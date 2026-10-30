A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért

t a legtöbben valószínűleg még mindig a Trónok harca vörös hajú Sansa Starkjaként ismerik, pedig a színésznő azóta számtalan hajszínt kipróbált már. Láttuk platinaszőkén, eperszőkén, rézvörösen és barnán is, most azonban minden eddiginél sötétebb árnyalatra váltott. A 30 éves sztár október 26-án, a Londonban megrendezett 70. Aranylabda-gálán mutatta meg legújabb frizuráját, amellyel azonnal magára vonta a figyelmet.

A színésznő ezúttal egy rendkívül mély, már-már feketébe hajló eszpresszóbarna árnyalatot választott, amelyet finom, világosabb barna tincsek tettek még izgalmasabbá. Hosszú haját lágy hullámokban viselte, így a különböző árnyalatok még szebben érvényesültek, a fényes végeredmény pedig igazi luxushatást keltett. A frizurához egy elegáns, fekete Louis Vuitton nadrágkosztümöt választott, amely tökéletesen passzolt az új hajszínéhez.

Az internet is odavan új hajáért



Nem kellett sok idő, hogy a színésznő új megjelenése beszédtéma legyen a közösségi médiában. Többen arról írtak, hogy első pillantásra alig ismerték fel, mások pedig egyenesen Morticia Addamshez hasonlították az egészen sötét haj és a fekete szett miatt. Akadt olyan rajongó is, aki szerint Sophie-nak egy vámpíros filmben kellene szerepet kapnia, annyira jól áll neki ez a titokzatos, kissé gótikus megjelenés. Persze nem mindenki rajong az új árnyalatért, de az biztos, hogy a színésznő ismét bebizonyította, mennyire jól tud játszani a különböző stílusokkal. Ráadásul a mostani hajszín különösen szépen kiemeli világoskék szemeit, miközben egészen más karaktert ad az arcának, mint a korábban megszokott vörös vagy szőke tincsek.

Lehet, hogy Lara Croft miatt váltott?

A hajszínváltás időzítése azért is érdekes, mert hamarosan Lara Croft szerepében lesz látható a Prime Video készülő Tomb Raider sorozatában. A legendás karaktert korábban Angelina Jolie és Alicia Vikander is megformálta, most pedig Sophie-n a sor, hogy életre keltse a világ egyik legismertebb videojáték-hősnőjét. Bár a színésznő nem erősítette meg, hogy legújabb, szinte fekete hajszíne kifejezetten a szerep miatt készült, a rajongók természetesen rögtön összekapcsolták a kettőt. Ráadásul Sophie már október elején is sötétebb hajjal jelent meg a párizsi divathéten, ahol egy csokoládébarna, vöröses árnyalatot viselt. Úgy tűnik, azóta még tovább sötétített tincsein, és egyelőre esze ágában sincs visszatérni a szőkéhez.

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