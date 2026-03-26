A Diet Coke körömtrend pezsgő frissességet hoz a manikűrök világába

Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. március 25. 11:38

Forrás: Getty Images

A Diet Coke körömtrend pezsgő frissességet hoz a manikűrök világába
Te bevállalod a szezon legmenőbb, és egyben legizgalmasabb körömtrendjét?

Ha esetleg lemaradtál volna: 2025 a Diet Coke éve volt. Bár a Diet Coke még a 80-as évek elején jelent meg, a Gen Z újra elkezdett rajongani érte, és már csak nem csak az ízéért, hanem a kinézetéért is. Megérkeztek ugyanis a Diet Coke körmök. Ha valami olyan sötétre és pezsgőre vágysz, mint a kedvenc üdítőd, a körömtrendek világa most pontosan ezt kínálja.

Mik azok a Diet Coke-körmök?

A Diet Coke-körmöket kétféleképpen lehet értelmezni. Egyrészt léteznek a nagyon egyértelmű, Diet Coke ihlette körömdizájnok, piros, fekete és metál ezüst részletekkel. Másrészt ott van a visszafogottabb (de talán még csábítóbb) változat: mély, gazdag sötétbarna vagy fekete körmök, általában bársonyos vagy pezsgő, csillogó finissel. Az utóbbi az amiért most mindenki odáig van.

Ahogy sokak kedvenc ebéd utáni itala a Diet Coke, úgy a köröm változatai is ugyanolyan frissítőek és klasszikusak, mint az ital, amelyről a nevüket kapták. Ez a trend időtálló, mert egy mély, semleges kólabarna árnyalatra épül, amely minden évszakban működik, miközben a rajta lévő effekt ad egy nagyon jó kis pluszt. Az eredmény egy olyan manikűr, amely annyira szép, hogy nem tudod abbahagyni a nézését.

Hogyan készítsd el ezt a stílust

Sötét, gazdag alapjuk van (eszpresszóbarna, bársonyos szürke vagy fekete), a pezsgést pedig apró csillámszemcsék vagy a mágneses cat-eye hatás adja.

A Diet Coke-körmök könnyen elkészíthetők otthon is. Mindössze egy kontrasztos fekete vagy sötétbarna csillámos lakkra vagy egy hasonló árnyalatú cat-eye gél lakkra van szükséged. Persze ha elkezdesz inspirációkat nézegetni, látni fogod, hogy sokan más technikákat is használnak, például bársonyhatású lakkot egy zselés fekete vagy barna fedőlakk alatt.

Bármelyik módszert is választod ehhez az üdítő ihlette körömtrendhez, a végeredmény garantáltan egy látványos Diet Coke hangulatú manikűr lesz.

