Életmód
BIAB-kisokos: tényleg jobb a körmödnek, mint a géllakk? Mindent megkérdeztünk egy szakértőtől
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A szépségipar folyamatosan új kezelésekkel és technológiákkal áll elő. Az LED-es arckezelésektől az injektálható hidratáló eljárásokig szinte minden szezonban megjelenik valami újdonság, ám csak kevés olyan módszer akad, amely valóban hosszabb távon is megváltoztatja a szépségápolási szokásokat.
A körömápolás világában az utóbbi évek egyik legnépszerűbb újítása a builder in a bottle, röviden BIAB. A technika egyre több körömszalon kínálatában jelenik meg, és különösen azok körében népszerű, akik szeretnék saját körmeiket megerősíteni és hosszabbra növeszteni anélkül, hogy feltétlenül műkörmöt viselnének.
Mi az a BIAB?
A BIAB, vagyis a builder gel egyik legismertebb változatát a The Gel Bottle márka fejlesztette ki. Lényegében egy sűrűbb állagú, lámpában köttethető zselés anyagról van szó, amely a természetes köröm megerősítésére és strukturálására szolgál.
„Ez egy lámpában köttethető zselés körömerősítő rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy megerősítse és strukturálja a természetes körmöket, így azok könnyebben megnőhetnek anélkül, hogy olyan gyakran letörnének” - mondja a szakértő.
A BIAB egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy jóval sűrűbb a hagyományos géllakknál, ezért nemcsak színt és fényt ad a körömnek, hanem megfelelő tartást is biztosít. A BIAB közvetlenül a természetes körömre kerül, annak aktuális hosszától függetlenül. Az anyag megerősíti a körömlemezt és csökkentheti annak esélyét, hogy a köröm növekedés közben letörjön. Több árnyalatban is elérhető, bár a legnépszerűbb változatok általában az áttetsző, tejes, nude és halvány rózsaszín színek. Önmagában is viselhető, de alapként is szolgálhat géllakk, francia manikűr vagy különféle körömdíszítések alatt.
Ez különösen előnyös lehet azoknak, akiknek a körme könnyen bereped, beszakad vagy letörik. A technika azok számára is vonzó lehet, akik korábban rendszeresen rágták a körmüket, és most szeretnének hosszabb, rendezettebb természetes körmöket növeszteni. Eltávolítása sok esetben a géllakkéhoz hasonló módon történik. A felső réteg visszareszelése után az anyag acetonnal leáztatható, bár a folyamat valamivel hosszabb lehet, mint hagyományos géllakk esetében.
Miben különbözik a BIAB a géllakktól?
A különféle körömtechnikák első pillantásra nagyon hasonló eredményt adhatnak, de az alkalmazott anyagok és az elkészítés módja jelentősen eltér.
Géllakk
A géllakk egy folyékonyabb állagú, lámpában köttethető körömtermék. A hagyományos körömlakknál lényegesen tartósabb, fényesebb felületet ad és megfelelő alkalmazás mellett több hétig is viselhető. Elsősorban azonban színt és tartós bevonatot biztosít. Bár valamennyire merevebbé teszi a körmöt, nem ad akkora szerkezeti megerősítést, mint a BIAB.
BIAB
A BIAB a hagyományos géllakknál vastagabb és erősebb anyag. Segítségével felépíthető a köröm megfelelő szerkezete, ezért nagyobb tartást biztosíthat a természetes körömnek. Ennek köszönhetően kifejezetten népszerű azok között, akik saját körmük hosszát szeretnék megtartani vagy fokozatosan növelni. A géllakkhoz hasonlóan fényes és tartós felületet biztosít és bizonyos BIAB-termékek leáztathatók.
Meddig tart a BIAB?
A BIAB manikűr tartóssága nagyban függ a köröm előkészítésétől, az alkalmazott terméktől, a technikától és a körmök növekedési ütemétől. Szakértő szerint vendégeinek többsége nagyjából háromhetente tér vissza karbantartásra. Megfelelő előkészítés esetén azonban a BIAB ennél hosszabb ideig is tartós maradhat. Ennek ellenére általában nem ajánlott négy hétnél tovább változtatás nélkül viselni. Ahogy a köröm nő, az anyag és a körömlemez között idővel felválás jelenhet meg. Ha a rés alá nedvesség jut, az kedvező környezetet teremthet a baktériumok szaporodásához. Emiatt három-négy hét után általában töltés vagy eltávolítás javasolt.
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