Ez a bobfrizura felér egy facelifttel - Sarah Paulson már viseli is

Vannak olyan, amelyekhez nincs szükség drága kezelésekre, órákig tartó készülődésre vagy egy egész sminkes arzenálra. Néha ugyanis egy jól megválasztottis elég ahhoz, hogy teljesen más megvilágításba helyezze az arcodat. Pontosan ezt bizonyította be most, aki legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésével nemcsak a divatrajongókat, hanem a szépségvilágot is lenyűgözte.

A színésznő a Los Angelesben megrendezett, hatodik Academy Museum Galán jelent meg egy elképesztően sikkes, állkapocsig érő bobfrizurával, amelyet hátrasimítva, fényesre formázva viselt. Az összhatás egyszerre volt modern, kifinomult és egy kicsit merész, de ami igazán érdekessé tette a megjelenését, az a frizura optikai liftinghatása volt. A megfelelően elrendezett hajtincsek ugyanis úgy emelték ki az arcvonásait, mintha egy egészen finom arckontúrozást kapott volna.

Ez a titka a frizura liftinghatásának



Sarah Paulson haját ezúttal a sztárok egyik kedvenc fodrásza készítette, aki a végeredményt „patent leather slick back” néven emlegette. Ez tulajdonképpen egy lakkbőrszerűen fényes, hátrasimított frizurát jelent, amelynek legfontosabb ismertetőjegye a tükörsima felület és a precízen formázott haj. A trükk lényege, hogy a hátrafelé fésült tincsek és a fejhez simuló oldalsó részek felfelé irányítják a tekintetet, ezáltal az arccsont hangsúlyosabbnak, az állkapocs vonala pedig határozottabbnak tűnhet. Ráadásul Sarah frizurája azt is bizonyítja, hogy a hátrasimított haj egyáltalán nem csak a tökéletesen szimmetrikus arcú nőknek állhat jól.

Így készítheted el otthon Sarah Paulson frizuráját



Ehhez a megjelenéshez nem feltétlenül kell profi fodrász segítségét kérned, hiszen néhány hajformázó eszközzel otthon is megpróbálhatod elkészíteni. A legfontosabb egy sűrű, lehetőleg természetes sörtéjű hajkefe, amellyel könnyedén hátrafelé simíthatod a tincseket, valamint egy hajformázó viasz, amely segít a helyükön tartani őket. Ha pedig a vörös szőnyeghez méltó, extra fényes végeredményre vágysz, egy kevés fényt adó hajformázóval is fokozhatod a hatást. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a termékekkel ne ess túlzásba, különösen akkor, ha vékonyszálú hajad van. A cél ugyanis nem az, hogy a tincsek zsírosnak vagy lelapultnak tűnjenek, hanem hogy rendezett, fényes és elegáns összhatást kapj. Ha pedig még hangsúlyosabbá szeretnéd tenni az arcvonásaidat, próbáld meg a hajadat a füleid mögé simítani, így semmi sem takarja majd el az arcodat. És bár Sarah Paulson állkapocsig érő bobja különösen jól működik ezzel a technikával, a hátrasimított stylingot hosszabb hajjal is kipróbálhatod. Egy biztos: ha legközelebb különleges alkalomra készülsz, és egy igazán elegáns, mégis modern frizurára vágysz, ezt a beautytrükköt érdemes lesz bevetned.

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