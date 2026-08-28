Életmód
Ezek a legújabb szépségápolási termékek, amelyeket muszáj beszerezned ősszel
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Hogyha egy valaminek a rabjai vagyunk, akkor az biztosan a szépségápolás. Imádjuk az új krémeket, kencéket, sminkeket és mindent is, ami skincare. Emiatt szinte hetente bújjuk a drogériás prospektusokat és az online oldalakat, a legújabb termékeket keresve, amelyek lehet, hogy megváltják az életünket. De ha azt nem, akkor segítenek kitölteni az űrt a fürdőszobai szekrényünkben - már ha van még egyáltalán.
A kutatás eredményeit pedig muszáj megosztanunk veled is, úgyhogy összegyűjtöttük a legújabb szépségápolási termékeket, amelyeken megakadt a szemünk.
Mutatjuk, mely újdonságokat érdemes most kipróbálnod!
Kezdjük a kozmetikai újdonságokkal!
CeraVe Micellar Water Purifying
A CeraVe nagy kedvencnek számít nálunk, így örömmel láttuk, hogy megérkeztek a CeraVe micelllás arclemosói. Az egyik legjobb benne, hogy egyáltalán nem igényel leöblítést, pedig azért valljuk be a legtöbb micellás víz ragacsos érzetet hagy, így ezt általában mindig megtesszük.
Neutrogena Collagen Bank
Egy olyan arcszérum, amiben van C-vitamin és kollagén is? Igen, úgy tűnik létezik már ilyen is! Azt ígéri többet nyújt, mint egy átlagos arckrém, a nagyobb hatóanyag koncentrátumnak köszönhetően és gyorsabban is hat, mint egy arckrém.
SKKN by Kim Chocolate Lips
Nagy rajongói vagyunk a Kardashian családnak, szóval, amikor megláttuk, hogy Kim Kardashian ajakrúzsai kaphatóak nálunk, akkor kérdés nélkül egyből felkerültek a wishlistre. Ami pedig még meglepőbb, hogy nagyon kedvezményes áron vannak. Ez a szett például csak 3520 Ft.
Dove Dragonfruit & Primrose
A Dove legújabb termékcsaládja a body+mind, ahogy a neve is mutatja, mind a testre és mind a lélekre is hatással van. Ez a szemlélet pedig nagyon közel áll hozzánk is, szóval muszáj kipróbálnunk.
NYX Professional Makeup Fat Oil Body
Annak ellenére, hogy kezd elmúlni a nyár, mi még korántsem mondunk le róla. A testolajok az év minden napján jól jönnek, azt pedig, hogy kókusz és barack illata van minket nem állít meg, sőt mi több! Ősszel is ki lehet élvezni a nyári illatokat és mi pontosan ezt fogjuk tenni ezzel a testolajjal.
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Életmód
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