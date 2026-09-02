Ez lesz 2026 őszének legmenőbb barna hajszíne: mindenkin luxushatású

Az ősz közeledtével szinte törvényszerű, hogy előkerülnek a mélyebb vörösek, csokibarnák és karamelles árnyalatok, idén azonban egy sokkal visszafogottabb barna hajszín kezd komoly figyelmet kapni. A neve smoked suede brunette, vagyis nagyjából „füstös velúrbarna” és pontosan olyan kifinomult, mint amilyennek hangzik.

A trend valójában már tavaly felbukkant, amikor Chloe Fineman olyan hajszínt keresett, amely passzol hűvösebb tónusú megjelenéséhez. A sztárfodrász végül egy mély, fényes barna árnyalatot készített neki, finom, hidegebb lowlightokkal és szinte észrevehetetlen átmenetekkel. Az eredmény nem egyetlen tömör barna szín lett, hanem egy sokkal természetesebb, többdimenziós hatás, amely a fényben folyamatosan változik.

De mégis milyen szín az a smoked suede brunette?

Képzelj el egy sötét, kávés barnát, amelyben nincsenek feltűnő szőke tincsek, éles melírok vagy vöröses csillogás. Ehelyett finom hamvas, füstös tónusok keverednek a barna melegségével, amitől az egész haj sokkal mélyebbnek és fényesebbnek tűnik.

Pont ez benne a lényeg: első pillantásra természetes barna hajnak látszik, mégis van benne valami plusz. A különböző árnyalatok lágyan olvadnak egymásba, ezért a haj nem válik egyszínű, lapossá. A smoked suede egyszerre gazdag és hűvös, miközben megmarad benne az a puhaság, amitől különösen luxushatású lesz. És úgy tűnik, pontosan ezt keressük 2026 őszén. A fodrász tapasztalatai szerint egyre többen szeretnének sötétebb, gazdagabb árnyalatokra váltani, de úgy, hogy közben ne veszítsék el a haj fényét és természetes mozgását.

A jó hír, hogy nem kell egy bizonyos bőrtónussal rendelkezned ahhoz, hogy működjön rajtad. A smoked suede ugyanis nem egyetlen pontos hajszínt jelent, amit aztán mindenkire ugyanúgy felvisznek. Melegebb bőrtónus esetén több meleg barna maradhat az alapban, amit finom füstös árnyalatokkal tesznek modernebbé. Hűvös vagy semleges tónusú bőrnél ezzel szemben jobban előtérbe kerülhetnek a hamvas, tompított barnák. Éppen ettől működik ennyire jól: a hajszínt nem neked kell viselned, hanem a színt igazítják hozzád.

Talán ez az egyik legjobb része a trendnek. Ha természetesen barna a hajad, a smoked suede meglepően low-maintenance, vagyis kevés törődést igénylő választás lehet. Mivel nincsenek éles kontrasztok az alapszín és a festett részek között, lenövéskor sem jelenik meg egy feltűnő választóvonal. A különböző barna árnyalatok eleve nagyon finoman keverednek, ezért a szín fokozatosan és természetesen nő le.