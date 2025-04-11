Ez a 10 élelmiszer egyenes út a hajhulláshoz: gyulladást okozhatnak a szervezetben, és tönkretehetik a hajszálakat

Mi okozhat tartós hajhullást?

Először is érdemes tisztázni, mit is értünk pontosan hajhullás alatt. Az, hogy napi rendszerességgel veszítünk hajszálaink mennyiségéből, teljesen természetes, hiszen, ha napi 100 hajszál vagy annál kevesebb landol a padlón, a szőnyegen vagy a fésűben, még normálisnak mondható. Ha 100 hajszálnál többet veszítünk dús hajkoronánkból, és az elhullott darabok helyett nem nőnek újak, hajhullásról beszélünk. Az időszakos hajvesztéstől nem kell feltétlen megijedni, hiszen évszakváltáskor vagy bizonyos időjárással kapcsolatos tényezők esetén normális, ha nagyobb gyakorisággal hullik a hajunk, és sajnos az átmeneti állapotok – például a menopauza vagy bizonyos hormonális folyamatok is okozhatnak természetes módon hajhullást, de ha a helyzet rendszeressé válik, érdemes a dolgok mélyére ásni.

Előfordulhat ugyanis, hogy rossz kozmetikumokat használunk, és olyan samponok, balzsamok és hajformázók foglalnak helyek a fürdőszobai polcunkon, melyek egyik összetevőjére érzékeny a hajunk, ezért drasztikusan elkezd fogyatkozni, és nem nőnek új hajszálak. Természetesen a genetika is rányomhatja a bélyegét a fejbőr állapotára, és az is könnyedén meglehet, hogy vitaminhiánnyal állunk szemben. Ha valamilyen tartós betegségünk van, esetleg gyulladás van a szervezetünkben, akkor is számíthatunk a haj elvékonyodására, a hajszálak töredezésére és vékonyabb szerkezetére.

Ezek a legjobb ételek hajhullás ellen

Szerencsére számos élelmiszerrel támogathatjuk hajunk egészséges állapotát. A zsíros tengeri halak pl. lazac bővelkednek omega-3 zsírsavakban, fehérjében és B-vitaminban, ezért áldásosan hathatnak a fejbőr állapotára, de a leveles zöldségek pl. spenót, brokkoli, kelkáposzta is kitűnő A- és C-vitamin-források, melyekre a szervezetnek nagy szüksége van a faggyú termelődéséhez és a természetes kondicionáláshoz. A hüvelyesek által sok biotinhez, cinkhez és vashoz juthatunk, és az olajos magvak is kellő tápanyaggal látják el szervezetünket pl. alfa-linolénsav, szelén, melyek szintén áldásosak a haj növekedéséhez.

Érdemes sok tojást fogyasztani, hiszen tele van hajszépítő vitaminokkal. Ne feledkezzünk meg a teljes kiőrlésű gabonákról sem, amelyek gazdagok B- és C-vitaminban, valamint vasban – ezek együttesen segíthetnek megelőzni a tartós hajhullást és támogatják a hajhagymák egészségét.

Láthatjuk, hogy mennyi egészséges élelmiszer létezik, melyeket érdemes rendszeresen fogyasztani a haj egészsége szempontjából, ám egyes ételektől nem árt óvakodni, ugyanis rengeteg problémát okozhatnak. Számos dolog gyulladást okozhat a szervezetben, ami által a hajhullást, a haj töredezettségét és a túlzottan zsíros fejbőrt szinte borítékolhatjuk magunknak. Mutatjuk, melyek ezek!

Galériánkban azok az élelmiszerek, melyek tartós hajhullást okozhatnak!

