Plusz 10 év! Sminkhibák, amik éveket öregítenek – mutatjuk, hogyan kerüld el őket!

#Smink
#természetes szépség
#fiatalító smink
#öregít
#mindennapi rutin
Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség, Smink
Utoljára frissült: 2025. október 9. 11:05

Forrás: Getty Images

Plusz 10 év! Sminkhibák, amik éveket öregítenek – mutatjuk, hogyan kerüld el őket!
Sokan tapasztalják, hogy hiába sminkelnek gondosan, valami mégsem az igazi: a végeredmény nem friss és üde, hanem épp ellenkezőleg, fáradtabbnak, idősebbnek tűnik tőle az arc. Na most kiderül miért
Minden nő szeretné, ha a sminkje természetes, friss és fiatalos hatású lenne. Mégis előfordul, hogy a legjobb szándék ellenére is épp az ellenkező hatást érjük el: a smink nem fiatalít, hanem éveket öregít az arcunkon. A jelenség mögött legtöbbször egy apró, de gyakori sminkhiba áll, amit még a legtapasztaltabb nők is elkövetnek a mindennapi rutin során.

Sok nő a fiatalkorában bevált sminkelési rutinját viszi tovább ugyanúgy 30-40 évesen is, pedig a bőr igényei idővel megváltoznak. Ami 20 évesen jól mutatott, az később már öregíthet. Épp ezért fontos, hogy alkalmazkodjunk a bőr aktuális állapotához és textúrájához. A smink lényege nem az, hogy elfedjen, hanem hogy kiemelje a természetes szépségedet.

De ne aggódj, megmutatjuk, mik ezek a hibák, és azt is, hogyan tudod egyszerű lépésekkel kijavítani, hogy a sminked valóban fiatalító hatású legyen.

Ha szeretnél fiatalos, üde hatást elérni, nézd meg a leggyakoribb hibákat: Katt a galériára!

Galéria / 4 kép

Sminkhibák, melyektől sokkal idősebbnek tűnsz: megtaláltuk rájuk a megoldást

