Carolina Herrera nyári gyűjtői kiadása újra divatba hozza a pöttyöket

Vadász Emese
A JOY magazin főszerkesztője.

Utoljára frissült: 2026. május 11. 16:38

Forrás: PR

Carolina Herrera nyári gyűjtői kiadása újra divatba hozza a pöttyöket
Carolina Herrera egyik legikonikusabb mintájának ünnepléseként a Good Girl Blush új gyűjtői kiadása, a Polka Paradise.

A fekete-fehér pöttyök évtizedek óta meghatározó kódja a márka divatkollekcióinak, most pedig az emblematikus Good Girl tűsarkú is ebbe a mintába öltözve üdvözli a nyarat. Lépj be a divat csillogó világába Carolina Herrrera ultra-nőies ikonjának merész újragondolásával!

Egy divatikon története

A pöttyök már az 1980-as évek óta vissza-visszatérnek Carolina Herrera alkotásain. „Számomra a pöttyök jelképezik a márka stílusának tökéletes szintézisét: ez a látszatra egyszerű minta végtelen eleganciát hordoz magában – mondja Carolina A. Herrera. – Egy pöttyös ruha igazi statement darab, kifinomult, mégis lehetetlen nem észrevenni. Mindig is tökéletes nyári viseletnek tartottam.”

Az időtlen fekete-fehér minta először a klasszikus századközepi fürdőruha divatban robbant be, ezután vált Carolina Herrera kollekcióinak rendszeres szereplőjévé, különböző méretben és intenzitásban jelenve meg mind ruhákon, mind kiegészítőkön.

Wes Gordon kreatív igazgató is büszkén folytatja ezt a hagyományt, a dizájn és a színpadiasság tökéletes egyensúlyaként ünnepelve a pöttyöket. A mára a divatház valódi DNS-évé vált minta a Herrera nők játékosságát és életörömét sugározza, anélkül, hogy az az elegancia rovására menne.

A Good Girl Blush Polka Paradise gyűjtői kiadásában a legendás, tűsarkút idéző illatüveg ebbe az elbűvölő fehér alapon fekete pöttyös mintába borul, melyet az erőt sugárzó arany sarok tesz teljessé. A kampányban kedvenc Good Girl-ünk, Karlie Kloss sütkérezik a nap melengető sugaraiban a medence partján, Carolina Herrera ikonikus mintájában élvezve a nyár gondtalanságát.

A Good Girl Blush játékos újragondolása

A Good Girl Blush a kontrasztok üde és virágos kifejeződése, amelyet a modern nőiesség sokszínűsége és lágysága inspirált. A már egy évtizede töretlen vonzerejű Good Girl ragyogó, púderes újragondolása csábító és erőteljes, romantikus és határozott.

Quentin Bisch, Shyamala Maisondieu és Christophe Raynaud mester parfümőrök alkotása a merész kifnomultság illata. A Good Girl Blush az olasz bergamott, mandarin és mandulaolaj frissességével vesz le azonnal a lábadról, gyengédségét pedig a bazsarózsa, ylang-ylang és újrahasznosított rózsaolaj kifinomult összeolvadása adja. A virágos intenzitást az érzéki vanília két különböző kivonata és a rejtélyes tonkabab mélyíti el.

Nem csak maga a parfüm, de összetevőinek eredete is buja paradicsomi tájak képét idézi meg bennünk: a 100%-ban vegán illat fenntartható forrásból származó madagaszkári vaníliát és comore-szigeteki ylang-ylangot tartalmaz.

Carolina Herrera Good Girl Blush Eau de Parfum Polka Paradise Collector Edition 80ml – 71.990 Ft

TERMÉKINFORMÁCIÓK

Hazai forgalmazó: Primőr Kozmetikai Kft.

Elérhető: 2026. május 18-tól

Megvásárolható: a Douglas, Müller és Marionnaud üzletekben és webshopban, illetve kiemelt magán parfümériákban

