Dirty matcha: hogyha extra energiát szeretnél a napra

Ha mostanában sok időt töltesz TikTokon, akkor jó eséllyel már belefutottál a dirty matchába. Elsőre talán valamilyen új, bonyolult matchatrendnek hangzik, pedig az alapötlet meglepően egyszerű: fogsz egy matcha lattét, majd hozzáadsz egy adag eszpresszót. Az eredmény pedig koffeinben is jóval erősebb lehet, mint egy hagyományos matcha. Pont ezért lett belőle az egyik kedvenc ital azok körében, akik szeretik a matcha ízét, de reggel vagy a délutáni mélypont idején egy kis plusz löketre is vágynak.

De mitől „dirty” a dirty matcha?

A klasszikus változat három egyszerű részből áll: matchából, tejből és egy adag eszpresszóból. Jéggel elkészítve különösen látványos, mert megfelelő rétegezéssel a zöld matcha, a fehér tej és a barna kávé egy ideig külön rétegekben maradnak. Ízben is tök jól kiegészítik egymást, szóval, hogyha attól tartanál, hogy nem ízlene, akkor is próbáld ki nyugodtan.

A legjobb pedig benne az, hogy nagyon sok extra koffein van benne, de hát egyértelmű, hiszen két koffeinforrást kombinál: a matchát és az eszpresszót. A pontos koffeintartalom persze attól függ, mennyi matchaport használsz, milyen kávéból készül az eszpresszó, illetve mekkora adagot készítesz, de összességében jóval erősebb ital lehet, mint egy sima matcha latte.

A matchában ráadásul természetesen jelen van az L-teanin nevű aminosav is, amelyet gyakran a koffeinnel együtt vizsgálnak, mivel a kettő kombinációja befolyásolhatja az éberséget és a figyelmet. Viszont ne érdemes túlzásba esni, a sok koffein ugyanis nem tesz jót.

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