Ahogy telnek az évek, egyre több nő döbben rá, hogy mennyit számítanak azok az apró szépségápolási szokások, amelyeket húszas éveinkben hajlamosak vagyunk félvállról venni. Harminc felett azonban már látszódni kezdenek a következmények: fakóbb bőr, finom ráncok, rugalmasságvesztés vagy akár pigmentfoltok. Soha nem késő beépíteni ezeket a rutinba, de sokan megbánják, hogy nem kezdték korábban.

A bőr ugyanis emlékszik mindenre: arra is, amit megteszünk érte és arra is, amit nem. A túl sok napsütés, a rendszertelen hidratálás, a rosszul megválasztott termékek vagy a nem megfelelő sminkeltávolítás mind-mind lassan nyomot hagynak. Ezek pedig csak évek múltán válnak igazán láthatóvá. Ezért tűnik úgy, mintha harminc felett hirtelen, egyik napról a másikra változna a bőr, pedig a háttérben ott van mindaz, amit nem tettünk meg a 20-as éveinkben.

Katt a galira!

Galéria / 4 kép 4 szépségápolási szokás, amit mindenki megbán 30 felett, hogy nem kezdte el előbb Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria