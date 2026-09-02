Életmód
Ez lesz 2026 őszének legmenőbb barna hajszíne: mindenkin luxushatású
Forrás: Getty Images
8 filmes szerelem, ami a való életben is folytatódott – De nem mindegyik sztori tündérmese
Van, amikor annyira működik két színész között a kémia a vásznon, hogy a kamerák leállása után sem tudják csak úgy kikapcsolni.
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Napi horoszkóp augusztus 2.: a Rákokra kényes beszélgetés vár, a Skorpiók számára új lehetőség kínálkozik
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Havi horoszkóp szeptember: a Kosokat szokatlan dolog foglalkoztatja, az Ikrek sikert sikerre halmoznak
Szeptemberben is számos változás, izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!
Ez az ártatlannak tűnő szokás lassan tönkreteheti az összes barátságodat: szinte mindenki elköveti ezt a hibát
Hónapokig nem találkoztok a legjobb barátnőddel, aztán két óra alatt megpróbáljátok behozni a lemaradást egymás életéből… Ismerős? A jelenségnek már neve is van, és könnyedén véget is vethet a kapcsolatotoknak!
Ezt irigylik tőled titokban mások a csillagjegyed szerint
A csillagjegyed azt is elárulhatja, mi az a tulajdonságod, amire mások titokban vágynak.
Az ősz közeledtével szinte törvényszerű, hogy előkerülnek a mélyebb vörösek, csokibarnák és karamelles árnyalatok, idén azonban egy sokkal visszafogottabb barna hajszín kezd komoly figyelmet kapni. A neve smoked suede brunette, vagyis nagyjából „füstös velúrbarna” és pontosan olyan kifinomult, mint amilyennek hangzik.
A trend valójában már tavaly felbukkant, amikor Chloe Fineman olyan hajszínt keresett, amely passzol hűvösebb tónusú megjelenéséhez. A sztárfodrász végül egy mély, fényes barna árnyalatot készített neki, finom, hidegebb lowlightokkal és szinte észrevehetetlen átmenetekkel. Az eredmény nem egyetlen tömör barna szín lett, hanem egy sokkal természetesebb, többdimenziós hatás, amely a fényben folyamatosan változik.
De mégis milyen szín az a smoked suede brunette?
Képzelj el egy sötét, kávés barnát, amelyben nincsenek feltűnő szőke tincsek, éles melírok vagy vöröses csillogás. Ehelyett finom hamvas, füstös tónusok keverednek a barna melegségével, amitől az egész haj sokkal mélyebbnek és fényesebbnek tűnik.
Pont ez benne a lényeg: első pillantásra természetes barna hajnak látszik, mégis van benne valami plusz. A különböző árnyalatok lágyan olvadnak egymásba, ezért a haj nem válik egyszínű, lapossá. A smoked suede egyszerre gazdag és hűvös, miközben megmarad benne az a puhaság, amitől különösen luxushatású lesz. És úgy tűnik, pontosan ezt keressük 2026 őszén. A fodrász tapasztalatai szerint egyre többen szeretnének sötétebb, gazdagabb árnyalatokra váltani, de úgy, hogy közben ne veszítsék el a haj fényét és természetes mozgását.
A jó hír, hogy nem kell egy bizonyos bőrtónussal rendelkezned ahhoz, hogy működjön rajtad. A smoked suede ugyanis nem egyetlen pontos hajszínt jelent, amit aztán mindenkire ugyanúgy felvisznek. Melegebb bőrtónus esetén több meleg barna maradhat az alapban, amit finom füstös árnyalatokkal tesznek modernebbé. Hűvös vagy semleges tónusú bőrnél ezzel szemben jobban előtérbe kerülhetnek a hamvas, tompított barnák. Éppen ettől működik ennyire jól: a hajszínt nem neked kell viselned, hanem a színt igazítják hozzád.
Talán ez az egyik legjobb része a trendnek. Ha természetesen barna a hajad, a smoked suede meglepően low-maintenance, vagyis kevés törődést igénylő választás lehet. Mivel nincsenek éles kontrasztok az alapszín és a festett részek között, lenövéskor sem jelenik meg egy feltűnő választóvonal. A különböző barna árnyalatok eleve nagyon finoman keverednek, ezért a szín fokozatosan és természetesen nő le.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Sérülések, mérgező smink és tragédiák: 17 brutális kulisszatitok Hollywood múltjából
Ma már szinte felfoghatatlan, milyen veszélyes és néha kifejezetten kegyetlen körülmények között készültek Hollywood legnagyobb klasszikusai.
6 dolog, amit jobb, ha sosem használsz egy hotelszobában – Borzasztóan koszosak lehetnek
Hiába csillog-villog a fürdőszoba és illatozik a frissen húzott ágynemű, a hotelszobában akad néhány tárgy, amelyet jobb fenntartásokkal kezelni.
8 dolog, amit soha ne tisztíts ecettel - többet árthatsz vele, mint hinnéd
Az ecet igazi takarítási jolly jokernek tűnhet, de van néhány felület és háztartási eszköz, amelynek nagyon nem tesz jót - sőt, akár maradandó kárt is okozhatsz vele.
2026 őszén visszatérnek a leggingsek - így viseld, ha igazán sikkes akarsz lenni
Néhány jól megválasztott darabbal meglepően elegáns, sőt kifejezetten sikkes szettek alapja lehet
Zendaya is odavan érte: ez a természetes sminktrend tarol ősszel
Ha eddig azt hitted, a szempillaspirál az a sminktermék, amit semmilyen körülmények között nem hagynál ki, 2026 egyik legnagyobb beauty trendje most könnyen meggyőzhet az ellenkezőjéről
Ezekkel az apró hibákkal teszed tönkre az ékszereidet anélkül, hogy tudnál róla
Lehet, hogy minden reggel gondosan kiválasztod, milyen ékszer illik a szettedhez, közben viszont néhány teljesen ártatlannak tűnő szokással jelentősen lerövidíted kedvenc darabjaid életét.