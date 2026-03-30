Így kontúrozd az ajkaid, hogy nagyobbnak tűnjenek

Bessenyei Viktória
Szépség
Utoljára frissült: 2026. március 30. 08:30

Forrás: Getty Images

Ez a pár lépés sokat dobhat megjelenéseden

Ha kísérletező kedved van, vagy a hangulatod megkívánja a kicsit teltebb, párnás hatású ajkakat, van egy gyors és okos trükk, ami nagyjából egy perc alatt látványos eredményt adhat: az ajakkontúrozás.

A módszert gyakran a hírességek sminkesei is használják a sztárokon, például Zoë Kravitzen vagy Sadie Sinken. Hasonlóan az arckontúrozáshoz, az elv egyszerű: ha stratégiai pontokon mélységet hozunk létre, az ajkak közepe természetesen teltebbnek fog tűnni.

A kulcseszköz egy hideg tónusú ajakceruza, amely ideális esetben egy vagy két árnyalattal sötétebb a természetes ajakszínnél. A hideg tónusok ugyanis jobban utánozzák az arc természetes árnyékait, ezért lesz a hatás hihető, és nem tűnik rajzoltnak.

Kezdd a felső ajak közepénél és húzd meg a kontúrt éppen csak egy kicsit a természetes ajakvonalon kívül. Különösen a felső és az alsó ajak közepére koncentrálj, hiszen itt jelenik meg természetesen a teltség. De ne feledd: a trükk a visszafogottság! A cél egy lágy, elmosódott hatás, amely a természetes árnyékokat utánozza. Ha túl erősen rajzolod meg, a végeredmény könnyen túlzó lesz.

Ezután ugyanazzal az ajakceruzával adj egy kis árnyékolást az ajkak külső sarkaiba. Ez mélységet hoz létre a széleken, amitől az ajkak közepe kontrasztként teltebbnek és kerekebbnek tűnik. Finoman dolgozd el a ceruzát befelé egy ujjbeggyel vagy egy ajakecsettel, hogy a szélek lágyan elmosódjanak.

Végül ütögess egy világosabb rúzst vagy szájfényt az ajkak közepére. A mélyebb kontúr és a világosabb középrész közötti kontraszt adja azt a finoman telt, párnás hatást.

Az eredmény egy visszafogott, mégis kifinomult optikai trükk, amely nagyjából annyi időt vesz igénybe, mint elkészíteni a reggeli kávédat.

