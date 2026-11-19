Életmód
"Alig van hajam" - Többé nem lesz ilyen gondod, ez az 5 frizura ugyanis a vékonyszálú hajat is dúsnak mutatja
Forrás: Getty Images
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Ismerős az érzés, amikor reggel hosszú percekig próbálsz volument varázsolni a hajadba, de mire kilépsz az ajtón, máris úgy néz ki, mintha semmit sem csináltál volna vele? Ha vékonyszálú vagy ritkás hajad van, valószínűleg pontosan tudod, miről beszélünk. A jó hír viszont az, hogy nem feltétlenül van szükséged drága hajápolókra, hosszabbításra vagy órákig tartó formázásra ahhoz, hogy a hajkoronád látványosan dúsabbnak tűnjön. Néha egy jól megválasztott hajvágás is elég ahhoz, hogy teljesen megváltozzon az összhatás. Persze nem mindegy, milyen fazont választasz. Ugyanis fontos különbséget tenni a vékonyszálú és a ritkás haj között. Előbbi azt jelenti, hogy az egyes hajszálak átmérője kisebb, míg utóbbi esetben kevesebb hajszál található a fejbőrön. Bár a két tulajdonság gyakran együtt jár, nem feltétlenül ugyanazokra a hajvágási technikákra van szükség. A szakértők szerint a titok nem abban rejlik, hogy minél több réteget vágassunk a hajunkba, hanem abban, hogy a megfelelő helyeken megőrizzük a haj tömegét, miközben mozgást és tartást adunk neki. A túlzott ritkítás például éppen ellenkező hatást érhet el, hiszen a hajvégek még vékonyabbnak és erőtlenebbnek tűnhetnek.
De akkor milyen frizurát érdemes választani? Mutatjuk!
1. '70s shag
Ha szereted a kissé kócos, effortless frizurákat, akkor a 70-es éveket idéző shag lehet az új kedvenced. Ez a 70-es évekből visszatért fazon lágyan rétegezett tincsekkel, természetes mozgással és egy kis retró hangulattal dobja fel a megjelenésedet. A legjobb pedig az, hogy egyáltalán nem kell tökéletesre beszárítanod, sőt, éppen akkor mutat igazán jól, ha van benne egy kis rendezetlenség. A shag egyik legnagyobb előnye, hogy a hajnak sokkal több mozgást és karaktert ad, amitől optikailag dúsabbnak tűnhet. Ugyanakkor fontos, hogy a fodrász ne vigye túlzásba a rétegezést, mert azzal éppen a hajvégek veszíthetnek a tömegükből. Érdemes tehát olyan változatot kérned, amelynél a rétegek elsősorban a fejtetőn és az arc körül jelennek meg, miközben a hosszabb tincsek megőrzik a teltségüket.
2. Blunt bob
Nem véletlen, hogy a bob évek óta megkerülhetetlen a hajtrendek között. Elegáns, modern, rengetegféleképpen variálható, ráadásul a vékonyszálú és ritkás haj egyik legjobb barátja lehet. Különösen igaz ez a blunt bobra, amelynek lényege, hogy a hajvégeket egyetlen határozott vonal mentén vágják le, jelentős rétegezés nélkül. Ez a technika azért működik ennyire jól, mert a hajvégek tömörebbnek látszanak, ezáltal az egész frizura dúsabb hatást kelt. Ahelyett, hogy a tincsek fokozatosan elvékonyodnának, a haj alja egységesebb, teltebb megjelenést kap. Ez különösen előnyös lehet akkor, ha a hosszabb hajad végei könnyen szétválnak, és emiatt még kevesebbnek tűnik a hajad. A blunt bob állig vagy akár vállig érő változatban is szuperül működhet, és attól függően, hogyan formázod, egészen más karaktert kaphat. Ha a letisztult, minimalista stílust szereted, viseld egyenesen, középen elválasztva. Ha viszont egy kicsit lazább összhatásra vágysz, néhány finom hullámmal is feldobhatod.
3. Réteges bixie
Ha már egy ideje kacérkodsz a rövid haj gondolatával, de eddig nem merted bevállalni, lehet, hogy most jött el a tökéletes pillanat. A bixie ugyanis a bob és a pixie legjobb tulajdonságait ötvözi: rövid, könnyed és nőies, miközben rengeteg lehetőséget kínál a formázásra. Ráadásul a vékonyszálú hajnak is kifejezetten jól állhat. A szakértők szerint ennél a fazonnál a titok a finom, belső rétegezésben rejlik. A fejtetőn kialakított rövidebb tincsek egy kis extra emelést adhatnak a hajnak, míg a határozottabb hajvégek segítenek abban, hogy a frizura ne tűnjön túlságosan ritkásnak. Így a haj egyszerre kap tartást és természetes mozgást, anélkül, hogy túl sokat veszítene a tömegéből.
A bixie különösen jó lehet, ha a hajad könnyen lelapul, és nem szeretnél minden reggel hosszú perceket tölteni a formázásával. Egy kevés könnyű textúrázó spray és néhány mozdulat az ujjaiddal már elég lehet ahhoz, hogy megkapd azt a laza, modern összhatást, ami miatt ezt a fazont annyira szeretjük.
4. Arcot keretező rétegek
Sokan azt gondolják, hogy ha vékonyszálú vagy ritkás a hajuk, akkor mindenképpen rövid frizurát kell választaniuk. Pedig ez egyáltalán nincs így! Ha szereted a hosszabb tincseket, és semmiképpen sem szeretnél búcsút inteni nekik, az arcot keretező rétegek jelenthetik a tökéletes kompromisszumot. Ennél a hajvágásnál a fodrász elsősorban az arc körüli tincseket alakítja ki rövidebbre, miközben a haj többi része megőrzi a hosszát és a teltségét. Az eredmény egy sokkal könnyedebb, mozgalmasabb frizura, amely anélkül kelt dúsabb hatást, hogy túlzottan elvékonyítaná a hajvégeket. Ilyenkor különösen fontos, hogy a haj alsó vonala továbbra is határozott maradjon. Ez segít abban, hogy a hajkorona egészségesebbnek és tömörebbnek tűnjön, miközben az arc körüli rétegek egy kis extra lendületet adnak a megjelenésnek. Ha pedig szereted a beszárított, szupermodell-hatású frizurákat, ez a fazon különösen jó alapot biztosíthat hozzájuk.
5. Telt frufru
Ki mondta, hogy egy frufru nem változtathat meg mindent? Ha úgy érzed, hogy a hajad különösen a fejtetőn vagy az arcod körül tűnik ritkásnak, egy frufru meglepően sokat dobhat az összhatáson. Ráadásul nemcsak dúsabbnak mutathatja a frizurádat, hanem az arcvonásaidat is gyönyörűen kiemelheti. A telt frufru vagy akár a függönyfrufru is remek választás lehet, hiszen előre irányítja a figyelmet, és optikailag hangsúlyosabbá teszi a haj elülső részét. A titok azonban itt is az arányokban rejlik: a frufru legyen puha és könnyed, de ne annyira ritkított, hogy a tincsek között túlságosan átlátszódjon a homlok.
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