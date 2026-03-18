A hajtömeget látványosan növelő trixie frizura bedobbant a tavaszi trendekbe: minden arcformához passzol

A hajtrendek sokszor pont úgy működnek, mint az exek: évekig részei az életednek, aztán lassan kikopnak… majd egyszer csak - egy teljesen átlagos kedden - újra felbukkannak a hírfolyamodban, mintha soha el sem tűntek volna. A rövid haj most éppen egy ilyen nagy visszatérést él át, és ennek az élén a „trixie” áll.

Ez a frizura vagány, praktikus és gyakorlatilag mindenkinek jól áll. (Egy ex erre biztosan nem lenne képes.)

A pixie frizurát valószínűleg már jól ismered, de ideje megismerni a trixie-t is, a valamivel menőbb rokonát, aki a textúra és a volumen terén is tud egy-két trükköt. Röviden: olyan, mint egy pixie, csak több karakterrel és sokkal dúsabb.

Ha tehát szeretnéd felfrissíteni a pixie frizurádat vagy drasztikusabb változásra vágysz, de mégis valami rövid, lágyabb stílust keresel, akkor a trixie az a frizura. Több fodrász szerint is a rövid haj egyértelműen visszatér a tavaszi-nyári szezonban.

A trixie a precíz formát légies textúrával egyensúlyozza ki, finoman elvékonyított szélekkel, amelyek természetesebb hatást adnak neki, mint egy klasszikus pixie frizurának. A trixie különösen vonzó a sokoldalúsága miatt. Viselhető hátrasimítva, fényes hatással, de előre formázva is, egy dús, texúrált frufruval. A legtöbb arcformához jól illik, a fejtetőn hagyott kis extra volumen pedig ügyesen ellensúlyozza a kerekebb arcformát.

Azoknak is jó hír, akiknek vékony szálú a hajuk. A vágott rétegek és a szándékosan kicsit kócos textúra optikailag dúsabb hatást kelt, így a hajszálak szinte azonnal vastagabbnak és teltebbnek tűnnek.

És persze, mint mindig, a sztárok támogatása is sokat segített abban, hogy a trend igazán berobbanjon. Emma Stone friss hajvágása már reflektorfénybe tolta a stílust, de igazán Zendaya vadonatúj változata erősítette meg a trendet.

Ha viszont a hosszú hajat nehezen engeded el, ez is neked szól:

