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Minden napra egy kis öröm: Ezek a legmenőbb adventi kalendáriumok idén

#adventi naptár
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#adventi időszak
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

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Utoljára frissült: 2026. november 6. 11:50

Forrás: Pexels

Minden napra egy kis öröm: Ezek a legmenőbb adventi kalendáriumok idén
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A karácsonyi visszaszámlálás még sosem volt ennyire izgalmas: mutatjuk az idei év legkülönlegesebb adventi kalendáriumait, amelyekkel minden napra jut egy kis meglepetés!

Az adventi időszak egyik legjobb része kétségkívül az, amikor reggelente kinyithatunk egy újabb kis ablakot, és felfedezhetjük, milyen meglepetés vár ránk aznap. Bár gyerekként még a csokoládéval töltött adventi naptárakért rajongtunk, felnőttként már egészen más dolgoknak is tudunk örülni. Szerencsére a márkák évről évre egyre kreatívabb ötletekkel rukkolnak elő, így ma már a klasszikus édességek mellett luxuskozmetikumok, különleges parfümök, sőt, még romantikus történetek is kerülhetnek az adventi kalendáriumokba. Ha idén szeretnéd egy kicsit különlegesebbé tenni a karácsony előtti heteket, vagy éppen olyan ajándékot keresel, amivel garantáltan örömet szerezhetsz valakinek, akkor jó helyen jársz.

Összegyűjtöttünk néhány igazán különleges adventi kalendáriumot 2026-ból, amelyek között a könyvmolyok, a parfümrajongók és a luxus szerelmesei is megtalálhatják a kedvencüket.

Jo Malone London Christmas Kist Adventi Naptár

Ha számodra az adventi időszak egyet jelent egy kis luxussal és kényeztetéssel, akkor a Jo Malone London adventi naptára garantáltan levesz a lábadról. A márka idén is igazán különleges meglepetéssel készült: a Christmas Kist Adventi Naptár egy elegáns, láda formájú dobozban érkezik, amely már önmagában is csodás ünnepi dekoráció. A belsejében olyan illatos meglepetések várnak, mint a márka ikonikus kölnijei, gyertyái, valamint fürdő- és testápolási termékei. A miniatűr luxuskedvencek apró ünnepi díszekben és csomagokban kaptak helyet, december 25-én pedig egy 30 ml-es parfüm koronázza meg az élményt. Bár kétségtelenül a magasabb árkategóriába tartozik, de ha valaha is szeretted volna kipróbálni a Jo Malone London különleges illatait, ennél ünnepibb alkalmat nehéz lenne találni.


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forrás: Jo Malone

Notino Advent Calendar 2026 - 12 Perfumed Moments

Mindig van valaki, akinek sosincs elég parfümje, és ha ez pont te vagy, akkor a Notino idei adventi kalendáriumát imádni fogod! A 12 Perfumed Moments ugyanis 12 különböző miniparfümöt rejt, amelyekkel az ünnepi időszakban új illatokat fedezhetsz fel, és akár a következő kedvencedet is megtalálhatod. A válogatásban olyan népszerű márkák kaptak helyet, mint a Chloé, a Versace, a Rabanne, a Jimmy Choo és a Jean Paul Gaultier. A 12 parfüm között hét női, három férfi és két uniszex illat található, így akár a pároddal közösen is felfedezheted őket. A praktikus, miniatűr kiszerelések ráadásul a legkisebb táskában is elférnek, így utazáshoz vagy a hétköznapokra is tökéletesek. Ha pedig régóta keresed a saját signature illatodat, ez a kalendárium remek lehetőség arra, hogy egyszerre több különleges kompozíciót is kipróbálj.

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forrás: Notino

Secret Santa - Adventi naptárregény

Ha imádod a romantikus történeteket, és decemberben legszívesebben bekuckóznál egy puha takaróval és egy bögre forró csokival, akkor ezt az adventi kalendáriumot neked találták ki! Sophie Jomain Secret Santa című könyve ugyanis nem egy hagyományos regény: 24 felnyitható fejezetet rejt, így karácsonyig mindennap egy újabb részletet ismerhetsz meg a történetből.

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forrás: Móra.hu

Nespresso Adventi naptár

Az ünnepi készülődés egyik legszebb része a várakozás, különösen, ha minden napra jut egy apró meglepetés: A Nespresso Vertuo és Original változatban is elérhető Adventi naptárai új kávékkal és régi kedvencekkel teszik különlegessé a decemberi pillanatokat. Idén először ráadásul bizonyos napokon két kapszula várja a kávérajongókat, hogy az aznapi kávézásból egy közös élmény születhessen, amit megoszthatunk szeretteinkkel. A várakozás pillanatait pedig csak fokozza a kizárólag a naptárban elérhető exkluzív ajándék is, amit az utolsó ablak rejt.

Kép
forrás: Nespresso

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