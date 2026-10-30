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A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért

#Színésznő
#Hajszín
#Sophie Turner
#Sansa Stark
#eszpresszóbarna
#70. Aranylabda-gál
Bessenyei Viktória
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Utoljára frissült: 2026. október 29. 10:46

Forrás: Getty Images

A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért
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Sophie Turner ismét megváltoztatta a hajszínét, új, egészen sötétbarna tincseivel pedig szinte felismerhetetlenül jelent meg a vörös szőnyegen.

Sophie Turner Sophie Turner Modell 104cikk 6galéria 0videó Még több róla t a legtöbben valószínűleg még mindig a Trónok harca vörös hajú Sansa Starkjaként ismerik, pedig a színésznő azóta számtalan hajszínt kipróbált már. Láttuk platinaszőkén, eperszőkén, rézvörösen és barnán is, most azonban minden eddiginél sötétebb árnyalatra váltott. A 30 éves sztár október 26-án, a Londonban megrendezett 70. Aranylabda-gálán mutatta meg legújabb frizuráját, amellyel azonnal magára vonta a figyelmet.

A színésznő ezúttal egy rendkívül mély, már-már feketébe hajló eszpresszóbarna árnyalatot választott, amelyet finom, világosabb barna tincsek tettek még izgalmasabbá. Hosszú haját lágy hullámokban viselte, így a különböző árnyalatok még szebben érvényesültek, a fényes végeredmény pedig igazi luxushatást keltett. A frizurához egy elegáns, fekete Louis Vuitton nadrágkosztümöt választott, amely tökéletesen passzolt az új hajszínéhez.


Az internet is odavan Sophie Turner Sophie Turner Modell 104cikk 6galéria 0videó Még több róla új hajáért

Nem kellett sok idő, hogy a színésznő új megjelenése beszédtéma legyen a közösségi médiában. Többen arról írtak, hogy első pillantásra alig ismerték fel, mások pedig egyenesen Morticia Addamshez hasonlították az egészen sötét haj és a fekete szett miatt. Akadt olyan rajongó is, aki szerint Sophie-nak egy vámpíros filmben kellene szerepet kapnia, annyira jól áll neki ez a titokzatos, kissé gótikus megjelenés. Persze nem mindenki rajong az új árnyalatért, de az biztos, hogy a színésznő ismét bebizonyította, mennyire jól tud játszani a különböző stílusokkal. Ráadásul a mostani hajszín különösen szépen kiemeli világoskék szemeit, miközben egészen más karaktert ad az arcának, mint a korábban megszokott vörös vagy szőke tincsek.

Lehet, hogy Lara Croft miatt váltott?

A hajszínváltás időzítése azért is érdekes, mert Sophie Turner Sophie Turner Modell 104cikk 6galéria 0videó Még több róla hamarosan Lara Croft szerepében lesz látható a Prime Video készülő Tomb Raider sorozatában. A legendás karaktert korábban Angelina Jolie és Alicia Vikander is megformálta, most pedig Sophie-n a sor, hogy életre keltse a világ egyik legismertebb videojáték-hősnőjét. Bár a színésznő nem erősítette meg, hogy legújabb, szinte fekete hajszíne kifejezetten a szerep miatt készült, a rajongók természetesen rögtön összekapcsolták a kettőt. Ráadásul Sophie már október elején is sötétebb hajjal jelent meg a párizsi divathéten, ahol egy csokoládébarna, vöröses árnyalatot viselt. Úgy tűnik, azóta még tovább sötétített tincsein, és egyelőre esze ágában sincs visszatérni a szőkéhez.

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