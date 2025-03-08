Nem tudod eldönteni, hogy barna vagy szőke legyél? Akkor megtaláltuk számodra a TÖKÉLETES hajszínt tavaszra

Ismét hódít a bohém, hippi hangulat, amely a 2000-es években érte el csúcsát egykor. Mi sem bizonyíthatná ezt jobban, mint a tény, hogy a raffia bronde már most a tavasz legmenőbb, laza cool-girl hajszínének ígérkezik, ami magával hozza azt a gondtalan szabadságot, amire most mindannyian vágyunk.

Mi is az a raffia bronde?

A raffia bronde finom egyensúlyt teremt a barna és a szőke árnyalatok között, arany és méz tónusokkal, amelyek tökéletesen ragyognak, amikor végre kisüt a nap. A bronde árnyalatokról már írtunk, Jennifer Aniston ugyanis már most imádja ezt a színt, és bátran viseli is!

Raffia bronde sokban eltér a tavalyi bronde árnyalatoktól. Ez ugyanis egy lágyan összeolvadó, több tónusból álló változat, amely szövetszerű textúrájával és részletgazdag megjelenésével arat sikert. Akár luxus bronde-nak is nevezhetnénk, hiszen minden apró részletére óriási figyelmet fordítanak.

Sokszínűsége miatt tökéletes kiegyenesítve, behullámosítva vagy begöndörítve is. Sőt, a tengerparti laza hullámok kifejezetten jól állnak ennek a hajszínnek.

Na, de kiknek ajánljuk?

A jó hír az, hogy a raffia bronde kíméletesebb a tincseinkhez, mint a mostanában népszerű világosabb szőke árnyalatok, mivel sokkal kevésbé kell kiszőkíteni hozzá a hajat. Ez a szín megfelelő azoknak, akik szeretik a közepes kontrasztot és egy biztos hajszínt szeretnének. A raffia bronde szerencsére könnyen is átalakítható, így ha pár hónap múlva meggondolnád magad, akkor is könnyen válthatsz. Mindemellett kevés törődést is igényel, nem kell extrán figyelni az ápolására, mint például egy hidrogén szőkénél.

