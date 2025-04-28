Horoszkóp
Mindenki megfordul utánad! Ezek a nyár legcsábítóbb parfümjei 25 ezer Ft alatt

#parfüm
#joynapok
#női parfüm
#testpermet
#joy napok 2025
#parfüm 25 ezer alatt
#25 ezer alatt
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Szépség
Utoljára frissült: 2025. április 27. 11:54
Mindenki megfordul utánad! Ezek a nyár legcsábítóbb parfümjei 25 ezer Ft alatt
Ezekkel a parfümökkel garantáltan nem fogsz mellé lőni.

Igen, tudjuk, hogy a parfümök világa gyakran luxusnak tűnik, de mi most bebizonyítjuk, hogy a csábító illatok nem feltétlenül kerülnek egy kisebb vagyonba. Főleg nem akkor, amikor Joy-napok vannak, mely épp május 8-11. között zajlik legközelebb! Ilyenkor még tudatosabban bevásárolhatsz, hiszen több mint 1000 üzletben és online beváltható kedvezmény vár rád, melyek között akár 50%-os is kuponok is rejtőznek, úgy hogy tényleg megéri! Pláne, hogy rengeteg olyan parfüm és testpermet akad a boltok polcain, amelyek elérhető áron kínálnak isteni illatokat. Ezek frissek, játékosak, nőiesek, és garantáltan olyanok, amelyek miatt utánad fordulnak az utcán.

Kép
forrás: joy.hu

Nézzük is, hogy melyek a mi kedvenceink:

Lancôme Tresor Midnight Rose

Ebben a parfümben a főszereplő az érett málna és rózsa párosítása, amely azonnal elvarázsol, de ahogy kibontakozik, megjelenik benne a jázmin, pünkösdi rózsa, feketeribizli és egy kis borsos fűszeresség is. Így biztosan nem lesz túl édes vagy unalmas! Az alapjegyeknél ott bujkál a cédrus, vanília és pézsma, így az illat egyszerre romantikus és nőies, de nem tolakodó.

Ha a Joy-napok alatt 2 terméket vásárolsz a Marrionnaud-nál, 30% kedvezményt kapsz termékeidre! Milyen szuper áron lehet a tiéd ez a parfüm, igaz?

Lancôme
Lancôme Tresor Midnight Rose

20860 Ft

29800 Ft

Megnézem

NINA RICCI Nina Illusion Eau de Parfum

A parfüm mandarin, bergamott és alma jegyekkel indít, friss, üde és vibráló. Ezek után érkezik a szívjegy, ahol narancsvirág, gardénia és vattacukros édesség találkozik – ettől lesz igazán különleges és tündéri. Az alapjegyekben ott van egy leheletnyi pézsma és vanília, amitől az egész illat krémes, meleg, de még mindig légies marad.

Ne feledd, a Marionnaud-nál 30% kedvezmény vár a Joy-napok alatt 2 termék együttes vásárlása esetén.

NINA RICCI
NINA RICCI Nina Illusion Eau de Parfum

21000 Ft

30000 Ft

Megnézem

L'Occitane Herbae

A parfüm nyitánya zöld rebarbara, keserűnarancs és boróka, amitől friss, fanyar hatása lesz már az első fújás után. A szívjegyben vad fűfélék, rózsa és selymes fehér csalán bontakozik ki, míg az alapjegyeknél pézsma és fás tónusok adják meg a természetközeli, nyers eleganciát.

Naná, hogy ez is a tiéd lehet kedvezményesen a Joy-napok alatt, ha a Marionnaud-nál 2 terméket veszel egyszerre!

L'Occitane
L'Occitane Herbae

17850 Ft

25500 Ft

Megnézem

WOMENS SECRET Lady Tenderness

Egy finoman édes, nőies illat, ami tökéletes választás a romantikus lelkeknek. A gyümölcsös-virágos nyitányt fehér virágok és lágy pézsma követi, amit egy leheletnyi vanília tesz meleggé és puhává. Diszkrét, mégis bájos, ideális a mindennapokra.

Ugye, milyen szuper áron lehet a tiéd? Bizony, ez is a Marionnaud-nál, a Joy-napok alatt érvényes 2 termék együttes vásárlásakor!

WOMENS SECRET
WOMENS SECRET Lady Tenderness

4200 Ft

6000 Ft

Megnézem

SuperZ. Happiness

A parfüm friss fekete ribizlivel és citrusokkal nyit, amit a narancsvirág és a jázmin elegáns lágysága követ. A szívében az édes praliné és az érzéki pacsuli olvad össze, miközben a tonkabab melegsége és a pézsma puhasága lágyan öleli körül az írisz púderes finomságát, így születik meg a boldogság illata.

És a legjobb hír, hogy 20% kedvezmény jár minden SUPERZ. termékre a Joy-napokon, május 8-11-ig!

Superz
Superz Happiness

22400 Ft

28000 Ft

Megnézem

Sőt, ez még nem minden! Öt darab Joy magazinban elrejtettünk egy-egy GOLDEN TICKETET, ha pedig ezt épp az általad vásárolt magazinban leled meg, hatalmas nyereményben lesz részed!

Nyereményedet a GOLDEN TICKET és a JOY magazin 2025/02 lapszáma felmutatásával tudod csak átvenni!

