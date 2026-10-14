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Beautyrajongók, figyelem! Hailey Bieber márkája már Magyarországról is elérhető

#arcápolás
#Sephora
#Hailey Bieber
#rhode
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2026. október 13. 11:35

Forrás: Getty Images

Beautyrajongók, figyelem! Hailey Bieber márkája már Magyarországról is elérhető
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Jó hírünk van a beautyrajongóknak: végre Magyarországról is egyszerűbben beszerezheted Hailey Bieber népszerű Rhode termékeit!

Ha van beauty márka, amely az elmúlt években valósággal meghódította a TikTokot, az kétségtelenül Hailey Bieber Rhode-ja. A modell 2022-ben alapította meg saját szépségápolási márkáját és egészen rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert. A magyar beautyrajongóknak azonban eddig nem volt egyszerű dolguk, ha szerették volna beszerezni a márka termékeit, hiszen a Rhode hivatalos webshopja nem szállít közvetlenül Magyarországra. Most viszont végre változott a helyzet! A márka szeptember 30-án megérkezett a francia Sephorába, amelynek weboldaláról Magyarországra is lehet rendelni.

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forrás: rhodeskin.com

Így már sokkal könnyebben elérhetővé váltak az olyan népszerű termékek, mint a Peptide Lip Tint ajakszínező, a Peptide Lip Treatment ajakápoló vagy a Glazing Milk hidratáló esszencia. És mi már le is adtuk a rendelésünket. (Igen, óriási Hailey rajongók vagyunk).

A termékeket a francia Sephora weboldalán találod meg.

Kép
forrás: rhodeskin.com

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