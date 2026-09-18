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Ez a japán hajmosási módszer lehet az egészségesebb, fényesebb haj titka

#Hajápolás
#Japán
#Hajmosás
#japán hajápolás
#J-beauty
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. szeptember 17. 15:20

Forrás: Getty Images

Ez a japán hajmosási módszer lehet az egészségesebb, fényesebb haj titka
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A japán hajápolási rutin szerint a szép haj titka az, hogy hogyan bánsz a fejbőröddel és a hajaddal a zuhany alatt.

Van, aki felváltva vásárolja az újabbnál újabb samponokat, más minden TikTokon felkapott hajszérumot kipróbál, miközben könnyen lehet, hogy egészen máshol kellene kezdenünk: magánál a hajmosásnál. A japán szépségápolásban ugyanis a hajápolás nem egy gyors samponozásból és ötperces hajszárításból áll, hanem egy lassabb, tudatosabb rutinból, amelyben legalább akkora figyelmet kap a fejbőr, mint maga a haj. A J-beauty egyik alapelve egyébként is a hosszú távú gondoskodás: a villámgyors trendek helyett inkább olyan apró szokásokra épít, amelyeket éveken keresztül lehet követni. A rutin három fontos eleme a fejbőr masszírozása, az olajok használata és a különösen kíméletes szárítás.

1. A hajmosás valójában a fejbőrnél kezdődik

Ha eddig csak gyorsan beledörzsölted a sampont a hajadba, majd leöblítetted, a japán rutin ehhez képest szinte komplett spaélmény. Az egyik legfontosabb kelléke a szilikonos fejbőrmasszírozó kefe, amelyet samponozás közben használnak. A fodrász szerint Japánban akár két ilyen kefével, a fej két oldalán egyszerre masszírozzák át a fejbőrt, a tarkótól felfelé haladva egészen a fejtetőig. Ennek elsődleges előnye egészen egyszerű: segíthet alaposabban megtisztítani a fejbőrt, fellazítani az elhalt hámsejteket és eltávolítani a hajformázók, szárazsamponok vagy más termékek maradványait. És nem mellesleg elképesztően kellemes érzés.

2. Az olaj nem feltétlenül a zsíros haj ellensége

A hajolajozás sokaknál még mindig azt a reakciót váltja ki, hogy „köszönöm, a hajam magától is elég gyorsan zsírosodik”. A japán szépségápolásban azonban az olaj nemcsak a hajvégekre kerülhet: az eredeti rutinban a hajmosás előtti ápolás részeként is használják, majd samponnal alaposan lemossák.

Az olajoknak a hajmosás után is jut szerep. Néhány csepp a hajhosszon simább érzetet, nagyobb fényt és könnyebb kifésülhetőséget adhat, ezért Japánban régóta fontos részei a hajápolásnak. Különösen ismert például a kaméliaolaj, amelynek használata évszázadokra nyúlik vissza a japán szépségkultúrában. A lényeg azonban itt sem az, hogy fél üveg olajat öntsünk a fejünkre: finom szálú hajon néhány csepp is bőven elég lehet.

A fejbőr olajozása ráadásul nem mindenkinek válik be. Ha hajlamos vagy korpásodásra, viszketésre, kipirosodásra vagy más fejbőrproblémára, érdemes óvatosabban kísérletezni.

3. A hajszárításnál jön az a lépés, amit rengetegen elrontanak

Ismerős a jelenet? Kilépsz a zuhanyból, törölközőbe csavarod a csuromvizes hajad, gyorsan átdörzsölöd, majd jöhet a hajszárító maximális fokozaton. A japán rutin gyakorlatilag ennek az ellenkezőjét csinálja. Először kézzel finoman kinyomkodják a felesleges vizet a hajból, majd egy jó nedvszívó képességű mikroszálas törölközővel vagy akár puha pamutpólóval itatják fel a nedvességet. Nem dörzsölik és nem gyűrik agresszívan a hajszálakat. A cél az, hogy a haj víztartalmának jelentős részét még azelőtt eltávolítsák, hogy előkerülne a hajszárító, így kevesebb ideig kell hőnek kitenni a tincseket. Ennek az oka, pedig az: a nedves haj sérülékenyebb.

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