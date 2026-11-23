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Ez a 8 PDRN-szérum került a beautyrajongók radarjára
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Ha követed a legújabb beauty trendeket, biztosan észrevetted, hogy a koreai bőrápolás világában szinte hetente bukkan fel egy újabb izgalmas összetevő. A csiganyálka, a rizsvíz és a centella asiatica után most egy elsőre meglehetősen furcsán hangzó hatóanyag került reflektorfénybe: a PDRN, amelyet hagyományosan lazacból származó DNS-töredékekből állítanak elő. Igen, jól olvastad! Bár elsőre talán nem hangzik túl csábítóan, az összetevő köré épülő termékek egyre nagyobb figyelmet kapnak, különösen azok körében, akik a hidratált, üde és ragyogó, úgynevezett glass skin hatásra vágynak.
A PDRN-t tartalmazó szérumok bőrmegújító, hidratáló és feszesítő hatásokat ígérnek, de vajon tényleg megérik a hype-ot? A válasz egy kicsit összetettebb, mint gondolnád. Miközben az összetevő orvosi alkalmazásával kapcsolatban már születtek biztató kutatási eredmények, a hagyományos bőrápoló szérumok hatékonyságát egyelőre jóval kevesebb tudományos bizonyíték támasztja alá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a PDRN-es készítmények ne lehetnének hasznos részei a rutinodnak.
Mi az a PDRN, és miért rajong érte mindenki?
A PDRN a polidezoxiribonukleotid rövidítése, amely lényegében DNS-töredékekből álló összetevőt jelent. Hagyományosan lazacból nyerik ki, de ma már növényi eredetű alternatívák is léteznek, például rózsából, rizsből vagy zöld teából származó változatok. Az összetevő nem teljesen új a szépségiparban. Ázsiában és Európában már korábban is alkalmazták bizonyos orvosi kezelések során, többek között a sebgyógyulás támogatására. A koreai esztétikai kezelések világában pedig injekciós bőrminőség-javító eljárások részeként vált ismertté. Innen már csak egy lépés volt, hogy a kozmetikai márkák is felfedezzék maguknak, és megjelenjenek az első PDRN-t tartalmazó szérumok, krémek és arcpermetek. A legnagyobb kérdés azonban az, hogy ami injekciós kezelés formájában ígéretesnek bizonyult, az egy egyszerű arckrémben vagy szérumban is hasonlóan működik-e. A PDRN bőrön keresztüli felszívódása és hatékonysága ugyanis nagyban függ a készítmény összetételétől. A legtöbb ilyen termék szerencsére más, jól ismert hatóanyagokat is tartalmaz. A hialuronsav, a niacinamid, a peptidek vagy a ceramidok például önmagukban is hozzájárulhatnak a hidratáltabb, simább és egészségesebb megjelenésű bőrhöz. Éppen ezért akkor is találhatsz köztük jó választást, ha nem szeretnél kizárólag a legújabb beauty trendek ígéreteire hagyatkozni.
Mutatunk nyolc PDRN-es szépségápolási kedvencet, amelyek különböző bőrápolási igényekhez kínálnak megoldást!
1. Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum
Ha imádod a koreai szépségápolást, az Anua neve biztosan nem ismeretlen számodra! A márka PDRN-es széruma a hialuronsav és a kollagén segítségével igyekszik még hidratáltabbá, teltebb megjelenésűvé tenni az arcbőrt. Különösen jó választás lehet, ha a bőröd fakónak, vízhiányosnak tűnik, és szeretnéd elérni azt a bizonyos glass skin hatást. A könnyed formula a mindennapi rutinba is egyszerűen beilleszthető, így reggel és este is használhatod.
2. Medicube PDRN Pink Peptide Serum
A Medicube az egyik legismertebb koreai beauty márka, így nem meglepő, hogy a PDRN-trendből sem maradt ki. A Pink Peptide Serum a PDRN-t peptidekkel kombinálja, hogy támogassa a bőr hidratáltságát és rugalmasabb megjelenését. Ha már kezded észrevenni az első finom vonalakat, vagy egyszerűen szeretnéd, hogy az arcbőröd frissebbnek és teltebbnek tűnjön, érdemes közelebbről is megismerkedned vele.
