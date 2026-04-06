Életmód
Dark romance sminktrend? Íme a "szörny múzsája" smink, ami behúz minket a soft goth világba
Forrás: Getty Images
Promóciók
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
A sötét romantika világában, amikor egy szörny szemet vet valakire, az gyakran azért van, mert meglát benne valami szikrát. Gondolhatunk morbid módon arra, hogy a vámpírok szó szerint ki akarják szívni az élők életerejét, vagy Disney-síthetjük a dolgot, és beszélhetünk arról, hogyan bűvöli el Belle a Szörnyeteget.
Az a helyzet… mi többiek sem tudjuk megállni, hogy egy kicsit ne szeressünk bele a Szörny Múzsájába. El tudod képzelni, hogy annyira gyönyörűnek tart téged valaki, hogy kockáztatja az életét is, és kilépne a napfényre csak azért, hogy lásson? Hát ez valami mesés!
A Szörny Múzsájának megjelenése
Felejtsük el a napcsókolta arcbőrt, ez a sminktrend a sötétségből merít ihletet. Bár az arcbőr porcelánszerűen sápadt, mintha hónapokat töltött volna az alvilágban, az összképet a gránátalma-vörös, telt ajkak teszik vérpezsdítővé.
A vörös szőnyegen már megkezdődött a hódítás: Lily-Rose Depp a Nosferatu sajtókörútján tette védjegyévé ezt a gótikus eleganciát, míg Margaret Qualley A szer díjszezonja alatt mutatta meg a trend lágyabb oldalát. A stílus koronázatlan királynője azonban jelenleg Mia Goth, aki mesteri szinten űzi a modern Szörny Múzsa sötét esztétikáját.
A főszereplő színésznőkön is látható, hogy az arc bőrközpontú. A nehéz alapozó általában korrektorra van cserélve, és kifejezetten fontosak a hideg tónusok. Az ajkak sokszor túl vannak rajzolva és sokszor kicsit direkt el is vannak kenve. Így színtől függetlenül „épp megcsókolták” hatást keltenek.
Hogyan érheted el ezt a megjelenést?
A Szörny Múzsája stílus lényege egy különös egyensúly: legyen benned valami enyhén kísérteties, miközben mégis ragyogónak tűnsz. Nem az a cél, hogy teljesen eltüntesd a szem alatti karikákat egy vastag alapozóval, inkább hagyd meg őket finoman, természetesen. Fontos, hogy kerüld a túl erős tusvonalakat és a sötét rúzsokat. A szemeket finoman füstös árnyalatokkal emelheted ki, gondolj lilás-szürkés tónusokra, lágy szürkére vagy poros rózsaszínre. Az orcák viszont kapjanak hangsúlyt: minél természetesebben kipirultnak tűnnek, annál jobb.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Promóciók
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
Napi horoszkóp április 6.: a Bakoknak érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Halak minőségi időt tölthetnek a szeretteikkel
A hosszú hétvége utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Halálos fenyegetéseket kapott a Harry Potter sztárja: borzasztó, min megy keresztül
Ijesztő, mire képesek az emberek!
Sztárok, akiknek rengeteg gyerekük van
Hollywood és a világhír sokak számára csillogást és szabadságot jelent, de van egy közös pont, amely több híresség életében is meghatározó: a nagy család.
