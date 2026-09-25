Promóciók
Dirty matcha: hogyha extra energiát szeretnél a napra
Forrás: Pexels
Jensen Ackles sorozatgyilkosos thrillerben tér vissza – Nem hiszed el, melyik könyvből készül adaptáció
Az Odaát sztárját hamarosan nyomozóként láthatjuk viszont egy készülő sorozatban, ám ezúttal egy különösen veszélyes ellenféllel kell felvennie a harcot.
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Napi horoszkóp szeptember 24.: a Nyilasok jó híreket kapnak, a Vízöntők kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hét második felében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a csütörtöki horoszkópodra szánni!
Ledöbbentek a Harry Potter-fanok: a Wicked színésznője alakíthatja Voldemortot a sorozatban!
A bennfentesek szerint lehet, hogy „Tudjukki” az HBO szériájában nem Sötét Nagyúr lesz, hanem egy női karakter...
8 mondat, amiből rájöhetsz, hogy a férjed nagyon boldog a házasságotokban
Ha hallottad a férjed szájából ezeket a mondatokat, akkor egyáltalán nincs okod aggódni a közös jövőtök miatt!
10 jel, hogy egy energiavámpír van az életedben
Van az az ember, akivel elég eltöltened fél órát, és utána úgy érzed, mintha teljesen leszívták volna az energiádat - pedig lehet, hogy egyszerűen egy igazi energiavámpírral van dolgod.
Ha mostanában sok időt töltesz TikTokon, akkor jó eséllyel már belefutottál a dirty matchába. Elsőre talán valamilyen új, bonyolult matchatrendnek hangzik, pedig az alapötlet meglepően egyszerű: fogsz egy matcha lattét, majd hozzáadsz egy adag eszpresszót. Az eredmény pedig koffeinben is jóval erősebb lehet, mint egy hagyományos matcha. Pont ezért lett belőle az egyik kedvenc ital azok körében, akik szeretik a matcha ízét, de reggel vagy a délutáni mélypont idején egy kis plusz löketre is vágynak.
De mitől „dirty” a dirty matcha?
A klasszikus változat három egyszerű részből áll: matchából, tejből és egy adag eszpresszóból. Jéggel elkészítve különösen látványos, mert megfelelő rétegezéssel a zöld matcha, a fehér tej és a barna kávé egy ideig külön rétegekben maradnak. Ízben is tök jól kiegészítik egymást, szóval, hogyha attól tartanál, hogy nem ízlene, akkor is próbáld ki nyugodtan.
A legjobb pedig benne az, hogy nagyon sok extra koffein van benne, de hát egyértelmű, hiszen két koffeinforrást kombinál: a matchát és az eszpresszót. A pontos koffeintartalom persze attól függ, mennyi matchaport használsz, milyen kávéból készül az eszpresszó, illetve mekkora adagot készítesz, de összességében jóval erősebb ital lehet, mint egy sima matcha latte.
A matchában ráadásul természetesen jelen van az L-teanin nevű aminosav is, amelyet gyakran a koffeinnel együtt vizsgálnak, mivel a kettő kombinációja befolyásolhatja az éberséget és a figyelmet. Viszont ne érdemes túlzásba esni, a sok koffein ugyanis nem tesz jót.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Napi horoszkóp szeptember 25.: a Szüzek negatív tapasztalattal gazdagodhatnak, a Vízöntőket megérinti a változás szele
A csillagok a hét utolsó munkanapjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Sztárok, akik nyíltan beszéltek a pornóhoz való viszonyukról
A pornográfia sokáig olyan téma volt, amelyről a hírességek is legfeljebb félmondatokban beszéltek.
„A szomszéd kutyája megállás nélkül ugat” – de mit lehet ilyenkor tenni?
Egy-egy vakkantás természetesen senkit nem zavar, de egészen más a helyzet, ha a szomszéd kutyája órákon keresztül ugat – ilyenkor viszont nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha valaki rögtön háborút indít a gazdája ellen.
10 dolog, amit ideje elengedned a húszas éveidben
A húszas éveink legalább annyira szólnak arról, hogy megtaláljuk önmagunkat.
Nem mindegy, mikor edzel: utánajártunk, hogy reggel vagy este jobb?
Reggel letudni az edzést, mielőtt elkezdődik a nap, vagy munka után kiadni magadból az összes feszültséget?
7 dolog, amire feleslegesen költünk többet, mint gondolnánk
Néha nem egyetlen nagyobb kiadás okoz nekünk anyagi gondot a hónap végére, hanem azok az apró döntések, amelyekről észre sem vesszük, hogy újra meg újra csökkentjük velük a bankszámla egyenlegünket.