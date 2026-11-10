Én ezeket a beauty termékeket veszem, amikor külföldön Sephorában járok

Ha valahova külföldre utazok, akkor szinte minden egyes alkalommal kötelező program beiktatni egy Sephora-kört. Nyilvánvalóan azért is, mert nálunk, Magyarországon egyelőre még nincs üzletük, de azért titkon remélem egyszer eljön az a nap, amikor mi is csak úgy besétálhatunk egy Sephorába, amikor csak kedvünk tartja. Addig viszont marad a külföldi nyaralások és városnézések egyik legizgalmasabb része: a beauty shopping! Persze ilyenkor könnyű elveszni a rengeteg márka és újdonság között, főleg, hogy sok olyan terméket is találni a polcokon, amelyek itthon nem, vagy csak nehezen beszerezhetők. Éppen ezért nekem már van egy jól bevált listám azokról a sminktermékekről, amelyeket mindig megnézek, ha Sephorában járok.

Meg is mutatom azt az pár kedvencet, amelyeknek szerintem neked is érdemes helyet szorítanod a bőröndödben!

rhode Pocket Blush - Toasted Teddy

Az első dolog, amiért én egyből nyúlni fogok, ha Sephorába csöppenek, az Hailey Bieber márkájának, a rhode-nak az egyik legnépszerűbb terméke, a Pocket Blush, méghozzá a Toasted Teddy árnyalatban. A márka az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert, és nem véletlenül: a termékei tökéletesen hozzák azt a természetes, ragyogó, clean girl sminkhatást, amit Hailey Bieber is képvisel. Igaz, még ezt nem próbáltam, de a visszajelzések alapján krémes, könnyen eldolgozható textúrája van, ami szinte beleolvad a bőrbe.

forrás: Sephora

Charlotte Tilbury Mini Pillow Talk Lipstick & Liner Set

Hogyha létezik tökéletes, univerzális rúzsszín, akkor az számomra egyértelműen a Charlotte Tilbury ikonikus Pillow Talk árnyalata. Ez az a gyönyörű, természetes rózsaszínes nude, ami szinte bármilyen sminkhez passzol, éppen ezért nálam minden egyes alkalommal újravevős, szóval ha Sephorában járok, biztosan megállok a Charlotte Tilbury pultnál. A Mini Pillow Talk Lipstick & Liner Sett-et kifejezetten szeretem, hiszen a legendás rúzs mellett a hozzá tökéletesen passzoló szájceruzát is tartalmazza. A ceruzával gyönyörűen kiemelheted az ajkaid természetes vonalát, a rúzs pedig krémes, matt hatású finisht ad anélkül, hogy túlságosan száraznak érződne. A mini kiszerelés ráadásul utazáshoz is ideális, hiszen alig foglal helyet a neszesszerben. Ha pedig még nem próbáltad a Pillow Talk árnyalatot, , akkor szerintem itt az ideje, hogy kipróbáld.

forrás: Sephora

3. Hourglass Vanish Airbrush Full Coverage Longwear Concealer

Ha egyetlen terméket kellene választanom, amely igazán sokat tud javítani a smink összképén, valószínűleg egy jó korrektort mondanék. A Hourglass Vanish Airbrush pedig nem véletlenül az egyik legismertebb luxuskorrektora. Ez az a típusú termék, amit akkor érdemes kipróbálni, ha szereted a magas fedést, de nem szeretnéd, hogy a sminked maszkszerűnek tűnjön. Én rettenetes sötét karikákkal szenvedek, szóval én ahhoz használom leginkább és imádom.

forrás: Sephora

4. SEPHORA COLLECTION 12 Hour Colorful Contour Pencil Eyeliner

Amit még rengetegen dicsérnek a Sephora kínálatából, az a saját márkás szemceruzájuk. Több beauty influencerrel is beszéltem már róla, és szinte mindenki ódákat zengett róla, sőt, tavaly különösen a sötétkék árnyalata volt hatalmas kedvenc. Ennyi pozitív vélemény után természetesen nekem is ki kellett próbálnom, és azt kell mondanom, egyáltalán nem csalódtam! A ceruza elképesztően pigmentált, krémes textúrájának köszönhetően pedig nagyon könnyű vele dolgozni. Gyönyörűen siklik a bőrön, így akár egy precíz tusvonalat szeretnél húzni, akár egy kicsit füstösebb szemsminkre vágysz. Ami pedig külön pluszpont, hogy rengeteg gyönyörű árnyalatban elérhető, szóval minden egyes Sephora látogatás során be lehet szerezni egy újat.

forrás: Sephora

5. REFY Glow and Sculpt Face Serum Primer with Niacinamide

Ha van sminktrend, amiről egyszerűen nem tudok lemondani, az a természetesen ragyogó, egészségesnek tűnő arcbőr. Persze egy szép highlighter is sokat dobhat a végeredményen, de szerintem az igazán látványos glow már a sminkelés előtt kezdődik. A REFY szérum primere pedig pontosan erre kiváló. Hidratálja az arcot és a bőröm sokkal egyenletesebbnek tűnik utána, ami a ragyogó bőrnél elég alap. És ami miatt még inkább szeretem, az az, hogy tartozik hozzá egy arcmasszírozó görgő is.

forrás: Sephora

5. Summer Fridays Lip Butter Balm Treatment for Hydration + Nourishing Shine



A Summer Fridays termékei nálam szintén minden egyes alkalommal újravevősek, különösen az ajakápolójuk és a kézkrémük. Ezek nélkül ma már szinte elképzelhetetlen a mindennapi beauty rutinom. A márka Lip Butter Balm ajakápolója nem véletlenül lett hatalmas kedvenc a TikTokon, hiszen egyszerre hidratálja és ápolja az ajkakat, miközben gyönyörű, fényes hatást kölcsönöz nekik. Ráadásul többféle árnyalatban és illatban is elérhető, így mindenki megtalálhatja a saját kedvencét. Amit különösen szeretek benne, az a gazdag, vajas textúrája, ami kellemesen puhává varázsolja az ajkakat anélkül, hogy túlzottan ragacsos érzetet hagyna maga után. A márka kézkrémje pedig ugyanilyen nagy kedvencem, különösen a hidegebb hónapokban, amikor a kezemnek extra hidratálásra van szüksége. Ha tehát Sephorában jársz, szerintem a Summer Fridays polcait semmiképpen ne hagyd ki!

Videók

Videók