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Életemben először kipróbáltam a lézeres szőrtelenítést: ezeket tapasztaltam

#borotva
#borotválkozás
#szőrtelenítés
#Lézeres szőrtelenítés
Bessenyei Viktória
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Utoljára frissült: 2026. november 5. 15:01

Forrás: Pexels

Életemben először kipróbáltam a lézeres szőrtelenítést: ezeket tapasztaltam
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Évekig gondolkodtam rajta, végül belevágtam a lézeres szőrtelenítésbe, most pedig elmesélem, milyen volt az első alkalom, mennyire fájt, és mire számíthatsz, ha te is kipróbálnád.
Bevallom, már évek óta kacérkodtam a lézeres szőrtelenítés gondolatával, de valamiért mindig halogattam. Hol az ára miatt bizonytalanodtam el, hol azon gondolkodtam, vajon tényleg megéri-e, máskor pedig egyszerűen csak nem szántam rá magam, hogy időpontot foglaljak. Most azonban úgy döntöttem, elég volt a halogatásból, és végre én is kipróbálom! A tervem pedig egyszerű: jövő nyáron szeretném végre elfelejteni a borotválkozást, és jó lenne, ha egy spontán strandolás előtt sem kellene azon gondolkodnom, mikor szőrtelenítettem utoljára.

Persze tisztában vagyok vele, hogy ez nem egy olyan kezelés, amely után egyik napról a másikra eltűnik az összes szőrszál, de éppen ezért döntöttem úgy, hogy már most belevágok. Mivel még nagyon friss az élmény, egyelőre a hosszú távú eredményekről nem tudok beszámolni, az első alkalommal kapcsolatos tapasztalataimat viszont annál szívesebben megosztom. Már csak azért is, mert előtte én is rengeteget keresgéltem az interneten, hogy vajon mire számítsak, és tényleg olyan fájdalommentes-e a kezelés, mint ahogyan sok helyen állítják.

De mi is pontosan a lézeres szőrtelenítés, és hogyan működik?

A lézeres szőrtelenítés az egyik legismertebb tartós szőrcsökkentő eljárás, aminek a célja, hogy jelentősen visszaszorítsa a nem kívánt szőrszálak növekedését. A hagyományos borotválkozással ellentétben, amely csupán a bőr felszínén vágja el a szőrszálakat, a lézeres kezelés a szőrtüszőket célozza meg. A technológia lényege, hogy a lézer fénye a szőrszálakban található melanin nevű festékanyagban nyelődik el, majd hővé alakulva károsítja a szőrtüszőt. Ennek hatására a szőrnövekedés lelassulhat, a szőrszálak ritkábbá és vékonyabbá válhatnak, egy részük pedig hosszú időre el is tűnhet. Fontos azonban, hogy a lézeres szőrtelenítés nem garantálja a teljes és végleges szőrmentességet. Bár az eredmény hónapokig vagy akár évekig is tarthat, idővel új szőrszálak jelenhetnek meg, ezért később fenntartó kezelésekre is szükség lehet. A hatékonyságot többek között a bőr- és szőrszín, a kezelt terület és a hormonális változások is befolyásolhatják.

Milyen volt az első alkalom?

Az első és talán legfontosabb kérdés számomra az volt, hogy vajon mennyire fog fájni. Mivel korábban még sosem próbáltam, fogalmam sem volt, mire számítsak, így természetesen egy kicsit izgultam is. Végül egy teljesen átlagos szalon mellett döntöttem, amelyről korábban sok jót hallottam. Bár a lézeres szőrtelenítést gyakran teljesen fájdalommentes kezelésként emlegetik, az én tapasztalatom azért egy kicsit más volt. Nem mondanám kifejezetten fájdalmasnak, de azért éreztem, hogy történik valami. Leginkább egy enyhén csípő, kellemetlen érzéshez tudnám hasonlítani. A kezelést végző szakember e szerint olyan, mintha egy-két napos borostát próbálnál újra leborotválni. És miután megtapasztaltam, pontosan értettem, mire gondolt, mert tényleg valami egészen hasonlót éreztem.

Ettől függetlenül egyáltalán nem volt elviselhetetlen, és összességében sokkal kellemetlenebb élményre számítottam. Persze azt is fontos hozzátenni, hogy mindenkinek más a fájdalomküszöbe, és az sem mindegy, melyik testrészen végzik a kezelést. Vannak érzékenyebb területek, ahol intenzívebb lehet a csípő érzés, míg máshol alig lehet észrevenni.

Hány alkalom szükséges ahhoz, hogy tényleg látványos legyen az eredmény?

A lézeres szőrtelenítéssel kapcsolatban az egyik legnagyobb tévhit, hogy már az első alkalom után végleg búcsút inthetünk a borotvának. Ennek oka, hogy a szőrszálak különböző növekedési fázisokban vannak, a lézer pedig elsősorban az aktív növekedési szakaszban lévő szőrtüszőkre hat. Mivel egy adott pillanatban nem minden szőrszál tart ugyanott, több alkalom szükséges ahhoz, hogy minél nagyobb részük kezelhető legyen.

A legtöbb embernek körülbelül 6-8 kezelésre lehet szüksége, amelyeket általában többhetes szünetekkel végeznek. Éppen ezért én sem várok azonnali csodát, viszont a kezelés óta eddig még nem nőtt tovább a szőröm.

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