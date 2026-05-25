Borotválkozási kisokos: előkészítéstől az utóápolásig
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp május 24.: a Rákoknak bizonyos helyzetekben érdemes az elveikből engedniük, a Szüzek elégedettek lehetnek
A hét utolsó napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a vasárnapi horoszkópot is!
Túl fiatalok voltak a hírnévhez: 6 gyereksztár, akit tönkretett Hollywood
A gyerekből felnőtté válás önmagában sem könnyű folyamat, annak pedig különösen nem egyszerű, akinek a sztárvilágban kell felnőnie.
Heti horoszkóp május 25-31.: a Bikák kellemetlen helyzetbe kerülnek, a Szüzeknek racionális gondolkodásuk lehet a segítségükre
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
8 sztár, aki teljesen más néven született, mint ahogy mi megismertük
Sok híresség neve ma már annyira összeforrt a karrierjével, hogy nehéz elképzelni: valójában teljesen más néven születtek.
A borotválkozás elsőre a világ legegyszerűbb rutinjának tűnik: előveszed a borotvát, pár mozdulat, leöblíted, kész. Aztán jön a valóság: piros pöttyök, húzódó bőr, benőtt szőrszálak, apró vágások és az a kellemetlen, égő érzés, amitől legszívesebben örökre száműznéd a borotvát a fürdőszobából. Pedig a borotválkozásnak nem kell, hogy egyenlő legyen az irritációval. Nem feltétlenül a legdrágább borotva vagy a legtrendibb hab, hanem az, hogy hogyan készíted elő a bőrödet, milyen technikával borotválkozol és mit csinálsz utána.
Miért irritálódik a bőr borotválkozás után?
A borotva nemcsak a szőrszálakat távolítja el, hanem a bőr felső rétegét is érintheti. Ha túl erősen nyomod, tompa pengét használsz, száraz bőrön borotválkozol, vagy nem figyelsz az utóápolásra, a bőr könnyen kipirosodhat és érzékennyé válhat. A borotválkozás utáni pöttyök, viszketés vagy égő érzés gyakran annak a jelei, hogy a bőr védőrétege megsérült vagy a szőrszálak nem megfelelő irányban nőnek vissza. Ez különösen gyakori az érzékenyebb területeken, például a hónaljon, a bikinivonalon, a lábszáron vagy az arcon.
1. lépés: az előkészítés mindennél fontosabb
Ha borotválkozás előtt kihagyod az előkészítést, akkor azt a bőröd nem fogja szeretni. A száraz, feszes bőrön a borotva nehezebben siklik, így nagyobb az esélye a vágásoknak és az irritáció is hamarabb jelentkezhet. A legjobb, ha borotválkozás előtt egy 5-10 percig meleg vízzel zuhanyzol vagy legalább pár percig áztatod a bőrödet. A meleg víz segít felpuhítani a szőrszálakat, így a borotva könnyebben el tudja távolítani őket. Nem kell sokáig forró vízben áztatnod magad, sőt, a túl forró víz száríthatja a bőrt, de egy kellemesen meleg zuhany sokat segíthet. Ezért érdemes a borotválkozást a zuhanyzás végére időzíteni, így kisebb eséllyel kell többször átmenned ugyanazon a területen, ami szintén csökkentheti az irritációt.
2. lépés: radírozz, de ne erősen
A bőrradírozás is sokat segíthet abban, hogy a bőröd borotválkozás után simább legyen. A bőrradírozás eltávolítja az elhalt hámsejteket, segíthet megelőzni a benőtt szőrszálakat és amúgy is egyenletesebb felületet ad a borotvának. Viszont itt nagyon nem mindegy, hogyan csinálod. Arra figyelj, hogy ha túl durva szemcsés radírt használsz és ezt közvetlenül borotválkozás előtt erősen dörzsölöd át bőrödön, akkor azzal pont az ellenkező hatást érheted el. A bőr ettől érzékenyebb lesz és a borotva még könnyebben irritálhatja. A legjobb, ha heti egy-két alkalommal gyengéd radírozást iktatsz be, különösen azokon a területeken, ahol gyakran borotválkozol. Lehet ez egy finom szemcsés testradír, egy puha hámlasztó kesztyű vagy kémiai hámlasztó is, ha a bőröd jól tolerálja.
3. lépés: soha ne borotválkozz szárazon
A száraz borotválkozás az egyik leggyorsabb út a kipirosodott, viszkető, pöttyös bőrhöz. Még akkor is próbáld meg benedvesíteni a bőrödet, hogyha csak sietve kapnád le a szőröd. Mindig használj borotvahabot, borotvagélt vagy akár egy tusfürdőt, ha éppen nincs más kéznél.
4. lépés: a borotva állapota nagyon sokat számít
Egy tompa penge több kárt tud okozni, mint hinnéd. Ilyenkor a borotva nem vágja szépen a szőrszálakat, hanem inkább húzza és tépi. Ebből lesz a pirosság, az égő érzés és a klasszikus borotválkozás utáni irritáció. Ha azt veszed észre, hogy a borotva már nem siklik könnyen és többször kell áthúzni a lábadon a borotvát. Persze a pontos cseregyakoriság attól függ, hogy milyen gyakran használod, milyen erős a szőrzeted, és milyen típusú borotváról van szó. A borotvát pedig használat után mindig öblítsd le, rázd le róla a vizet és lehetőleg száraz helyen tárold. A zuhanyzó párás sarka nem a legjobb otthon neki, mert a nedvesség gyorsíthatja a penge romlását és higiéniai szempontból sem túl jó.
5. lépés: figyelj az irányra
A borotválkozás iránya sokkal többet számít, mint elsőre gondolnád. Ha mindig szőrnövekedéssel ellentétes irányban borotválkozol, valóban simább eredményt kaphatsz, de nagyobb lehet az irritáció és a benőtt szőrszálak esélye is. Érzékeny bőrnél vagy irritációra hajlamos területeken érdemes először a szőrnövekedés irányával megegyezően borotválkozni. Ez kíméletesebb megoldás, még ha nem is ad mindig teljesen babasima eredményt első húzásra.
6. lépés: az utóápolás MUST
Ha van része a borotválkozásnak, amit sokan kihagynak, az az utóápolás. Borotválkozás után használj hidratáló, nyugtató krémet vagy testápolót. Jó választás az aloe verát, panthenolt, ceramidokat vagy más bőrnyugtató összetevőket tartalmazó formula. A nagyon erősen illatosított testápolókat, alkoholos aftershave-eket vagy csípős hatású termékeket frissen borotvált bőrön jobb kerülni, főleg, ha hajlamos vagy kipirosodásra.
Ha pedig mégis kijönnének a pöttyök:
