Arcápolási kisokos: Így használd HELYESEN a gua sha követ a drasztikus eredményért

Utoljára frissült: 2026. március 26. 09:37

Ha puffadásmentes és instant feszességet szeretnél, akkor muszáj kipróbálnod.

A gua sha ma már széles körben a bőrápolási előnyeivel hozzák összefüggésbe, többek között a keringés serkentésével, a nyirokkeringés támogatásával, az arc feszültségének oldásával és még természetes liftinget ad. Manapság hírességek is rajonganak érte, mint Kendall Jenner vagy Beyoncé.

Mi az a gua sha?

A gua sha a hagyományos kínai orvoslás egyik több évszázados múltra visszatekintő módszere. Régen fájdalom kezelésére, sőt akár olyan súlyos betegségek esetén is alkalmazták. Ma is fontos kezelési forma a hagyományos kínai orvoslásban: a szakemberek fájdalomcsillapításra és az immunrendszer támogatására használják.

Mi az arci gua sha?

Az arci gua sha ugyanazokra az alapelvekre épül, de jóval gyengédebb nyomással és lassabb mozdulatokkal végzik, hogy az arc érzékeny bőréhez igazodjon. Ugyanakkor megőrzi a gua sha egyik fő előnyét: a keringés serkentését, ami segíthet különféle esztétikai problémák vagy akár az arcot és fejet érintő panaszok enyhítésében.

Milyen előnyei vannak az arci gua shának?

A hagyományos kínai orvoslás szerint az arc gyakran a belső szervek állapotának tükre, ezért az arci gua sha nemcsak esztétikai, hanem holisztikus szempontból is előnyös lehet.

Az arci gua sha lényege a keringés, vagyis a jobb véráramlás serkentése a bőrben, a szövetekben és azokban a mélyebb struktúrákban, amelyek a fiatalos bőrt támogatják. Amikor javul a keringés, a bőr több oxigénhez és tápanyaghoz jut, a szövetek pedig hatékonyabban működnek ezért tűnik a bőr gyakran ragyogóbbnak, egészségesebbnek és élénkebbnek a kezelés után. Az arci gua sha stimulálja azokat az akupunktúrás csatornákat és pontokat is egyben. Az arci keringés és mozgás javítása segíthet az olyan problémákon, mint a fakó bőrszín, a puffadtság, az állkapocs vagy a homlok feszültsége.

Az esztétikai hatásokon túl pedig ez egy tudatos, megnyugtató rituálé is, ami oldja a feszültséget és a stresszt, miközben holisztikus módon kapcsolja össze a bőrt, az izmokat és az idegrendszert.

