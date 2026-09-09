Ez az ősz legnagyobb körömtrendje, és már most mindenki ezt kéri

A nude, tejes és alig látható manikűrök után idén ősszel végre visszatérnek a karakteresebb árnyalatok. A szezon egyik legnagyobb befutója pedig egy elsőre talán meglepő, mégis elképesztően jól működő páros: a mély burgundi és az olívazöld.

Ezt a színvilágot nevezik szőlőskert ihlette manikűrnek. A név azonban ne tévesszen meg: egyáltalán nem arról van szó, hogy szőlőfürtöket vagy leveleket kell festetned a körmeidre. Sokkal inkább a szőlőültetvények őszi színei adják az inspirációt: a bor mély vöröse, az érett szőlő lilás tónusai és a levelek tompa, olívás zöldje.

Burgundi és olívazöld: ez lesz az ősz nagy párosa

A burgundi már önmagában is igazi őszi klasszikus, de 2026-ban kapott maga mellé egy sokkal váratlanabb társat: az olívazöldet. A két árnyalat együtt különösen elegáns, mély és kissé drámai hatást kelt, miközben sokkal izgalmasabb, mint egy egyszerű egyszínű bordó manikűr.

A trükk éppen abban rejlik, hogy egyik szín sem túl harsány. A burgundi sötét, boros tónusa és az olívazöld tompított, földes árnyalata szépen kiegyensúlyozza egymást. Az összhatás egyszerre nőies, sikkes és nagyon őszi – anélkül, hogy túl direkt lenne.

Nem egy konkrét körömmintáról van szó

A szőlőskertes körmök legjobb része, hogy nincs egyetlen kötelező verziója. A trend lényege maga a színkombináció, ezért szinte bármilyen manikűrbe beépíthető.

A legegyszerűbb megoldás, ha néhány körmödet burgundira, a többit pedig olívazöldre fested. De jól működik francia manikűrként is, például olívazöld alappal és burgundi végekkel vagy éppen fordítva.

Ha látványosabb végeredményt szeretnél, jöhet az aura hatás, az ombré, a márványminta vagy a cat-eye technika is. A mágneses lakkok különösen jól állnak ezeknek a mély árnyalatoknak, mert a fényben még gazdagabbnak és különlegesebbnek tűnnek.

A minimalista verzió is működik

Ha nem vagy a feltűnő nail art rajongója, akkor sem kell lemondanod erről a trendről. Egy teljesen burgundi manikűr egyetlen olívazöld hangsúlyos körömmel már önmagában hozza a szőlőskert hangulatát.

Rövid körmökön is remekül működik, sőt a sötétebb, fényes árnyalatok kifejezetten elegánsak tudnak lenni kisebb körömfelületen is. Ha pedig valami visszafogottabbat szeretnél, a micro French verzió lehet a tökéletes kompromisszum.