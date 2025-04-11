Ez a 10 élelmiszer egyenes út a hajhulláshoz: gyulladást okozhatnak a szervezetben, és tönkretehetik a hajszálakat

A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Szakértőink
Dr. Falus György
1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit.
Dr. Halász Dóra
Aromaterapeuta, gyógyszerész
Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát!
Dr. Pozsgai Melánia
2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.
Gazdig Adrienn
Hajfonat specialista
1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!
Herczeg Csaba 'Gepárd'
1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot. Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.
Kenesei Anikó
A JOY magazin szépségszerkesztője
Klein Fanni
Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.
Kovács Viktória
Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.
Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.
Molnár Lilla
Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.
Szakonyi Eszter
Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője
"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."
Takács Petra
Zólyomi Zsolt
Parfümőr
Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.
7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod
Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...
Promóciók
Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!
A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!
Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Olvasd el!
A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed
A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.
Olvasd el!
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
Olvasd el!
Novemberi angyalkártya-jóslás: fontos üzenetet küld számodra az univerzum
November az elengedés, a megújulás és az angyali útmutatás hónapja, és most minden csillagjegy külön üzenetet kapott fentről. Fedezd fel, mit súgnak neked az angyalok ebben a varázslatos időszakban.
Olvasd el!
6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert
Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!
Ha hullik a hajunk, nem csak a genetikánk és az általunk használt samponok háza táján érdemes körül nézni, hiszen az étrendünknek is óriási szerepe van hajunk egészségében.
Mi okozhat tartós hajhullást?
Először is érdemes tisztázni, mit is értünk pontosan hajhullás alatt. Az, hogy napi rendszerességgel veszítünk hajszálaink mennyiségéből, teljesen természetes, hiszen, ha napi 100 hajszál vagy annál kevesebb landol a padlón, a szőnyegen vagy a fésűben, még normálisnak mondható. Ha 100 hajszálnál többet veszítünk dús hajkoronánkból, és az elhullott darabok helyett nem nőnek újak, hajhullásról beszélünk. Az időszakos hajvesztéstől nem kell feltétlen megijedni, hiszen évszakváltáskor vagy bizonyos időjárással kapcsolatos tényezők esetén normális, ha nagyobb gyakorisággal hullik a hajunk, és sajnos az átmeneti állapotok – például a menopauza vagy bizonyos hormonális folyamatok is okozhatnak természetes módon hajhullást, de ha a helyzet rendszeressé válik, érdemes a dolgok mélyére ásni.
Előfordulhat ugyanis, hogy rossz kozmetikumokat használunk, és olyan samponok, balzsamok és hajformázók foglalnak helyek a fürdőszobai polcunkon, melyek egyik összetevőjére érzékeny a hajunk, ezért drasztikusan elkezd fogyatkozni, és nem nőnek új hajszálak. Természetesen a genetika is rányomhatja a bélyegét a fejbőr állapotára, és az is könnyedén meglehet, hogy vitaminhiánnyal állunk szemben. Ha valamilyen tartós betegségünk van, esetleg gyulladás van a szervezetünkben, akkor is számíthatunk a haj elvékonyodására, a hajszálak töredezésére és vékonyabb szerkezetére.
forrás: Pexels/Yan Krukau
Ezek a legjobb ételek hajhullás ellen
Szerencsére számos élelmiszerrel támogathatjuk hajunk egészséges állapotát. A zsíros tengeri halak pl. lazac bővelkednek omega-3 zsírsavakban, fehérjében és B-vitaminban, ezért áldásosan hathatnak a fejbőr állapotára, de a leveles zöldségek pl. spenót, brokkoli, kelkáposzta is kitűnő A- és C-vitamin-források, melyekre a szervezetnek nagy szüksége van a faggyú termelődéséhez és a természetes kondicionáláshoz. A hüvelyesek által sok biotinhez, cinkhez és vashoz juthatunk, és az olajos magvak is kellő tápanyaggal látják el szervezetünket pl. alfa-linolénsav, szelén, melyek szintén áldásosak a haj növekedéséhez.
Érdemes sok tojást fogyasztani, hiszen tele van hajszépítő vitaminokkal. Ne feledkezzünk meg a teljes kiőrlésű gabonákról sem, amelyek gazdagok B- és C-vitaminban, valamint vasban – ezek együttesen segíthetnek megelőzni a tartós hajhullást és támogatják a hajhagymák egészségét.
Láthatjuk, hogy mennyi egészséges élelmiszer létezik, melyeket érdemes rendszeresen fogyasztani a haj egészsége szempontjából, ám egyes ételektől nem árt óvakodni, ugyanis rengeteg problémát okozhatnak. Számos dolog gyulladást okozhat a szervezetben, ami által a hajhullást, a haj töredezettségét és a túlzottan zsíros fejbőrt szinte borítékolhatjuk magunknak. Mutatjuk, melyek ezek!
Galériánkban azok az élelmiszerek, melyek tartós hajhullást okozhatnak!
Az ÉVA magazin írása.
Fogyókúrázni és életmódot váltani ma már viszonylag egyszerű – hiszen rengeteg zsírégető termék, motiváló videó, diétás tipp és alakformáló recept közül válogathatunk, ha az egészségesebb test vagy néhány makacs kiló leadása a cél. De mégis mi van akkor, ha a mérleg sehogy sem mozdul lefelé, bármennyire is igyekszünk? Lehet, hogy a titok a mindennapi apróságokban, pontosabban az esti szokásainkban rejlik?