Ezek a legújabb szépségápolási termékek, amelyeket muszáj beszerezned ősszel

Hogyha egy valaminek a rabjai vagyunk, akkor az biztosan a szépségápolás. Imádjuk az új krémeket, kencéket, sminkeket és mindent is, ami skincare. Emiatt szinte hetente bújjuk a drogériás prospektusokat és az online oldalakat, a legújabb termékeket keresve, amelyek lehet, hogy megváltják az életünket. De ha azt nem, akkor segítenek kitölteni az űrt a fürdőszobai szekrényünkben - már ha van még egyáltalán.

A kutatás eredményeit pedig muszáj megosztanunk veled is, úgyhogy összegyűjtöttük a legújabb szépségápolási termékeket, amelyeken megakadt a szemünk.

Mutatjuk, mely újdonságokat érdemes most kipróbálnod!

Kezdjük a kozmetikai újdonságokkal!

CeraVe Micellar Water Purifying

A CeraVe nagy kedvencnek számít nálunk, így örömmel láttuk, hogy megérkeztek a CeraVe micelllás arclemosói. Az egyik legjobb benne, hogy egyáltalán nem igényel leöblítést, pedig azért valljuk be a legtöbb micellás víz ragacsos érzetet hagy, így ezt általában mindig megtesszük.

Neutrogena Collagen Bank

Egy olyan arcszérum, amiben van C-vitamin és kollagén is? Igen, úgy tűnik létezik már ilyen is! Azt ígéri többet nyújt, mint egy átlagos arckrém, a nagyobb hatóanyag koncentrátumnak köszönhetően és gyorsabban is hat, mint egy arckrém.

SKKN by Kim Chocolate Lips

Nagy rajongói vagyunk a Kardashian családnak, szóval, amikor megláttuk, hogy Kim Kardashian ajakrúzsai kaphatóak nálunk, akkor kérdés nélkül egyből felkerültek a wishlistre. Ami pedig még meglepőbb, hogy nagyon kedvezményes áron vannak. Ez a szett például csak 3520 Ft.

Dove Dragonfruit & Primrose

A Dove legújabb termékcsaládja a body+mind, ahogy a neve is mutatja, mind a testre és mind a lélekre is hatással van. Ez a szemlélet pedig nagyon közel áll hozzánk is, szóval muszáj kipróbálnunk.

NYX Professional Makeup Fat Oil Body

Annak ellenére, hogy kezd elmúlni a nyár, mi még korántsem mondunk le róla. A testolajok az év minden napján jól jönnek, azt pedig, hogy kókusz és barack illata van minket nem állít meg, sőt mi több! Ősszel is ki lehet élvezni a nyári illatokat és mi pontosan ezt fogjuk tenni ezzel a testolajjal.