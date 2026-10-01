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Ez lehet a következő nagy beauty összetevő: így hidratál a poliglutaminsav
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Ha hidratálásról van szó, az elmúlt években szinte lehetetlen volt úgy végignézni egy beauty polcot, hogy legalább három terméken ne szerepeljen hatalmas betűkkel a „hialuronsav” szó. Szérumokban, hidratálókban, alapozókban, sőt még ajakápolókban is ott van és nem véletlenül vált a bőrápolás egyik legismertebb összetevőjévé.
Most azonban egy kevésbé ismert név kezd egyre gyakrabban feltűnni mellette: a poliglutaminsav. Bár elsőre a neve alapján valamilyen erős hámlasztóra lehetne gondolni, erről szó sincs. A poliglutaminsav nem olyan sav, mint például a glikolsav vagy a szalicilsav, hanem úgynevezett humektáns, vagyis olyan összetevő, amely segít vizet vonzani és megtartani a bőr felszínén.
És éppen ezért lehet különösen érdekes akkor, amikor beköszönt a hidegebb idő, a fűtési szezon pedig elkezdi kiszárítani a bőrt.
Mi az a poliglutaminsav?
A poliglutaminsav egy nagy molekulatömegű, vízben oldódó polimer, amely glutaminsav-molekulák láncaiból áll. Jellemzően bakteriális fermentációval állítják elő, és természetes formában például a nattóban, vagyis egy fermentált szójababból készült japán ételben is megtalálható.
A bőrápolásban azonban elsősorban hidratáló tulajdonságai miatt érdekes. A szakértők szerint a poliglutaminsav képes vizet magához vonzani és a bőr felszínén tartani, ezáltal a bőr puhábbnak, simábbnak és teltebbnek tűnhet. Különösen látványos lehet a hatása akkor, ha a bőr vízhiányos, húzódik vagy fakóbbnak látszik.
Az egyik bőrgyógyász szerint a poliglutaminsav akár négyszer-ötször több nedvességet is képes megtartani, mint a hialuronsav. Ezt azonban nem érdemes úgy értelmezni, hogy automatikusan „jobb” is nála: a két összetevő eltérően viselkedik a bőrön, ezért az összehasonlítás ennél jóval összetettebb.
Mit tesz a bőrrel?
A poliglutaminsav legnagyobb erőssége egyértelműen a hidratálás. Mivel segít vizet megkötni a bőr felszínén, a száraz, húzódó érzet csökkenhet, a bőr pedig teltebbnek és simábbnak látszhat. Ez azt is jelentheti, hogy a vízhiány miatt hangsúlyosabbá váló apró vonalak kevésbé lesznek feltűnőek.
Itt viszont fontos a különbség: a poliglutaminsav nem klasszikus anti-aging hatóanyag. Nem fordítja vissza a bőröregedést és nem építi újra a kollagént sem, inkább egy vékony, rugalmas réteget képez a bőr felszínén, amely segíthet bent tartani a nedvességet, és ettől az arc frissebbnek, teltebbnek és ragyogóbbnak tűnhet. Vagyis ha egy szérum használata után hirtelen sokkal kevésbé tűnnek feltűnőnek az apró szárazsági vonalak, az elsősorban a fokozott hidratáltságnak köszönhető, nem pedig annak, hogy néhány csepp termék eltüntette a ráncokat.
Jobb, mint a hialuronsav?
Ez az a kérdés, ami szinte azonnal felmerül. Ha a poliglutaminsav ennyire jó hidratáló, akkor lehet, hogy ideje lecserélni rá a hialuronsavat? A válasz az, hogy nem feltétlenül.
Bár mindkettő vízmegkötő, kissé másképp működnek. A poliglutaminsav molekulái nagyok, ezért elsősorban a bőr felszínén maradnak, ahol segítenek megtartani a nedvességet és simábbá tenni a bőrfelszínt. A hialuronsav ezzel szemben különböző molekulaméretekben is jelen lehet egy formulában, ami befolyásolja, hogyan viselkedik a bőrön. A hialuronsav mellett ráadásul jóval hosszabb klinikai tapasztalat és kutatási háttér áll. Ettől még a poliglutaminsav is ígéretes és hasznos hidratáló összetevő lehet, csak nem feltétlenül kell a kettő közül választani. Sőt, a szakértők szerint éppen együtt lehetnek különösen jó páros: a hialuronsav biztosíthatja a hidratáló alapot, míg a poliglutaminsav segíthet a nedvességet a bőr felszínén tartani.
Így érdemes használni
A poliglutaminsav egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon könnyen beilleszthető egy már meglévő rutinba. Nem hámlasztó, ezért általában nem kell úgy óvatosan hozzászoktatni a bőrt, mint például egy retinolhoz vagy erősebb savas termékhez. Ettől függetlenül új kozmetikum esetén mindig jó ötlet először kisebb területen kipróbálni, különösen érzékeny bőr esetén. A poliglutaminsav megtalálható szérumokban, hidratálókrémekben, maszkokban és más hidratáló formulákban is. Szérum esetén általában arctisztítás után, a hidratálókrém előtt kerülhet a bőrre. Ha pedig magában a hidratálóban található, akkor a szérumok után következhet. Jól kombinálható más népszerű hatóanyagokkal is, például C-vitaminnal vagy retinollal. Sőt, mivel hidratáló összetevő, még jól is jöhet olyan rutinokban, ahol erősebb aktív hatóanyagok miatt könnyebben kiszárad vagy érzékennyé válik a bőr.
Kinek lehet különösen jó választás?
A poliglutaminsav szinte minden bőrtípus mellett használható, de különösen jól jöhet száraz, vízhiányos vagy ér ettebb bőr esetén. Mivel általában gyengéd összetevőnek számít, érzékeny bőr mellett is szóba jöhet, és többnyire nem komedogénként alkalmazzák, ezért sok pattanásokra hajlamos bőrű ember rutinjába is beilleszthető. Nagyon zsíros bőrnél ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos poliglutaminsav -t tartalmazó formulák kissé ragacsos vagy túl nehéz érzetet hagynak maguk után.
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