A glass skin után itt a cloud skin, de mi is ez valójában?

Szépség, Arcápolás, Smink
Utoljára frissült: 2025. október 15. 11:01

Forrás: Getty Images

A glass skin után itt a cloud skin, de mi is ez valójában?
Olvasd el!

Te ki fogod próbálni?

Az elmúlt években a „glass skin”, vagyis az üvegbőr volt a koreai szépségtrendek kedvence: a makulátlanul sima, ragyogó, már-már tükröződő bőr, ami szinte visszaveri a fényt. A közösségi média tele volt ezekkel a fényes arcokkal, a „skin glazing” sminktechnikákkal és a több lépéses hidratáló rutinnal. Igaz, még mindig jelen van ez a sminkelési stílus, de felbukkant mellette valami egészen más is. Megérkezett a cloud skin, azaz a „felhőbőr”.

A cloud skin lényege, hogy a bőr továbbra is egészségesen ragyog, de nem fénylik túl, inkább bársonyosan csillog. Képzelj el egy lágyan elmosott hatást, olyat mintha csak egy vékony felhőrétegen keresztül szűrődne át a fény az arcodra. Nem matt, de nem is fényes: a kettő közti tökéletes egyensúly. Ez a trend pedig tökéletes azoknak, akik szeretik a természetes, friss bőrt, de a glass skin csillogását már túl soknak érzik.

A sminkesek és szakértők szerint a cloud skin titka a kiegyensúlyozottság. A bőr hidratált és puha, mégis van egy visszafogott, elmosott textúrája, amitől minden finomabbnak és álomszerűbbnek tűnik. A fény nem tükröződik, hanem „belesimul” a bőrbe, ettől lesz az összhatás könnyed, selymes, szinte lebegő.

Hogyan érheted el a cloud skin hatást?

A cloud skin kulcsa a rétegezés, viszont könnyedén! A bőr előkészítésével kezdődik minden: alapos tisztítás, enyhe hámlasztás, majd könnyű, hidratáló tonik és egy leheletnyi szérum és krém. Az a cél, hogy a bőr rugalmas és hidratált legyen, de ne csillogjon.

Az alapozásnál válassz építhető, közepes fedésű alapozót, ami természetes hatású. A primert érdemes úgy megválasztani, hogy kissé elmosódott, „blur” hatást adjon, ez hozza létre a felhőre emlékeztető, lágy textúrát, de szerencsére sok ilyen termék van a boltok polcain. A T-zónát finoman fixáld áttetsző púderrel, de csak annyira, hogy tompítsd a fényt, ne mattítsd le teljesen a bőrt. A highlightert pedig itt teljesen el kell felejteni.

A glass skin fényes tökéletessége után tehát eljött az idő, hogy a bőrünk fellélegezzen és a felhők közé repítsük a cloud skinnel.

Hirdetés
Galéria

