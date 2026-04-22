A „blurry”, homályos smink 2026 legnagyobb trendje - mutatjuk, miért pont most hódít

Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. április 20. 17:34

Napi horoszkóp április 22.: az Ikrek zsúfolt napra számíthatnak, a Mérlegeknek komoly helyzetben kell helytállniuk

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Divat

Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen

Újra visszatért a maximalizmus!

Életmód

4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte

Különleges belső utazás veszi kezdetét, amikor egy nő először szembesül azzal, hogy édesanya lett.

Promóciók

Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!

2026 április 22–28. között a Chery, a Pekingi Autó Show és a Globális Kereskedői Konferencia köré szervezi eseményeit, h...

Promóciók

Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?

Aki ült már hosszú meetingeken, tudja: egy ponton túl egyszerűen elfogy a figyelem. Nem azért, mert nem érdekel a téma, ...

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

EGY ALKALOM, AMELY ÖRÖKRE EMLÉKEZETES MARAD

Ünnepelje BALLAGÁSÁT a kifinomult elegancia jegyében a Prime Steak & Wine étteremben. Egy ilyen jelentős mérföldkő többe...

Promóciók

A Garnier legújabb arcápolási innovációja, a Sorbet hidratáló arckrémcsalád már elérhető a dm Magyarország üzleteiben, valamint a dm Online Shopban is!

Olvasd el!

Csak az emberiség 1%-a képes helyesen válaszolni erre a 8 kérdésre - Te tagja vagy a klubnak?

Nagyon kevesen tudják elmondani magukról, hogy tényleg mindre tudják a választ. Te köztük vagy?

Olvasd el!

Palvin Barbi láttán leesett az állunk: Az ördög Pradát visel premierjén mindenki őt figyelte

Barbi stílusos, kifinomult szettjét mindenki imádta a bemutatón.

Olvasd el!

4 jel, amiről senki sem tudja, hogy valójában a depresszió tünete

Életbevágóan fontos, hogy időben felismerd azokat a red flageket, amiket hajlamosak vagyunk ignorálni, pedig mentális problémákra utalnak.

Olvasd el!

10 ember elárulta, mi volt a legostobább dolog, amit egy munkatársa csinált valaha: nem lehet kibírni röhögés nélkül

Minden munkahelyen van legalább egy ember, aki képes olyat húzni, amitől egyszerre akarod a fejedet fogni és hangosan felnevetni.

Olvasd el!

Egyedül utaznál? Mutatjuk a legbiztonságosabb és a legveszélyesebb országok listáját

Egyedül utazni felszabadító érzés, de emellett kihívás is lehet, hiszen teljesen magadra vagy utalva. Ha mégis kipróbálod, válassz okosan úti célt!

A tökéletesen kontúrozott, éles vonalak ideje hivatalosan is lejárt.

Ha az idei legnagyobb sminktrendeket egyetlen óriástrendbe lehetne sűríteni, a kulcsszó a „homályos” lenne. A homályos smink pontosan az, aminek hangzik: elmosódott, lágyan satírozott színek, amelyek megjelenhetnek az arcon, a szemeken, az orcákon és az ajkakon is. Ide tartoznak például a felhős ajkak, a felhős pirosítás és a Brontë pirosítás is. Nincsenek éles szélek vagy erős kontúrok, csak puha, felhőszerű finishek.

A homályos smink lágy, romantikus hatást kelt és ellensúlyozza azokat a strukturáltabb, erőteljesen definiált megjelenéseket, amelyeket az elmúlt években láttunk.

Miért trendi

A homályos smink jól néz ki, de egyben a kor hangulatát is tükrözi, hiszen illeszkedik a Z generáció kedvelt, elmosódott fotóstílusához. Rengeteg kedvenc hírességünk is átvette ezt a megjelenést, miközben a legmenőbb sminkesekkel dolgoznak.
Az a jó benne, hogy hangulatos, de még mindig természetes. A Z generáció pedig szereti azokat a sminkeket, amelyeknek van egy könnyed, erőlködésmentes hangulata. És ez a trend pontosan ezt hozza.

Így készítsd el

  • Ha ki szeretnéd próbálni a homályos sminket, a kulcs a lágy, eldolgozott hatás. Kezdd egy friss, természetes bőr alappal. Egy könnyű fedésű alapozó vagy BB krém tökéletes, a lényeg, hogy a bőr üdének hasson.
  • Ezután jöhet a pirosító, ami ennek a stílusnak az egyik fő eleme. Vigyél fel egy kis mennyiséget a kézfejedre, majd onnan vedd fel az ecsettel vagy az ujjaddal, így sokkal könnyebben tudod kontrollálni. Finoman dolgozd el az orcákon, mintha beleolvadna a bőrbe, fontos, hogy ne legyen éles a széle. Az ajkaknál is hasonló a technika, kerüld az erős kontúrt. Paskolj fel egy kis színt az ajkak közepére, majd finoman satírozd kifelé, hogy elmosódott, „felhős” hatást kapj. Végül egy réteg szempillaspirál összefogja az egészet, anélkül hogy túl nehézzé tenné a sminket.
  • Az egész lényege, hogy ne a tökéletességre törekedj, hanem egy kicsit „elmosott”, természetes, könnyed vibe-ra.

