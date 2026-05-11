Elemeztük az Eufória 3. évadának sminkjeit: imádod vagy utálod?

Nem túlzás azt állítani, hogy az Eufória sminkjei szó szerint megváltoztatták a 2020-as év elejének beauty-világát. A színes, csillámos sminkek éppolyan fontos része volt a sorozat történetének, és elérte, hogy a szem köré ragasztott kristályok és a csillogó tusvonalak ugyanúgy az esti kimenős szett alapdarabjaivá váljanak, mint egy kistáska.

Az inspiráció

Ha amiatt aggódtál, hogy a sorozat promó anyagaiban alig látszik csillám, megnyugodhatsz. „Kering egy pletyka, hogy a sorozatban nem volt csillám, ami vicces, mert el sem tudom mondani, hány tégely glittert használtunk el” - mesélte a sminkes. „Lesznek fagyos hatású ajkak, fagyos szemsminkek, csillámok, hatalmas, élesen megemelt tusvonalak. A glam nagyon is visszatért, csak más formában. Ez nem az első évad. Nem mondanám visszafogottnak, mert rendkívül agresszív. Egyszerűen más.”

A karakterek öt évvel idősebbek, mint amikor legutóbb láttuk őket, így a sminkjük is velük együtt fejlődött. Egyes szereplők, akik korábban élénkebb színeket viseltek, most másféle sminkeket kaptak. Más karaktereknél pedig, akik eddig nem hordtak annyira glam sminket, a glam most még glamebb lett. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a smink bármilyen módon visszafogottabb lenne.

Mi most elemeztük az Eufória 3. évad sminkjeit, íme a végeredmény:

