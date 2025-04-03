Koppintsd le A Fehér Lótusz sztárjának szépségtrükkjét: ettől olyan ragyogó a bőre!

A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Szakértőink
Dr. Falus György
1993 óta dolgozom plasztikai sebészként. Már pályám kezdetén abban a szerencsében volt részem, hogy rögtön kipróbálhattam mind a kórházi, mind a magán praxist. Jelenleg az esztétikai műtéteket egy megújult magánvállalkozásban, a helyreállító műtéteket kórházi keretek között végzem. A velem együtt dolgozó kollégákkal együtt közös célunk, hogy maximális szakmai és emberi hozzáállással valósítsuk meg a szépülni, fiatalodni vágyó pácienseink elképzeléseit.
Dr. Halász Dóra
Aromaterapeuta, gyógyszerész
Dr Halász Dóra vagyok, szakgyógyszerész , feleség és egy gyönyörű kisfiú édesanyja, a SHEDO kozmetikumok megálmodója és készítője. Gyógyszerészeti egyetemi tanulmányaim során megismerkedhettem számos természetes és szintetikus vegyület kémiájával, tulajdonságaival, hatásaival. Figyelmem hamar a természetes anyagok felé irányult. A gyógynövények, növényi olajok és illóolajok ragadtak magukkal. Aromaterápiás tanulmányaim során elmélyülten foglalkozhattam kedvenc olajaimmal. Ezen tudásanyag birtokában már elérhetőek bizonyult sajátnatúr kozmetikumaim létrehozása, amellyel egy régi álmom vált valóra. Anyaként, keresztanyaként, barátnőként a mindennapos babaápolásban is szereztem tapasztalatot. Így született meg a SHEDO Manó babaápolási termékcsalád. Kozmetikumaim 2020. tavaszán kerültek forgalomba.Gyógyszerész. Aromaterapeuta. Csodás, 100%-ban természetes összetevőjű natúrkozmetikumok megálmodója és alkotója: ismerjétek meg dr. Halász Dórát és a SHEDO márkát!
Dr. Pozsgai Melánia
2014-ben szereztem orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Már az első egyetemi évek alatt érdeklődni kezdtem a bőrgyógyászat iránt. Szakorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy az általános bőrgyógyászati kórképek mellett minél nagyobb hangsúlyt fektessünk bőrtumorok korai felismerésére, a fényvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatos információk átadására.
Gazdig Adrienn
Hajfonat specialista
1985-ben születtem, amióta az eszemet tudom fodrász szerettem volna lenni.15évesen saját hajamon elkezdtem fonásokat gyakorolni, amit Alicia Keys ihletett (Fallin c. számában). Majd az egész sulinak kellett! 10éve végeztem el a fodrász iskolát és mivel 2017-ben hatalmas divat lett Magyarországon a hajfonás, így ezt már begyakorolva, meglovagoltam a hullámot! Ma pedig már oktatom is a hajfonás minden változatát!
Herczeg Csaba 'Gepárd'
1998 óta vagyok aktív fodrász, és 2000-től kezdve dolgozom divatfotózásokon, divatbemutatókon és reklámfilmekben. 2000-től a Tony&Guy oktatási és kreatív igazgatója voltam, innentől kezdve pedig állandó szereplője voltam a divatlapoknak, mint fodrász. 2005-ben két társammal megalakítottuk a Hair-Club szalont, 2010-től pedig egyedül viszem a CULThair fodrászatot. Többször voltam a Central European Fashion Week vezető fodrásza, emellett pedig együtt dolgozhattam olyan cégekkel is, mint például a L’Oreal, TG vagy a Joico. Az utóbbi években a Schwarzkopf Professional és az Authentic Beauty Concept fodrásza vagyok.
Kenesei Anikó
A JOY magazin szépségszerkesztője
Klein Fanni
Klein Fanni vagyok, a The Sisterhood Salon egyik alapítója, a szalont Annával a nővéremmel nyitottuk tavaly nyáron budapest belvárosában, nekünk ez volt az egyik nagy újratervezés 2020-ban. Amikor megszereztem a szakmám, még nem ismertem ezt a világot, így folyamatosan fejlődni akartam, ezért képzésről képzésre jártam, ezáltal rengeteg szakembert és új technikát ismertem meg. A mai napig úgy gondolom, hogy soha nem szabad hátra dőlni, szeretem magam képezni és mindig keresem az újdonságokat. A festés szerelmeseként a díszítést preferálom főként, de a természetes hatású tökéletes gél lakkozás is nagyon fontos szerepe a munkámnak.
Kovács Viktória
Szakmai pályafutásomat a MAC Cosmetics-nél kezdtem 2014-ben, 3 kozmetikusként töltött év után. 2015-ben váltam szabadúszó sminkessé, azóta változatos területeken tehettem magam próbára. Több Budapest Fashion Week bemutatón dolgoztam, különböző magazinok oldalain jelentek meg munkáim, és számos hazai divattervező fotózásán közreműködtem. Hosszú ideje készítem írók, költők, szerzők sminkjeit is egy könyvkiadó felkérésére.
Részt vettem magyar és külföldi filmek, sorozatok forgatásán, illetve több, a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon bemutatott produkció elkészítésében. Az utóbbi években sok zenei videó és reklám által is bővült a portfólióm.
Molnár Lilla
Etyeken élek és tevékenykedem sminkesként, kozmetikusként és sminktetoválóként (weboldalam). Egyetemi tanulmányaim alatt végeztem el professzionális sminkes képzést, majd rögtön el is helyezkedtem a szakmában, hogy kellő gyakorlatra tegyek szert, 5 évet dolgoztam a MAC Cosmetics-nél, majd kialakítottam önálló sminkes szalonom. Dolgoztam már fotózásokon, divatbemutatókon és forgatásokon is, Idő közben pedig nem csak sminkes, hanem sminktetováló és kozmetikus is lettem. Microblading- természetes szálas szemöldök tetoválás készítéssel is foglalkozom.
Szakonyi Eszter
Kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty magyar prémium kozmetikai márka megalapítója, az Időtlen szépség c. könyv szerzője
"Az emberi arc az egyik legpontosabb térkép az egyénről. Múltja, életmódja, szokásai, egészségi állapota, lelki alkata, törekvései és elfojtásai, hangulata és indulatai mind-mind leolvashatóak bőr állapotából, ápoltságából, redőiből, elváltozásaiból és a mindezek elfedésére tett törekvésekből. Ezen kódrendszer megfejtése és lehetőségekhez mért manipulálása az egyik legizgalmasabb játék számomra."
Takács Petra
Zólyomi Zsolt
Parfümőr
Zólyomi Zsolt vagyok, az egyetlen magyar orr, avagy parfümõr, a Le Parfum luxusparfümérialánc alapítója. Jean-Paul Guerlain Versailles-ban, a Napkirály fényûzõ városában alapította meg a luxuskozmetikumok világhírû francia iskoláját: www.isipca.fr Ebben az iskolában a világ minden tájáról érkezett tizenkét tanuló közt évtizedek óta az egyedüli magyarként végeztem el a Fragrance Academy parfümkészítõ mesterkurzusát. Jelenleg nemzetközi megbízásoknak megfelelve készítem saját parfümkreációimat. A Le Parfum parfümériáimban Személyes Parfümtanácsadást is tartok a világ legszebb niche parfümjeiből. A luxusparfümkészítés high-end szolgáltatása azonban, amikor egyedi felkérésre személyre szabott, kifejezetten a megrendelõ bõréhez komponált “haute couture” vagy "custom-made" parfümöket, valamint emlékezetes ünnepi, például esküvõi vagy exkluzív vállalati parfümöket alkotok.
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.
A luxusnyaralás sajnos nem opció nekünk, de a show sztárjainak skincare rutinját azért elleshetjük!
Számtalan okunk lehet arra, hogy miért szeretünk egy sorozatot, de akad egy, amit biztosan mindegyik mellett felsorolnánk érvként: ez pedig az a tény, hogy a szériák nézése közben egy kiszakadhassunk a valóságból, és magunk mögött hagyhatjuk a problémáinkat. Különösen igaz ez A Fehér Lótuszra, hiszen a show évadról évadra lélegzetelállító tájakra kalauzol el minket.
Viszont, ha túltetted magad ezen a csalódáson, akkor azért van jó hírünk is: azért van rá mód, hogy egy kicsit kipróbáld, milyen lehet a szereplők helyében. A Thaiföldön játszódó harmadik évadban Jaclyn Lemont életre keltő Michelle Monaghanragyogó bőre például egyáltalán nem elérhetetlen álom, sőt, könnyedén lekopizhatod a szépségrutinját: a színésznőa FOREO LUNA™ 4 arctisztító és feszesítő masszázskészüléket használja.
„És van ez a FOREO arctisztító készülék, amit most fedeztem fel és teljesen a megszállottja lettem! A forgatásokon rengeteg sminket viseltem, úgy éreztem a bőrömnek extra törődésre van szüksége. Hosszú hónapokig nem volt lehetőségem arckezelésre, így igazán jól jött egy alapos tisztítás”
- nyilatkozta.
Ezt a készüléket egyébként éppen arra tervezték, hogy megkönnyítsék a mindennapjainkat, szóval mindössze pár perc a használatuk – úgyhogy akármilyen sűrű a programod, az időhiány tényleg nem lehet kifogás a skincare rutinodra. Michelle neszesszerében amúgy a levendula színű LUNA™ 4 Sensitive arctisztítót lapul, amely az extra puha szilikonsörtéinek köszönhetően rendkívül kíméletesen tisztítja a bőrt, a pórusokat.
forrás: FOREO
A Fehér Lótusz harmadik évadjában Jaclyn Lemont életre keltő Michelle Monaghan egyik legnagyobb szépségtitka a LUNA™ 4 Sensitive arctisztító.
Az apró eszköz 16 intenzitási szinttel rendelkezik, és három üzemmódot kínál - gyengéd, normál és mélytisztítás - így tökéletesen illeszkedik a bőrápolási igényekhez és az aktuális élethelyzetekhez. A feszesítő masszázs pedig csökkenti a ráncok, finom vonalak megjelenését, miközben ellazítja az arc és a nyak izmainak feszültségpontjait, emellett serkenti a nyirokkeringést - csökkentve az öregedés látható jeleit.
