogy a drága kezelés eredménye rövidebb ideig tart, vagy – ami még rosszabb – olyan mellékhatásokat tapasztalunk, mint a megereszkedett szemhéj, a lilulások vagy a szokatlan duzzanatok az arcon. A TikTok tele van elrontott botoxról szóló rémtörténetekkel – pedig ezek nagy része elkerülhető lett volna, ha a páciens betartja az alapvető szabályokat a kezelést követően.

forrás: Anna Shvets/Pexels Fontos, hogy megfogadd a tanácsokat, különben nem fogod elérni a kívánt eredményt.

Az alábbiakban annak érdekében, hogy te ne ess ebbe a hibába, összegyűjtöttünk olyan tanácsokat, amit mindenképpen érdemes megfogadnod a kezelést követően. Mutatjuk is, melyek ezek!

Nézzük is, mely tevékenységeket kerüld mindenképpen, ha botoxoltattál!

