A Jackie Kennedy hajtrend visszahozza a 60-as évek sikkes stílusát

Emlékszel még arra az időre, amikor a törpesarkút ódivatúnak tartották? Ma pedig már szinte nincs is trendi összeállítás nélküle. Úgy tűnik, a szépségvilágban most a Jackie-frizura jár be hasonló utat: a Jackie Kennedy ikonikus, dús bobja által ihletett hajviselet ismét népszerű lett.

Milyen a Jackie-frizura?

A frizura alapja egy vállig érő, rétegezett bob, az igazán jellegzetes hatást azonban a formázás adja. Ez a stílus a vintage glamour világát idézi meg, emiatt a fejtetőn látványos volumen, a hajhosszon pedig telt, dús forma jellemzi, miközben a végeket befelé szárítják vagy játékosan kifelé pöndörítik.

Miért hódít újra a Jackie-frizura?

A Jackie-re jellemző, finoman feltupírozott hajviselet nem egyik napról a másikra tért vissza. 2024-ben Hailee Steinfeld is ezt az elegáns stílust választotta az Arcane premierjére. Gigi Hadid szintén hozzájárult a trend újjáéledéséhez: régi fodrászával, közösen alkották meg a „Jackie-O bobot”, ami Jackie Kennedy, későbbi nevén Jackie Onassis ikonikus frizurája előtt tiszteleg. De Zendaya, Selena Gomez és Kendall Jenner is előszeretettel kísérletezett már ezzel a nőies, vintage hangulatú fazonnal.

Mutatjuk, hogyan érdemes viselni.

Retró és felcsavart

A Jackie-frizura egyik leglátványosabb változata, amikor a hajvégeket kifelé formázzák, a töveknél pedig extra volument kap a haj. Az eredmény elegáns, nőies és hamisítatlanul retró, mégis könnyen beilleszthető minden megjelenésbe.

Játékosan kifelé ívelt

A kifelé pöndörített hajvégek könnyed, lendületes hatást adnak ennek a frizurának. Ez a változat tökéletesen idézi a hatvanas éveket és a mai laza stílust. Nem véletlen, hogy ez Gigi Hadid kedvenc formája is.

Dús és lágyan göndör

A rugalmas, telt fürtök azért is jók, mert látványos volument és könnyed mozgást adnak a hajnak. Ezek a lágy hullámok pedig hihetetlenül nőiessé tesznek mindenkit.