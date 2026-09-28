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Megtaláltuk! Íme a frufru, ami MINDENKINEK jól áll
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Van néhány hajtrend, ami néhány hónap alatt eltűnik, és van a függönyfrufru, amit az elmúlt években pedig Sabrina Carpenter tette újra felismerhetővé. A klasszikus függönyfrufru ugyanis egyszerre látványos és meglepően könnyen kezelhető. Nem takarja teljesen a homlokot, lágyan keretezi az arcot, és akkor sem válik azonnal problémássá, amikor elkezd lenőni.
Mitől lesz egy frufru valóban függönyfrufru?
A függönyfrufru alapja egy hosszabb, arcot keretező forma, amely középen rövidebb, két oldalon pedig fokozatosan hosszabbodik. A leghosszabb részek általában az arccsont környékére érnek, így a haj szó szerint két oldalra „nyílik”, innen ered a függönyszerű hatás. Pont ez a kialakítás teszi annyira előnyössé. Nem egy kemény, egyenes vonalat húz az arc elé, hanem sokkal lágyabban követi a vonásokat. A megfelelő hosszúságot és formát ráadásul személyre lehet szabni attól függően, hogy milyen az arcformád, a hajad textúrája vagy éppen a természetes növekedési iránya.
2026-ban pedig a fazon egyre kevésbé a tökéletesre beszárított, „minden hajszál a helyén van” verzióról szól. A lazább, természetesebb, kissé szétcsúszó frufru kifejezetten modernnek hat.
Tényleg mindenkinek jól áll?
Ez az egyik legnagyobb előnye. A szakértők szerint a függönyfrufru gyakorlatilag minden arcformához igazítható, ha a fodrász megfelelően választja meg a hosszát és az ívét.
Kerekebb arcnál például egy hosszabb, oldalra nyúló verzió nyújthatja az összhatást, míg egy szögletesebb arcnál a puhább, lágyan ívelt forma tompíthatja az erősebb vonalakat. Ovális arcnál pedig szinte szabad a pálya.
És nem csak egyenes hajon működik. Hullámos vagy göndör haj mellett is gyönyörű lehet, csak sokkal fontosabb, hogy olyan fodrász vágja, aki figyelembe veszi, mennyit ugrik össze a haj száradás után. Göndör haj esetében ezért a szárazon történő vágás különösen hasznos lehet.
Nem ugyanaz, mint az arcot keretező rétegek
A két fazont könnyű összekeverni, de van köztük különbség. A függönyfrufru rövidebbről indul, több volument kap a töveknél, és a végei általában kifelé nyílnak. Az arcot keretező rétegek ezzel szemben hosszabbak, fokozatosabban olvadnak bele a frizurába, és nem feltétlenül kell őket külön formázni. A jó hír, hogy a kettőt simán lehet kombinálni. Sőt, ha igazán mozgalmas, dús hatású hajat szeretnél, kifejezetten jól működnek együtt.
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