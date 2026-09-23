Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Szépség

Ez lesz 2026 őszének legelőnyösebb frizurája

#Frizura
#Bob
#Hajtrend
#long-line bob
#hosszú bob
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 22. 15:32

Forrás: Getty Images

Ez lesz 2026 őszének legelőnyösebb frizurája
A nap cikke

Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk

Katalin hercegné legújabb szettje újabb bizonyíték arra, hogy a barna velúrcsizma 2026 őszének egyik legsokoldalúbb darabja lehet.

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Olvasd el!

Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak

Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.

Olvasd el!

Ma van az őszi napéjegyenlőség: új energetikai ciklus nyílik, ami 4 csillagjegy életébe nagy fordulatot hoz

Az ősz egyik legerősebb fordulópontja érkezik: az asztrológia szerint a napéjegyenlőség most négy csillagjegyet különösen arra ösztönözhet, hogy lezárják, ami már nem működik, és végre elinduljanak egy teljesen új irányba.

Olvasd el!

8 szokás, ami arra utal, hogy társasági magányos farkas vagy

Szeretsz emberek között lenni, könnyen beszélgetsz akár idegenekkel is, mégsem érzed azt, hogy folyamatos társaságra lenne szükséged.

Olvasd el!

5 Skittles manikűr, ami bebizonyítja, hogy ősszel sem kell lemondanod a színekről

Ha képtelen vagy egyetlen árnyalat mellett letenni a voksodat, jó hírünk van!

Olvasd el!

Előtte-utána: 5 sztár, akinek a szemhéjplasztika teljesen megváltoztatta a külsejét

A szemhéjplasztika az egyik legdiszkrétebb beavatkozás Hollywoodban: sokszor csak annyi tűnik fel, hogy valakinek hirtelen nyitottabb, frissebb lett a tekintete, miközben nehéz pontosan megmondani, mi változott. Kik azok a sztárok, akikről azt rebesgetik, hogy bevállalták? Összehasonlítottuk régi és új fotóikat.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha régóta kacérkodsz a rövidebb haj gondolatával, de a klasszikus bobot túl nagy váltásnak érzed, megtaláltuk a tökéletes fazont.

Minden szezonban érkezik legalább egy olyan frizura, amitől hirtelen kedvünk támad időpontot kérni a fodrászunktól, és úgy tűnik, 2026 őszén ezt a szerepet a long-line bob kapta. A bobfrizurák persze már jó ideje uralják a hajtrendeket, de most egy jóval lágyabb, hosszabb és könnyebben viselhető verzió került reflektorfénybe.

A long-line bob egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy nem követel akkora elköteleződést, mint egy állig vagy állkapocsvonalig érő bob. Megmarad benne az a rendezett, modern hatás, amiért imádjuk a rövidebb fazonokat, közben azonban még mindig van annyi hossza, hogy többféleképpen lehessen formázni.

És talán pont ezért lehet az ősz egyik legjobb választása azoknak, akik változásra vágynak, de azért nem szeretnének egyetlen fodrászlátogatással húsz centitől megszabadulni.

De pontosan milyen a long-line bob?

Tulajdonképpen a klasszikus bob meghosszabbított változatáról van szó. A haj nagyjából a váll környékéig ér, vagy valamivel az állkapocs alá kerül, így valahol a rövid bob és a középhosszú haj között helyezkedik el.

Elsőre könnyű összekeverni a klasszikus lobbal, vagyis a long bobbal, de a mostani verzió lényege elsősorban a letisztult, hosszabb vonal, amely megőrzi a bob karakteres sziluettjét. Nem feltétlenül kell teljesen egyenesre és geometrikusra vágni: a hajtípustól függően finom rétegekkel, arckeretező tincsekkel és természetesebb textúrával is személyre szabható. Pont ettől működik annyira jól, azonnal rendezettebbnek és frissebbnek mutatja a hajat.

