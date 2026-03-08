Ha frizurákról van szó, nincs egyetlen fazon, ami mindenkinek jól állna. Bizonyos stílusok kiemelhetik az egyedi vonásaidat, mások viszont éppen ellenkező hatást érhetnek el. Sok múlik az arcformádon, a bőrszíneden, de még a testalkatodon is, így aztán hiába áll jól a legjobb barátnődnek a long bob függönyfrufruval, lehet, hogy neked valami teljesen mást kellene kipróbálnod magadon.

Ettől függetlenül azért elmondható, hogy akadnak olyan frizurafazonok, amelyek szinte senkinek sem állnak jól. Kivételek persze mindig vannak, de a legtöbb esetben elmondható, hogy az alábbi hajak kiemelik az arc hibáit, és simán dobnak ránk vagy 5-10 évet. Mutatjuk is ezeket a frizurákat, és ha érdekel, mit érdemes helyettük viselned, kattints a lenti galériára.

Íme a 8 frizura, ami szinte egy nőnek sem áll jól - mégis sokan viselik:

Galéria / 8 kép 8 frizura, ami szinte egy nőnek sem áll jól - mégis sokan viselik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És íme néhány bob frizura, amivel azért nehéz mellélőni:

Galéria / 10 kép 10 bob frizura, ami majdnem mindenkinek jól áll Megnézem a galériát