A „blurry”, homályos smink 2026 legnagyobb trendje - mutatjuk, miért pont most hódít
Ha az idei legnagyobb sminktrendeket egyetlen óriástrendbe lehetne sűríteni, a kulcsszó a „homályos” lenne. A homályos smink pontosan az, aminek hangzik: elmosódott, lágyan satírozott színek, amelyek megjelenhetnek az arcon, a szemeken, az orcákon és az ajkakon is. Ide tartoznak például a felhős ajkak, a felhős pirosítás és a Brontë pirosítás is. Nincsenek éles szélek vagy erős kontúrok, csak puha, felhőszerű finishek.
A homályos smink lágy, romantikus hatást kelt és ellensúlyozza azokat a strukturáltabb, erőteljesen definiált megjelenéseket, amelyeket az elmúlt években láttunk.
Miért trendi
A homályos smink jól néz ki, de egyben a kor hangulatát is tükrözi, hiszen illeszkedik a Z generáció kedvelt, elmosódott fotóstílusához. Rengeteg kedvenc hírességünk is átvette ezt a megjelenést, miközben a legmenőbb sminkesekkel dolgoznak.
Az a jó benne, hogy hangulatos, de még mindig természetes. A Z generáció pedig szereti azokat a sminkeket, amelyeknek van egy könnyed, erőlködésmentes hangulata. És ez a trend pontosan ezt hozza.
Így készítsd el
- Ha ki szeretnéd próbálni a homályos sminket, a kulcs a lágy, eldolgozott hatás. Kezdd egy friss, természetes bőr alappal. Egy könnyű fedésű alapozó vagy BB krém tökéletes, a lényeg, hogy a bőr üdének hasson.
- Ezután jöhet a pirosító, ami ennek a stílusnak az egyik fő eleme. Vigyél fel egy kis mennyiséget a kézfejedre, majd onnan vedd fel az ecsettel vagy az ujjaddal, így sokkal könnyebben tudod kontrollálni. Finoman dolgozd el az orcákon, mintha beleolvadna a bőrbe, fontos, hogy ne legyen éles a széle. Az ajkaknál is hasonló a technika, kerüld az erős kontúrt. Paskolj fel egy kis színt az ajkak közepére, majd finoman satírozd kifelé, hogy elmosódott, „felhős” hatást kapj. Végül egy réteg szempillaspirál összefogja az egészet, anélkül hogy túl nehézzé tenné a sminket.
- Az egész lényege, hogy ne a tökéletességre törekedj, hanem egy kicsit „elmosott”, természetes, könnyed vibe-ra.
