Anne Hathaway szépségtrükkje perce alatt friss megjelenést kölcsönöz neked: és nem is kerül semmibe

Az Oscar-átadón 2026-ban is elképesztően sok A-listás világsztár részt vett, például a most 43 éves is, aki csak úgy ragyogott a vörös szőnyegen, na meg a színpardon – és egyetérthetünk abban, hogy éveket letagadhatna a korából. A Neveletlen hercegnő-filmek és Az ördög Pradat visel sztárja az Instagramján megosztott egy felvételt arról, ahogy a gálára készült, sőt megosztotta a legnagyobb szépségtitkát is, ami friss megjelenést kölcsönöz neki.

Képzeld, a dolog nem is kerül semmibe: annyiról van szó, hogy a fodrásza, Orlando Pita a színésznő fejének mindkét oldalán készít egy mini és szoros fonatot a halántéka magasságában, hátrahúzza azokat, hátul egymáshoz rögzíti őket, majd úgy formázza a sztár haját, hogy ne látszódjanak a fonatok. Ettől Anne arca, megjelenése picit frissebbnek tűnik, mert felfelé, illetve hátrafelé húzza a bőrét, kisimítja azt - mindenféle beavatkozás, sminktermék nélkül.

Kép betöltése