3. COSRX 5 PDRN Collagen Intense Vitalizing Serum
A COSRX már régóta a koreai bőrápolás rajongóinak egyik kedvence, a márka PDRN-es újdonsága pedig azoknak lehet izgalmas, akik a hidratálás mellett a bőrük feszességére is szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni. A kollagént és PDRN-t tartalmazó formula célja, hogy az arcbőr frissebbnek, simábbnak és élettel telibbnek tűnjön. Különösen jó kiegészítője lehet egy tudatosan összeállított beauty rutinnak, ha szeretnéd megelőzni a vízhiányos, fáradt bőrképet.
4. Some By Mi PDRN Spirulina Relief Serum
Nem minden bőrápolási újdonságnak kell a ráncok elleni küzdelemről szólnia! A Some By Mi széruma például a bőr megnyugtatására és hidratálására helyezi a hangsúlyt. Spirulinát, niacinamidot, hialuronsavat és PDRN-t tartalmaz, amelyek a bőr komfortérzetét és védőrétegét támogató formula részei. Könnyed, vizes állaga miatt akkor is érdemes kipróbálnod, ha nem szereted a nehéz, ragacsos textúrákat, viszont gyakran érzed húzódónak vagy száraznak az arcodat.
5. Numbuzin No. 2 Rose PDRN Collagen Plumping Serum
Ha szereted azokat a szérumokat, amelyek után az arcbőröd azonnal üdébbnek és hidratáltabbnak tűnik, a Numbuzin újdonsága is felkerülhet a kívánságlistádra. A rózsaeredetű PDRN-t és kollagént tartalmazó készítmény a bőr teltebb, rugalmasabb megjelenését célozza. Különösen csábító lehet, ha úgy érzed, a bőröd veszített a ragyogásából, és szeretnél egy kis extra kényeztetést beépíteni a rutinodba.
6. EQQUALBERRY Purple PDRN Pore Minimizing Serum
A tág pórusokat ugyan nem lehet véglegesen eltüntetni, de a megfelelő összetevőkkel sokat tehetsz azért, hogy kevésbé legyenek feltűnőek. Az EQQUALBERRY széruma éppen erre a problémára kínál megoldást: PDRN mellett niacinamidot, panthenolt, ceramidokat, valamint gyengéd hámlasztó összetevőket, például glükonolaktont és LHA-t tartalmaz. Ez a kombináció segíthet az egyenetlen bőrtextúra és a túlzott faggyútermelés kezelésében, miközben a hidratálásról sem feledkezik meg.
7. VT Cosmetics PDRN 100 Essence
A VT Cosmetics PDRN 100 Essence azoknak lehet izgalmas választás, akik szeretnének egy különlegesebb koreai esszenciával kísérletezni. A készítmény a PDRN-t helyezi a középpontba, és elsősorban az arcbőr hidratáltabb, simább és frissebb megjelenését célozza. Érdemes kipróbálnod, ha a megszokott szérumok mellett egy újabb ápoló lépést keresel, de fontos tudni, hogy a PDRN önálló bőrmegújító hatásáról még korlátozottak a kozmetikai kutatások.
8. Medicube PDRN Pink Exosome Shot Serum 2000
Ha imádod az innovatív beauty termékeket, a Medicube különleges széruma biztosan felkelti a figyelmedet. A PDRN mellett mikroszkopikus, szivacseredetű tüskéket, úgynevezett spicule-öket alkalmaz, amelyek enyhe bizsergést okozhatnak használat közben. A formula az egyenetlen bőrtextúra és a látható pórusok kezelését célozza, miközben hidratáló és bőrápoló összetevőket is tartalmaz. Fontos azonban, hogy ez nem egy hagyományos, gyengéd hidratáló szérum: érzékeny vagy sérült bőrön irritációt válthat ki, ezért óvatosan érdemes bevezetni a rutinba.
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