Ez a japán hajmosási módszer lehet az egészségesebb, fényesebb haj titka

Van, aki felváltva vásárolja az újabbnál újabb samponokat, más minden TikTokon felkapott hajszérumot kipróbál, miközben könnyen lehet, hogy egészen máshol kellene kezdenünk: magánál a hajmosásnál. A japán szépségápolásban ugyanis a hajápolás nem egy gyors samponozásból és ötperces hajszárításból áll, hanem egy lassabb, tudatosabb rutinból, amelyben legalább akkora figyelmet kap a fejbőr, mint maga a haj. A J-beauty egyik alapelve egyébként is a hosszú távú gondoskodás: a villámgyors trendek helyett inkább olyan apró szokásokra épít, amelyeket éveken keresztül lehet követni. A rutin három fontos eleme a fejbőr masszírozása, az olajok használata és a különösen kíméletes szárítás.

1. A hajmosás valójában a fejbőrnél kezdődik

Ha eddig csak gyorsan beledörzsölted a sampont a hajadba, majd leöblítetted, a japán rutin ehhez képest szinte komplett spaélmény. Az egyik legfontosabb kelléke a szilikonos fejbőrmasszírozó kefe, amelyet samponozás közben használnak. A fodrász szerint Japánban akár két ilyen kefével, a fej két oldalán egyszerre masszírozzák át a fejbőrt, a tarkótól felfelé haladva egészen a fejtetőig. Ennek elsődleges előnye egészen egyszerű: segíthet alaposabban megtisztítani a fejbőrt, fellazítani az elhalt hámsejteket és eltávolítani a hajformázók, szárazsamponok vagy más termékek maradványait. És nem mellesleg elképesztően kellemes érzés.

2. Az olaj nem feltétlenül a zsíros haj ellensége

A hajolajozás sokaknál még mindig azt a reakciót váltja ki, hogy „köszönöm, a hajam magától is elég gyorsan zsírosodik”. A japán szépségápolásban azonban az olaj nemcsak a hajvégekre kerülhet: az eredeti rutinban a hajmosás előtti ápolás részeként is használják, majd samponnal alaposan lemossák.

Az olajoknak a hajmosás után is jut szerep. Néhány csepp a hajhosszon simább érzetet, nagyobb fényt és könnyebb kifésülhetőséget adhat, ezért Japánban régóta fontos részei a hajápolásnak. Különösen ismert például a kaméliaolaj, amelynek használata évszázadokra nyúlik vissza a japán szépségkultúrában. A lényeg azonban itt sem az, hogy fél üveg olajat öntsünk a fejünkre: finom szálú hajon néhány csepp is bőven elég lehet.

A fejbőr olajozása ráadásul nem mindenkinek válik be. Ha hajlamos vagy korpásodásra, viszketésre, kipirosodásra vagy más fejbőrproblémára, érdemes óvatosabban kísérletezni.

3. A hajszárításnál jön az a lépés, amit rengetegen elrontanak

Ismerős a jelenet? Kilépsz a zuhanyból, törölközőbe csavarod a csuromvizes hajad, gyorsan átdörzsölöd, majd jöhet a hajszárító maximális fokozaton. A japán rutin gyakorlatilag ennek az ellenkezőjét csinálja. Először kézzel finoman kinyomkodják a felesleges vizet a hajból, majd egy jó nedvszívó képességű mikroszálas törölközővel vagy akár puha pamutpólóval itatják fel a nedvességet. Nem dörzsölik és nem gyűrik agresszívan a hajszálakat. A cél az, hogy a haj víztartalmának jelentős részét még azelőtt eltávolítsák, hogy előkerülne a hajszárító, így kevesebb ideig kell hőnek kitenni a tincseket. Ennek az oka, pedig az: a nedves haj sérülékenyebb.