Szakértők elárulták, mely TikTok trendeknek ne dőlj be, ha jót akarsz a bőrödnek
Legyantázta 3 éves kislánya szemöldökét: a netezők szétszedték az anyukát
Ezek a hajformázók valódi csodát tesznek a hajaddal

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség, Frizura
Utoljára frissült: 2025. november 11. 10:19

Forrás: Getty Images

Ezek a hajformázók valódi csodát tesznek a hajaddal
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Olvasd el!

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.

Olvasd el!

Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!

Olvasd el!

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

Olvasd el!

Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Ha jól választasz ezekből a hajformázó eszközökből és termékekből, a hajad tényleg olyan lesz, mintha gyakrabban járnál fodrászhoz - pedig mindent otthon csinálsz meg.

A jól megválasztott hajvasaló, göndörítő, körkefés szárító és pár okosan használt formázó termék képes teljesen átalakítani a hajad: dúsabbnak, fényesebbnek, rendezettebbnek tűnik és végre úgy fog állni, ahogy mindig is szeretted volna. Megmutatjuk, melyik hajformázó mire jó és hogyan hozd ki belőlük a maximumot anélkül, hogy tönkretennéd a hajad.

De még mielőtt folytatnánk, eláruljuk, hogy a legjobb az egészben az, hogy november 13–16. között ismét jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponesője! Négy napon át kedvenc márkáiddal és akár 50%-os kedvezményekkel várnak több mint 1000 üzletben és online. Szépség, divat, otthon vagy tech - bármire is vadászol, biztosan találsz egy szuper kupont. Kattints és nézd meg a kuponokat már most, hogy időben felkészülhess a shoppingra!

Kép
forrás: joy.hu

Hajvasaló

Egy jó minőségű hajvasalóval könnyen sima, fényes, sleek frizurát készíthetsz, de laza hullámokat is formázhatsz, attól függően, hogyan forgatod a lapokat. Vásárláskor érdemes figyelned a bevonatra: a kerámia felület kíméletesebben adja át a hőt, kevésbé szárítja ki a hajszálakat és segít, hogy a haj sima, fényes maradjon, ne legyen szöszös. A lap mérete sem mindegy: a keskenyebb lapos vasalóval könnyebb a rövidebb hajat, frufrut vagy a hullámokat formázni, míg a szélesebb lapos változat hosszú, dús hajon gyorsítja a munkát. A hőfok állíthatósága is kulcsfontosságú. Vékony, festett hajhoz alacsonyabb, erős, vastag szálú hajhoz magasabb hőmérséklet kell. Használat előtt pedig kötelező a hővédő spray, és a hajnak teljesen száraznak kell lennie. Így a vasalás nem égeti szét a hajszálakat és elég lesz néhány határozott mozdulat, nem kell újra és újra átmenni ugyanazon a tincsen.

A Joy-napok alatt 20% kedvezmény vár rád a megjelölt szépségápolási és légtisztítási eszközökre, így egy szuper hajvasalót is beszerezhetsz magadnak!

ROWENTA
ROWENTA SF8120F0 Thermocare Ultimate Experience hajvasaló

23992 Ft

29990 Ft

Megnézem

Forró levegős hajfromázó

Az utóbbi évek igazi kedvencei a forrólevegős hajszárító kefék és körkefés hajformázók, amelyek egyszerre szárítják és formázzák a hajat. Olyan hatást képesek adni, mintha most léptél volna ki a fodrászszalonból: igazi hollywoody glam-et érhetsz el velük. Használatuknál fontos, hogy a haj már csak nedves legyen, törölközőszáraz állapotban érdemes elkezdeni formázni. Ha a töveknél kissé tovább tartod a kefét és a tincset a fejtető felé emeled, gyönyörű volument kapsz és a hajad nem fog a fejedre lapulni.

Vásárolj Dyson Airwrap i.d.™, Airstrait™ és Supersonic Nural™ -t új Amber Silk / Pink Champagne színekben 15% kedvezménnyel a Joy-napok alatt!

Dyson
Dyson Airwrap i.d.™ Straight+Wavy multifunkciós hajformázó-szárító

204926 Ft

241090 Ft

Megnézem

Hővédő spray

A hővédő spray, az a termék, ami nélkül a legprofibb hajvasaló vagy göndörítő is több kárt csinál, mint hasznot. A hővédő láthatatlan pajzsként borítja be a hajszálak felszínét, így a magas hőmérséklet kevésbé töri, égeti, szárítja ki őket. Ráadásul nem csak védelemről van szó: a jó hővédő fényesebbé, simábbá teszi a hajad és segít abban, hogy a formázás tartósabb legyen. Érdemes egyenletesen befújni vele az egész hosszt, majd átfésülni a hajat, hogy minden tincsre jusson belőle és csak ezután nekiállni a hőformázásnak, legyen az hajvasalás vagy hajgöndörítés.

20% kedvezmény vár a Joy-napok alatt a The Silky Way hajápolási termékekre.

The Silky Way
The Silky Way Hővédő Spray

4792 Ft

5990 Ft

Megnézem
