A bambi barna az ősz legnagyobb hajszíntrendje: nem lehet nem imádni

Nyáron általában kivilágosodunk, télen pedig besötétedünk, így ősszel mindig a barnásabb tónusok hódítanak. Az idei szezonban pedig egy kifejezetten romantikus és elegáns árnyalat emelkedett ki: a bambi barna. Ez a hajszín egyszerre természetes és izgalmas, nem túl barna, de már nincsenek benne azok a szőkésebb tincsek, amelyek nyáron szoktak hódítani. Sőt annyira felkapták, hogy már világszerte fodrászok, influenszerek és sztárok is felfigyeltek rá.
De mitől is olyan különleges ez a szín?
A bambi barna nem egy „sima” barna hajszín. Az alapja egy középbarna tónus, amelyet lágy, világosabb árnyalatok és fények tesznek mozgalmassá. Olyan, mintha a napfény szűrődne át a hajon. Meleg, karamelles és bézses árnyalatokat ötvöz, így egyáltalán nem hat ridegen. Finom átmenetekkel készül, így a színek egymásba olvadnak. A név találó: pont olyan bájos és szelíd hatást kelt, mint egy őzgida barna bundája.
Kinek áll jól?
Világos bőrtónushoz romantikus, nőies összhatást ad. Közép- és olívás bőrön természetesen melegít, kiemeli a szem színét. Különösen előnyös, ha valakinek zöld vagy mogyoróbarna szeme van. De a bambi barna egy nagyon sokoldalú hajszín és egy kis finomhangolással szinte mindenkinek jól tud állni.
A bambi barna egyik legnagyobb előnye, hogy természetesnek hat, ugyanakkor mindig ad egy kis extrát. Nem harsány, mégis feltűnő, mert a fények játékától mindig más és más arcát mutatja. A haj fényességét is kiemeli, így egészségesebbnek és dúsabbnak látszik tőle a frizura. De ez a szín nagyon könnyen kombinálható különböző hajvágásokkal és textúrákkal. Tökéletesen mutat ez a szín laza hullámokkal is, de egyenes hajon is éppolyan izgalmas.
Ápolás szempontjából is praktikus: nem túl sötét és nem túl világos, a lenövés kevésbé kontrasztos, ezért könnyebben fenntartható, mint például egy platinaszőke vagy egy mélyfekete.
