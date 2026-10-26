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A trükk, amivel feldobhatod az egyszerű francia manikűrt

#Köröm
#Manikűr
#Victoria's Secret
#francia manikűr
#Tate McRae
Bessenyei Viktória
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Utoljára frissült: 2026. október 26. 12:29

Forrás: Getty Images

A trükk, amivel feldobhatod az egyszerű francia manikűrt
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A Victoria's Secret idei divatbemutatóján nemcsak a látványos szettek, hanem Tate McRae különleges manikűrje is magára vonta a figyelmet.

A Victoria's Secret 2026-os divatbemutatója pontosan azt a glamour hangulatot hozta vissza, amiért annak idején annyira imádtuk a márka ikonikus show-it. Dús, beszárított frizurák, ragyogó bőr, drámai szempillák és persze elképesztően látványos szettek gondoskodtak arról, hogy egy pillanatra ismét a 2000-es években érezzük magunkat. Az est egyik fellépője, Tate McRae pedig nemcsak a produkciójával, hanem a beauty lookjával is felhívta magára a figyelmet.

Az énekesnő a Housewife című dalát is előadta a kifutón, miközben egy olyan manikűrt viselt, amely első pillantásra egészen visszafogottnak tűnt. A közelebbi fotókon azonban kiderült, hogy a klasszikus francia körmöket egy apró, mégis különleges részlettel dobták fel, ami rögtön egészen más hangulatot adott az összhatásnak.


Egy apró arany részlet tette igazán különlegessé

Tate McRae manikűrjét sztárkörmös készítette, aki az énekesnő jellegzetes, mandulaformájú körmeiből indult ki. A finoman rózsaszínes alapot tejesfehér francia végekkel kombinálta, így az eredmény egyszerre lett természetes, nőies és rendkívül elegáns. Az igazi különlegességet azonban az aranyszínű, krómhatású felirat jelentette, amely az „angel”, vagyis angyal szót formázta.

A kézírásra emlékeztető, vékony betűk tökéletesen illettek a Victoria's Secret angyali tematikájához, miközben egyáltalán nem tették túlzsúfolttá a manikűrt. Éppen ez benne a legjobb: nem harsány, nem túldíszített, mégis van benne valami, amitől azonnal különlegesnek hat. Ráadásul a francia manikűr időtlen eleganciáját is megőrzi, így azoknak is remek inspiráció lehet, akik általában a visszafogottabb körmöket részesítik előnybe.


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forrás: Getty Images

Így másolhatod le otthon is

Bár az aranykróm felirat elkészítése némi gyakorlatot igényel, szerencsére nem feltétlenül kell profi körmösnek lenned ahhoz, hogy hasonló hatást érj el. A francia manikűrt otthon is elkészítheted egy áttetsző rózsaszín és egy tejesfehér körömlakk segítségével, az apró felirathoz pedig akár aranyszínű körömmatricát is használhatsz.

Ha pedig nem szeretnéd pontosan lemásolni Tate McRae körmeit, a trendet a saját stílusodra is szabhatod. Az „angel” felirat helyett kerülhet a körmödre a monogramod, egy rövid szó vagy akár egy apró, kézírásos szívecske is. A lényeg, hogy az arany részlet finom maradjon, hiszen éppen ettől lesz igazán sikkes az összhatás. És bár egyelőre nem tudhatjuk, hogy Tate McRae manikűrje elindít-e egy újabb nagy körömtrendet, az biztos, hogy tökéletes inspiráció lehet azoknak, akik a klasszikus francia manikűrt szeretnék egy kicsit izgalmasabbá tenni.

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forrás: Instagram/nailsxanalysse

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