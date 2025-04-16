Biztos neked is megvannak azok az ikonikus ruhadarabok, kiegészítők, na meg persze sminkek és beauty termékek, amelyeket még tinikorodban imádtál. Ott van például a hajkreppelő, ami tuti, hogy neked is megvolt, míg ez egy mai fiatal számára lehet, hogy teljesen ismeretlen eszköz lenne.

A 2000-es évek elején kezdett igazán beindulni a sminkelés is, mindenki sorra vette a kék szemhéjpúdereket, miután Britney Spears óriási trenddé alakította, miközben minden egyes tini szőke melírokat kért a hajába. Ugye, nem csak mi emlékszünk?

Ha most te is kedvet kaptál egy kis nosztalgiához, a legjobb helyen jársz! Mi összeszedtük, melyek voltak a 2000-es évek legemlékezetesebb szépségápolási termékei, amikre mindannyian vágytunk!

A folytatásért katt a galériára!

Galéria / 7 kép Emlékszel még? Ezek voltak a 2000-es évek legmenőbb beauty cuccai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria