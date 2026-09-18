Promóciók
Ez a japán hajmosási módszer lehet az egészségesebb, fényesebb haj titka
Forrás: Getty Images
5 ikonikus jelenet szerelmes filmekből, ami a valóságban inkább hátborzongató lenne
A vásznon talán megdobogtatták a szívünket ezek a pillanatok, de az életben valószínűleg nem a romantikus lenne az első szó, ami eszünkbe jutna róluk...
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
„Megláttam a gyűrűt, és rájöttem, hogy egyáltalán nem akarok hozzámenni” - 8 nő elmesélte, miért mondott nemet a lánykérésre
A lánykérésekből általában csak azokat a videókat látjuk, amelyek öleléssel, sírással és egy határozott igennel végződnek.
Lassan 50 éve! Így néznek ki most a Grease sztárjai
Hihetetlen, hogy így elrepült az idő! A Grease sztárjai már mind a 70-es éveikbe léptek.
Millie Bobby Brown titokban másodjára is anya lett
Sok boldogságot kívánunk a Stranger Things sztárjának és férjének, Jake Bongiovinak!
Napi horoszkóp szeptember 18.: az Oroszlánoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük, a Mérlegek rég nem látott ismerősbe botlanak
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Van, aki felváltva vásárolja az újabbnál újabb samponokat, más minden TikTokon felkapott hajszérumot kipróbál, miközben könnyen lehet, hogy egészen máshol kellene kezdenünk: magánál a hajmosásnál. A japán szépségápolásban ugyanis a hajápolás nem egy gyors samponozásból és ötperces hajszárításból áll, hanem egy lassabb, tudatosabb rutinból, amelyben legalább akkora figyelmet kap a fejbőr, mint maga a haj. A J-beauty egyik alapelve egyébként is a hosszú távú gondoskodás: a villámgyors trendek helyett inkább olyan apró szokásokra épít, amelyeket éveken keresztül lehet követni. A rutin három fontos eleme a fejbőr masszírozása, az olajok használata és a különösen kíméletes szárítás.
1. A hajmosás valójában a fejbőrnél kezdődik
Ha eddig csak gyorsan beledörzsölted a sampont a hajadba, majd leöblítetted, a japán rutin ehhez képest szinte komplett spaélmény. Az egyik legfontosabb kelléke a szilikonos fejbőrmasszírozó kefe, amelyet samponozás közben használnak. A fodrász szerint Japánban akár két ilyen kefével, a fej két oldalán egyszerre masszírozzák át a fejbőrt, a tarkótól felfelé haladva egészen a fejtetőig. Ennek elsődleges előnye egészen egyszerű: segíthet alaposabban megtisztítani a fejbőrt, fellazítani az elhalt hámsejteket és eltávolítani a hajformázók, szárazsamponok vagy más termékek maradványait. És nem mellesleg elképesztően kellemes érzés.
2. Az olaj nem feltétlenül a zsíros haj ellensége
A hajolajozás sokaknál még mindig azt a reakciót váltja ki, hogy „köszönöm, a hajam magától is elég gyorsan zsírosodik”. A japán szépségápolásban azonban az olaj nemcsak a hajvégekre kerülhet: az eredeti rutinban a hajmosás előtti ápolás részeként is használják, majd samponnal alaposan lemossák.
Az olajoknak a hajmosás után is jut szerep. Néhány csepp a hajhosszon simább érzetet, nagyobb fényt és könnyebb kifésülhetőséget adhat, ezért Japánban régóta fontos részei a hajápolásnak. Különösen ismert például a kaméliaolaj, amelynek használata évszázadokra nyúlik vissza a japán szépségkultúrában. A lényeg azonban itt sem az, hogy fél üveg olajat öntsünk a fejünkre: finom szálú hajon néhány csepp is bőven elég lehet.
A fejbőr olajozása ráadásul nem mindenkinek válik be. Ha hajlamos vagy korpásodásra, viszketésre, kipirosodásra vagy más fejbőrproblémára, érdemes óvatosabban kísérletezni.
3. A hajszárításnál jön az a lépés, amit rengetegen elrontanak
Ismerős a jelenet? Kilépsz a zuhanyból, törölközőbe csavarod a csuromvizes hajad, gyorsan átdörzsölöd, majd jöhet a hajszárító maximális fokozaton. A japán rutin gyakorlatilag ennek az ellenkezőjét csinálja. Először kézzel finoman kinyomkodják a felesleges vizet a hajból, majd egy jó nedvszívó képességű mikroszálas törölközővel vagy akár puha pamutpólóval itatják fel a nedvességet. Nem dörzsölik és nem gyűrik agresszívan a hajszálakat. A cél az, hogy a haj víztartalmának jelentős részét még azelőtt eltávolítsák, hogy előkerülne a hajszárító, így kevesebb ideig kell hőnek kitenni a tincseket. Ennek az oka, pedig az: a nedves haj sérülékenyebb.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
5 musical, amit akkor is érdemes megnézned, ha távol áll tőled a zenés műfaj
A történelmi rockdrámától a gótikus thrillerig: ez a négy előadás bebizonyítja, hogy a musical jóval több látványos daloknál.
Ezért beszél most a fél világ Báthory Erzsébetről, a rettegett magyar grófnőről
Nem véletlen, hogy hirtelen mindenki azt olvasgatja, ki volt a magyar grófnő és mit követett el.
6 sztár, akivel elképesztően megalázóan bántak a paparazzik
Zaklatás, üldözés, provokáció, intim pillanatok lefotózása:sőt, olyan esetek is előfordultak, amikor a fotósok egészen elképesztő módszerekkel próbálták megszerezni a fotót.
Napi horoszkóp szeptember 18.: az Oroszlánoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük, a Mérlegek rég nem látott ismerősbe botlanak
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
4 egyszerű módszer, ami segíthet véget vetni az éjszakai forgolódásnak
Lefekszel, becsukod a szemed, de fél órával később még mindig a másnapi teendőkön jár az eszed?
Millie Bobby Brown titokban másodjára is anya lett
Sok boldogságot kívánunk a Stranger Things sztárjának és férjének, Jake Bongiovinak!