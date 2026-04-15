Ez a körömszín lesz a legtrendibb a következő időszakban

A rózsaszín körömlakk az a klasszikus, ami tényleg sohasem megy ki a divatból. A letisztult, clean girl manikűrtől kezdve egészen az extrább, díszített, aurás vagy krómos verziókig szinte végtelen variációban viselhető. Annyira imádnivaló, hogy még a sztárok is újra és újra visszanyúlnak hozzá, gondoljunk csak Hailey Bieber glazed donut körmeire. Majdnem mindig ezt a manikűrt választja, de hát ez a visszafogott baby pink tökéletes választás is a hétköznapokra egy kis krómporral megfűszerezve.

Nem mellesleg a rózsaszín egy olyan neutrálisnak színnek mondható, ami mindennel passzol, így nem kell attól félned, hogy egy egy alkalomra nem illik. Ráadásul bőrtónustól függetlenül mindenkin jól áll. Egy biztos: ha nem tudod, milyen manikűrt válassz, a pinkkel egyszerűen nem lehet mellélőni.