Azért ennyire jó, mert szinte bárhogyan viselheted

Van olyan hajvágás, amely kizárólag akkor néz ki úgy, mint a Pinteresten elmentett képen, ha reggel legalább fél órát töltesz a tükör előtt. A long-line bob szerencsére nem tartozik ebbe a kategóriába. A kifutókon és a trendanyagokban láthattuk tükörsimára vasalva, lágy hullámokkal és lazán texturált verzióban is, vagyis nagyon könnyen alakítható a saját stílusodhoz. Ha elegánsabb hatást szeretnél, egy sima beszárítás és fényes finish már önmagában elég lehet. Ha inkább az effortless, „csak így száradt meg a hajam” vonalat szereted, néhány laza hullámmal vagy textúrázó termékkel is működik. Ráadásul a hossza miatt még mindig jóval több lehetőséged marad, mint egy rövidebb bob esetében. A legtöbb long-line bobot már össze lehet fogni egy alacsony copfba vagy kontyba is, és aki valaha próbálta nyáron vagy edzés közben az arcából kifújni a túl rövid tincseket, az pontosan tudja, milyen fontos részlet ez.

A long-line bob egyik nagy erőssége, hogy viszonylag könnyen hozzáigazítható az arcformához. Nem egyetlen milliméterre pontos hossz létezik, ami mindenkinek ugyanott végződik - éppen ellenkezőleg, a fodrász néhány centiméterrel feljebb vagy lejjebb viheti a vonalat attól függően, mi áll a legjobban.

Kerekebb arcnál például jól működhet, ha a haj kissé hosszabb marad, és az elülső tincsek megnyújtják az összhatást. Hosszúkásabb arcnál pedig a lágy rétegek és az oldalirányú volumen segíthet kiegyensúlyozni az arányokat.

A fazon ráadásul nem kizárólag egyenes hajon működik. Hullámos és göndör textúrán egészen más karaktert kap: kevésbé precíz, sokkal lazább és játékosabb lesz. A lényeg az, hogy a vágást mindig a haj természetes eséséhez igazítsák.

Ha vékonyszálú a hajad, valószínűleg te is ismered azt a pillanatot, amikor már pár centi plusz hossz is elég ahhoz, hogy a hajvégek hirtelen sokkal ritkábbnak tűnjenek. Egy jól eltalált bob ebből a szempontból is sokat tud változtatni az összhatáson.

A váll környékén végződő, tömörebb hajvég optikailag dúsabbnak mutathatja a frizurát, miközben mégsem kell nagyon rövidre vágni. Finom belső rétegezéssel pedig mozgást is lehet adni neki anélkül, hogy a hajvégek elveszítenék a teltségüket.

Ha viszont vastagabb, nehezebb hajad van, a fodrász éppen ellenkezőleg, levehet valamennyit a tömegből, hogy a haj ne egyetlen nehéz tömbként essen a válladra. A személyre szabás ennél a fazonnál tényleg mindent visz.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...
Kép
Életmód

Ha tetszett a legújabb Resident Evil, ezt a 8 brutális horrorfilmet is látnod kell

A Resident Evil világában sosem egyszerűen arról van szó, hogy néhány zombit kell túlélni.

Kép
Szépség

Szépségszerkesztőként ezek a beauty- és sminktermékek vannak a jelenlegi kedvenceim között

Rengeteg újdonság megfordul a kezeim között, de vannak termékek, amelyek a tesztelés után sem kerülnek vissza a fiókba.

Kép
Sztárok

A Victoria's Secret egyik leghíresebb modellje 15 évet fiatalodott vissza: nem hittek az emberek a szemüknek arcát látva

Adriana Lima hosszú éveken át a Victoria’s Secret egyik legismertebb angyala volt, és a kétezres évek egyik legnagyobb szupermodelljeként máig rengetegen követik minden megjelenését.

Kép
Életmód

8 módszer, ami segít pár perc alatt elaludni este

Hiába érzed magad egész nap fáradtnak, este előfordulhat, hogy az álom mégsem érkezik meg könnyen.

Kép
Életmód

3 ok, ami miatt egy férfi bent marad egy rossz kapcsolatban – még akkor is, ha már rég nem boldog

Egy kapcsolat végét kívülről sokszor könnyű felismerni.

Kép
Kult

Azt hiszed, már mindent láttál? Íme 10 új film, ami brutális fordulattal ér véget

Ezek a filmek az elmúlt pár évből mind óriási csavarral érnek véget, úgyhogy ideje felvenni őket a listádra!