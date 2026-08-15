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Ezekre a hajmaszkokra van szükséged, ha gyorsan szeretnéd megnöveszteni a hajad
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Hiába nő folyamatosan a hajad, ha a végek ugyanolyan gyorsan letörnek. A hosszú haj elérésének egyik titka ezért nem feltétlenül a növekedés felgyorsítása, hanem a hajszálak megerősítése, hidratálása és a töredezés csökkentése. Egy jó hajmaszk pedig képes látványosan felgyorsítani a hajhagymák működését, és a megfelelő termékek segíthetnek abban, hogy a hajad kevesebbet sérüljön, és könnyebben megőrizze a hosszát.
Mutatunk is pár maszkot, amit érdemes beszerezned.
1. Kérastase Genesis Masque Reconstituant
Ha a hajad gyenge, könnyen törik vagy a fésülés során a szokásosnál több hajszálat veszítesz, a Kérastase Genesis Masque Reconstituant lehet az egyik legjobb választás. Az intenzíven tápláló maszkot kifejezetten legyengült és töredezésre hajlamos hajra fejlesztették ki, de a hajnövesztést is segíti. Hidratálja a hajszálakat, segít megerősíteni a hajrostok szerkezetét, valamint könnyebben kifésülhetővé és fényesebbé teszi a hajat. Havasi gyopár kivonatot és gyömbérkivonatot is tartalmaz.
2. Pantene Pro-V Grow Abundant hajmaszk hajhullás ellen
A Pantene Pro-V Grow Abundant hajmaszkot a gyenge, vékonyodó és töredezésre hajlamos haj intenzív ápolására fejlesztették ki. Pro-V-komplexet, aminosavakat, panthenolt és biotint tartalmaz, amelyek segítenek tápláltabbá, puhábbá és ellenállóbbá tenni a hajszálakat, ezáltal elősegítik a hajszálak egészséges növekedését. A termék különlegességei a formulában található Pro-V Pearls gyöngyök. A maszkot használat előtt a tenyérben kell elkeverni, amíg a gyöngyök teljesen feloldódnak, majd a nedves haj hosszán és a hajvégeken kell eloszlatni.
3. Wella Professionals Fusion intenzív maszk
A hajvasalás, a gyakori szárítás, a festés és a szőkítés idővel gyengévé és töredezésre hajlamossá teheti a hajszálakat. A Wella Professionals Fusion intenzív maszkot az ilyen erősen igénybe vett haj regenerálására tervezték. Szóval ne aggódj, szőkített hajjal is belevághatsz a hajnövesztésbe. A termék mélyrehatóan táplálja és hidratálja a hajat, segít megerősíteni a hajszálakat, valamint simábbá és fényesebbé teszi őket.
4. Schwarzkopf Professional BC Bonacure Repair Rescue+ maszk
A Schwarzkopf Professional BC Bonacure Repair Rescue+ azoknak készült, akiknek a haja intenzívebb ápolást igényel. A maszk aminosavakat, panthenolt és sheavajat is tartalmaz. Táplálja és segít ellenállóbbá tenni a hajat a mindennapi sérülésekkel szemben. A könnyebb kifésülhetőség különösen fontos, mivel így kevesebb hajszál szakadhat el a hajmosást követő bontás során.
5. Garnier Fructis Papaya Hair Food
Nem feltétlenül kell prémiumkategóriás terméket választanod ahhoz, hogy segíts a töredezett hajvégeken és hajnövesztésen. A Garnier Fructis Papaya Hair Food kedvezőbb árú, nagy kiszerelésű és többféleképpen használható hajpakolás. A papajakivonatot, növényi olajokat és sheavajat tartalmazó formula segít regenerálni a sérült hajszálakat és kisimítani a hajvégeket, így könnyebben növekedhet. A termék vegán, szilikonmentes, összetevőinek 98 százaléka pedig természetes eredetű. Kondicionálóként, egyperces hajpakolásként vagy kis mennyiségben öblítés nélküli hajápolóként is használható.
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