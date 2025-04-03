Koppintsd le A Fehér Lótusz sztárjának szépségtrükkjét: ettől olyan ragyogó a bőre!

Számtalan okunk lehet arra, hogy miért szeretünk egy sorozatot, de akad egy, amit biztosan mindegyik mellett felsorolnánk érvként: ez pedig az a tény, hogy a szériák nézése közben egy kiszakadhassunk a valóságból, és magunk mögött hagyhatjuk a problémáinkat. Különösen igaz ez A Fehér Lótuszra, hiszen a show évadról évadra lélegzetelállító tájakra kalauzol el minket.

És erre az utazásra sajnos tényleg csak képzeletben van lehetőségünk, ugyanis jó eséllyel SOHA nem tudnánk annyira szuper pénzügyi tervvel előállni, mivel megspórolhatnánk egy ilyen luxuskiruccanás költségeit. (Különösen akkor, ha a milliomos örökösnő, a Jennifer Coolidge által alakított Tanya McQuoid életstílusába szeretnénk belekóstolni.)

Viszont, ha túltetted magad ezen a csalódáson, akkor azért van jó hírünk is: azért van rá mód, hogy egy kicsit kipróbáld, milyen lehet a szereplők helyében. A Thaiföldön játszódó harmadik évadban Jaclyn Lemont életre keltő Michelle Monaghan ragyogó bőre például egyáltalán nem elérhetetlen álom, sőt, könnyedén lekopizhatod a szépségrutinját: a színésznő a FOREO LUNA™ 4 arctisztító és feszesítő masszázskészüléket használja.

„És van ez a FOREO arctisztító készülék, amit most fedeztem fel és teljesen a megszállottja lettem! A forgatásokon rengeteg sminket viseltem, úgy éreztem a bőrömnek extra törődésre van szüksége. Hosszú hónapokig nem volt lehetőségem arckezelésre, így igazán jól jött egy alapos tisztítás” - nyilatkozta.

Ezt a készüléket egyébként éppen arra tervezték, hogy megkönnyítsék a mindennapjainkat, szóval mindössze pár perc a használatuk – úgyhogy akármilyen sűrű a programod, az időhiány tényleg nem lehet kifogás a skincare rutinodra. Michelle neszesszerében amúgy a levendula színű LUNA™ 4 Sensitive arctisztítót lapul, amely az extra puha szilikonsörtéinek köszönhetően rendkívül kíméletesen tisztítja a bőrt, a pórusokat.

forrás: FOREO A Fehér Lótusz harmadik évadjában Jaclyn Lemont életre keltő Michelle Monaghan egyik legnagyobb szépségtitka a LUNA™ 4 Sensitive arctisztító.

Az apró eszköz 16 intenzitási szinttel rendelkezik, és három üzemmódot kínál - gyengéd, normál és mélytisztítás - így tökéletesen illeszkedik a bőrápolási igényekhez és az aktuális élethelyzetekhez. A feszesítő masszázs pedig csökkenti a ráncok, finom vonalak megjelenését, miközben ellazítja az arc és a nyak izmainak feszültségpontjait, emellett serkenti a nyirokkeringést - csökkentve az öregedés látható jeleit.

Ha imádod a sorozatot, akkor ezeket a ruhadarabokat konkrétan neked találták ki!

Galéria / 6 kép 6 ruhadarab, ha odáig vagy A Fehér Lótusz sorozatért Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria