Életmód
Ez az ősz legnagyobb körömtrendje, és már most mindenki ezt kéri
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A nude, tejes és alig látható manikűrök után idén ősszel végre visszatérnek a karakteresebb árnyalatok. A szezon egyik legnagyobb befutója pedig egy elsőre talán meglepő, mégis elképesztően jól működő páros: a mély burgundi és az olívazöld.
Ezt a színvilágot nevezik szőlőskert ihlette manikűrnek. A név azonban ne tévesszen meg: egyáltalán nem arról van szó, hogy szőlőfürtöket vagy leveleket kell festetned a körmeidre. Sokkal inkább a szőlőültetvények őszi színei adják az inspirációt: a bor mély vöröse, az érett szőlő lilás tónusai és a levelek tompa, olívás zöldje.
Burgundi és olívazöld: ez lesz az ősz nagy párosa
A burgundi már önmagában is igazi őszi klasszikus, de 2026-ban kapott maga mellé egy sokkal váratlanabb társat: az olívazöldet. A két árnyalat együtt különösen elegáns, mély és kissé drámai hatást kelt, miközben sokkal izgalmasabb, mint egy egyszerű egyszínű bordó manikűr.
A trükk éppen abban rejlik, hogy egyik szín sem túl harsány. A burgundi sötét, boros tónusa és az olívazöld tompított, földes árnyalata szépen kiegyensúlyozza egymást. Az összhatás egyszerre nőies, sikkes és nagyon őszi – anélkül, hogy túl direkt lenne.
Nem egy konkrét körömmintáról van szó
A szőlőskertes körmök legjobb része, hogy nincs egyetlen kötelező verziója. A trend lényege maga a színkombináció, ezért szinte bármilyen manikűrbe beépíthető.
A legegyszerűbb megoldás, ha néhány körmödet burgundira, a többit pedig olívazöldre fested. De jól működik francia manikűrként is, például olívazöld alappal és burgundi végekkel vagy éppen fordítva.
Ha látványosabb végeredményt szeretnél, jöhet az aura hatás, az ombré, a márványminta vagy a cat-eye technika is. A mágneses lakkok különösen jól állnak ezeknek a mély árnyalatoknak, mert a fényben még gazdagabbnak és különlegesebbnek tűnnek.
A minimalista verzió is működik
Ha nem vagy a feltűnő nail art rajongója, akkor sem kell lemondanod erről a trendről. Egy teljesen burgundi manikűr egyetlen olívazöld hangsúlyos körömmel már önmagában hozza a szőlőskert hangulatát.
Rövid körmökön is remekül működik, sőt a sötétebb, fényes árnyalatok kifejezetten elegánsak tudnak lenni kisebb körömfelületen is. Ha pedig valami visszafogottabbat szeretnél, a micro French verzió lehet a tökéletes kompromisszum.
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Életmód
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