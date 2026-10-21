Szépség
Ez a bobfrizura felér egy facelifttel - Sarah Paulson már viseli is
Forrás: Getty Images
Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján
Megszólalt a Victoria's Secret kreatív vezetője is: elmondta, miért Kylie-t választották erre a különleges feladatra.
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
10 kutyafajta, aki tökéletes társa az érzékeny embereknek
Ha hajlamos vagy mindent mélyebben megélni, könnyen túlterhelődsz, vagy egyszerűen csak különösen érzékeny személyiség vagy, bizonyos kutyafajták igazán harmonikus társak lehetnek számodra.
Jennifer Lopez újra randizik: a híres színésszel egy filmben már szerelmespárt játszottak
Úgy tűnik, JLo végre le tudta zárni azt a bizonyos Ben-aktát és új fejezetet nyitott a szerelmi életében.
Ezt irigylik titkon benned mások a csillagjegyed alapján
Mindenkinek van legalább egy olyan tulajdonsága, amiért mások titokban irigykednek rá, és az asztrológia szerint a csillagjegyed azt is elárulhatja, hogy a te esetedben mi ez.
5 körömlakkszín, amiért odáig vannak a cool girl-ök
Mutatjuk azt az 5 körömtrendet, amiért most teljesen odáig vannak a legstílusosabb csajok.
A színésznő a Los Angelesben megrendezett, hatodik Academy Museum Galán jelent meg egy elképesztően sikkes, állkapocsig érő bobfrizurával, amelyet hátrasimítva, fényesre formázva viselt. Az összhatás egyszerre volt modern, kifinomult és egy kicsit merész, de ami igazán érdekessé tette a megjelenését, az a frizura optikai liftinghatása volt. A megfelelően elrendezett hajtincsek ugyanis úgy emelték ki az arcvonásait, mintha egy egészen finom arckontúrozást kapott volna.
Ez a titka a frizura liftinghatásának
Sarah Paulson haját ezúttal a sztárok egyik kedvenc fodrásza készítette, aki a végeredményt „patent leather slick back” néven emlegette. Ez tulajdonképpen egy lakkbőrszerűen fényes, hátrasimított frizurát jelent, amelynek legfontosabb ismertetőjegye a tükörsima felület és a precízen formázott haj. A trükk lényege, hogy a hátrafelé fésült tincsek és a fejhez simuló oldalsó részek felfelé irányítják a tekintetet, ezáltal az arccsont hangsúlyosabbnak, az állkapocs vonala pedig határozottabbnak tűnhet. Ráadásul Sarah frizurája azt is bizonyítja, hogy a hátrasimított haj egyáltalán nem csak a tökéletesen szimmetrikus arcú nőknek állhat jól.
Így készítheted el otthon Sarah Paulson frizuráját
Ehhez a megjelenéshez nem feltétlenül kell profi fodrász segítségét kérned, hiszen néhány hajformázó eszközzel otthon is megpróbálhatod elkészíteni. A legfontosabb egy sűrű, lehetőleg természetes sörtéjű hajkefe, amellyel könnyedén hátrafelé simíthatod a tincseket, valamint egy hajformázó viasz, amely segít a helyükön tartani őket. Ha pedig a vörös szőnyeghez méltó, extra fényes végeredményre vágysz, egy kevés fényt adó hajformázóval is fokozhatod a hatást. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a termékekkel ne ess túlzásba, különösen akkor, ha vékonyszálú hajad van. A cél ugyanis nem az, hogy a tincsek zsírosnak vagy lelapultnak tűnjenek, hanem hogy rendezett, fényes és elegáns összhatást kapj. Ha pedig még hangsúlyosabbá szeretnéd tenni az arcvonásaidat, próbáld meg a hajadat a füleid mögé simítani, így semmi sem takarja majd el az arcodat. És bár Sarah Paulson állkapocsig érő bobja különösen jól működik ezzel a technikával, a hátrasimított stylingot hosszabb hajjal is kipróbálhatod. Egy biztos: ha legközelebb különleges alkalomra készülsz, és egy igazán elegáns, mégis modern frizurára vágysz, ezt a beautytrükköt érdemes lesz bevetned.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Olvasás kihívás őszre, ami feldobja az esős napokat
Egy borzongató történet, egy régi kedvenc és egy délután a lehulló levelek között: ez az őszi olvasási kihívás a könyvválasztást és a bekuckózást is feldobja.
Van, amitől sok férfi az elutasításnál is jobban tart egy kapcsolatban: azonnal szakítanak miatta
Egy több mint ötezer résztvevővel készült felmérés szerint a férfiak közel kétharmada az elutasításnál is kellemetlenebbnek érezné, ha anyagilag a párjától függne.
7 dolog, amibe érdemes pénzt fektetni, mert hosszú távon hálás leszel érte
Vannak kiadások, amelyek elsőre komoly luxusnak tűnhetnek, pedig hosszú távon annyi időt, energiát és akár pénzt is megspórolhatnak, hogy érdemes lehet gyűjteni rájuk.
Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján
Megszólalt a Victoria's Secret kreatív vezetője is: elmondta, miért Kylie-t választották erre a különleges feladatra.
Ismered a tubing szempillaspirált? Egyre népszerűbb ez a termék, és nem véletlenül
Nem kenődik el, nem hagy pandamaci szemeket, este pedig akár langyos vízzel is eltávolíthatod – a tubing szempillaspirál egészen másképp működik, mint a hagyományos festékek.
Ilyen gyönyörű nő lett Vincent Cassel és Monica Bellucci lánya
Az egykori sztárpár lánya, Deva már 22 éves, és évek óta a filmes szakmában dolgozik.