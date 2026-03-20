Anne Hathaway szépségtrükkje perce alatt friss megjelenést kölcsönöz neked: és nem is kerül semmibe

Utoljára frissült: 2026. március 20. 20:38

Forrás: Lexie Moreland/Getty Images

Anne Hathaway
Az ördög Pradat visel sztárja videóban leplezte le a legnagyobb beauty-titkát, szóval most már te is bevetheted azt!

Az Oscar-átadón 2026-ban is elképesztően sok A-listás világsztár részt vett, például a most 43 éves Anne Hathaway Anne Hathaway színésznő 93cikk 8galéria 0videó Még több róla is, aki csak úgy ragyogott a vörös szőnyegen, na meg a színpardon – és egyetérthetünk abban, hogy éveket letagadhatna a korából. A Neveletlen hercegnő-filmek és Az ördög Pradat visel sztárja az Instagramján megosztott egy felvételt arról, ahogy a gálára készült, sőt megosztotta a legnagyobb szépségtitkát is, ami friss megjelenést kölcsönöz neki.

Képzeld, a dolog nem is kerül semmibe: annyiról van szó, hogy a fodrásza, Orlando Pita a színésznő fejének mindkét oldalán készít egy mini és szoros fonatot a halántéka magasságában, hátrahúzza azokat, hátul egymáshoz rögzíti őket, majd úgy formázza a sztár haját, hogy ne látszódjanak a fonatok. Ettől Anne arca, megjelenése picit frissebbnek tűnik, mert felfelé, illetve hátrafelé húzza a bőrét, kisimítja azt - mindenféle beavatkozás, sminktermék nélkül.

