Az alábbi frizurákkal simán letagadhatsz 10 évet is

Amikor frizurát választunk, általában a megszokás, az arcforma vagy az aktuális trendek alapján döntünk. De van egy dolog, amit sokan nem vesznek figyelembe: a hajviselet óriási hatással van arra is, hogy mennyinek néznek minket. Egy jól eltalált fazon optikailag emelheti az arcvonásokat, frissebbé, fiatalosabbá és ragyogóbbá varázsolhat - és még csak fodrászt sem mindig kell hozzá hívni.

A legjobb hír? Nem kell drasztikus változáson átesned vagy platinaszőkére festetned a hajad ahhoz, hogy fiatalosabbnak tűnj. Egy-két jól irányzott réteg, finoman elhelyezett frufru vagy egy új választék is csodát tehet.

Az alábbi frizurák nemcsak divatosak, de bizonyítottan éveket vesznek le az ember megjelenéséből, és olyan hírességek is viselik őket, akikről alig hisszük el, hány évesek valójában.

Ha valami frisset, mégis természeteset keresel, ezek a frizurák lehetnek a tökéletes inspirációk:

